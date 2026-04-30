The Apprentice: Θα χρηματοδοτήσει η Amazon το reboot του ριάλιτι που έκανε διάσημο τον Τραμπ;

Μετά από πάνω από μια δεκαετία εκτός παραγωγής, το ριάλιτι The Apprentice φαίνεται πως μπαίνει ξανά στο τραπέζι για πιθανό reboot, αυτή τη φορά υπό την ομπρέλα της Amazon. Η σειρά, που έκανε διάσημο τον Ντόναλντ Τραμπ πριν από την πολιτική του καριέρα, συνεχίζει να προκαλεί ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό κοινό και στους επενδυτές.

Πρώιμες συζητήσεις και πιθανός παρουσιαστής

Πηγές του Wall Street Journal αναφέρουν πως οι συνομιλίες βρίσκονται σε αρχικό στάδιο. Η επαναφορά δεν είναι ακόμα σε ενεργή ανάπτυξη και η οικογένεια Τραμπ δεν έχει προσεγγιστεί επισήμως. Εσωτερικά στελέχη της Amazon έχουν συζητήσει ότι ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του παρουσιαστή, αν η σειρά προχωρήσει.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Amazon στο The Hollywood Reporter: «Από την εξαγορά της MGM είχαμε προκαταρκτικές συζητήσεις για το μέλλον του The Apprentice. Η σειρά δεν βρίσκεται σε ενεργή ανάπτυξη και οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανούς παρουσιαστές είναι καθαρά εικαστική».

Η ιστορία της σειράς

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το The Apprentice για 14 σεζόν, από το 2004 έως το 2015. Η σειρά παρακολουθούσε διαγωνιζόμενους να ανταγωνίζονται για μια θέση ως «μαθητευόμενοι» του επιχειρηματία.

Τα δικαιώματα του The Apprentice ανήκουν από κοινού στην Amazon και στην παραγωγική εταιρεία του Ντόναλντ Τραμπ, Trump Productions. Η σειρά προβλήθηκε από το NBC, ενώ την παραγωγή είχαν αναλάβει η Trump Productions και η Mark Burnett Productions, την οποία η MGM αγόρασε το 2014. Αργότερα, η MGM πέρασε στα χέρια της Amazon. Παρότι δεν έχουν γυριστεί νέα επεισόδια εδώ και χρόνια, η Amazon συνεχίζει να διαθέτει παλαιότερους κύκλους της σειράς, ενώ το πρόγραμμα έχει πουληθεί και σε άλλους σταθμούς και πλατφόρμες streaming για επαναπροβολές.

Οικονομικά οφέλη για την οικογένεια Τραμπ

Σύμφωνα με οικονομικές αποκαλύψεις του Ντόναλντ Τραμπ, η σειρά εξακολουθεί να αποφέρει ετήσια έσοδα έξι ψηφίων, με δικαιώματα μεταξύ 100.000 και 1.000.000 δολαρίων για το 2024. Η δήλωση του Τραμπ αναφέρει πως η αξία της ίδιας της σειράς «δεν είναι εύκολα προσδιορίσιμη».

Προηγούμενες συνεργασίες με την Amazon MGM

Η Amazon MGM είχε συνεργαστεί ξανά με την οικογένεια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ Μελάνια, αγοράζοντάς το για 40 εκατομμύρια δολάρια και ξοδεύοντας άλλα 35 εκατομμύρια σε παγκόσμια καμπάνια. Η ταινία απέφερε συνολικά 16,6 εκατομμύρια, μετά από ένα άνοιγμα 7,2 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιανουάριο, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις.