«Απαγορευμένη σεξουαλική επιθυμία» – Οι ιδιωτικές επιστολές του Λέοναρντ Μπερνστάιν και του μέντορά του

Η βιογραφική ταινία «Maestro» του 2023, με πρωταγωνιστή τον Μπράντλεϊ Κούπερ, περιγράφει λεπτομερώς τη σχέση δεκαετιών μεταξύ του θρυλικού συνθέτη Λέοναρντ Μπερνστάιν (στον ρόλο ο Κούπερ) και της συζύγου του, της ηθοποιού Φελίσια Μοντεαλέγκρε (στον ρόλο η Κάρι Μάλιγκαν).

Το ρομαντικό δράμα αναφέρθηκε επίσης στις διάφορες σεξουαλικές περιπέτειες και τις ερωτικές σχέσεις του Μπερνστάιν με άνδρες, οι οποίες, όπως παρουσιάστηκαν στην ταινία, αποτέλεσαν πηγή τριβών στον 27ετή γάμο του, ο οποίος έληξε με τον θάνατο της Μοντεαλέγκρε το 1978, σε ηλικία 56 ετών.

«Αγαπητέ Άαρον Κόπλαντ, Εσύ που καις τη γη, δεν μπορώ να κοροϊδεύω πια τον εαυτό μου. Ακόμα μισώ να είμαι μόνος, και εκεί μπαίνεις εσύ στη ζωή μου»

Με δικά του λόγια

Το νέο ντοκιμαντέρ «Bernstein’s Wall», σε σκηνοθεσία Ντάγκλας Τιρόλα, αφηγείται την ιστορία του Μπερνστάιν κυρίως με τα δικά του λόγια, «αποκλειστικά από τηλεοπτικές συνεντεύξεις, ειδησεογραφικά πλάνα, οικογενειακά βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα και προσωπικές επιστολές», σύμφωνα με τη σύνοψη.

Εκτός από τη δουλειά του ως μαέστρος, ο Μπερνστάιν, που γεννήθηκε το 1918 στη Μασαχουσέτη, συνέβαλε επίσης με τη μουσική για τα ιστορικά μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ «On the Town» (3 Κορίτσια και 3 Ναύτες) και «West Side Story», τη μουσική επένδυση της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας του 1954 «On the Waterfront» (Το Λιμάνι της Αγωνίας) και άλλα κλασικά έργα στον αμερικανικό μουσικό κανόνα.

Στενή σχέση

Είχε σπουδαίους δασκάλους και μέντορες, μεταξύ των οποίων και τον Αμερικανό συνθέτη Άαρον Κόπλαντ, με τον οποίο ο Μπερνστάιν διατηρούσε στενή προσωπική σχέση που διήρκεσε περισσότερο από μισό αιώνα.

Στην ταινία, ο Μπερνστάιν αναφέρεται στη σχέση του με τον Κόπλαντ σε μια αρχειακή ηχογράφηση. «Είχα σπουδαίους δασκάλους στη διεύθυνση ορχήστρας, αλλά ποτέ δεν είχα δάσκαλο σύνθεσης» λέει.

«Το πιο κοντινό που έφτασα σε αυτό ήταν με τον Άαρον Κόπλαντ. Σέβομαι και λατρεύω τον Άαρον Κόπλαντ για όσα μου δίδαξε σχετικά με τη σύνθεση».

Κάτι περισσότερο

Αν και δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία ότι ήταν εραστές, η γενική άποψη φαίνεται να είναι ότι ίσως είχαν μια σύντομη ρομαντική σχέση σε κάποια φάση.

Απόσπασμα από μια σειρά επιστολών μεταξύ του Μπερνστάιν και του Κόπλαντ που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ υποδηλώνει ότι ο θαυμασμός του Μπερνστάιν για τον Κόπλαντ ίσως να ήταν κάτι περισσότερο από καλλιτεχνικός.

«Προς τον Άαρον, από τον Λένι»

«Αγαπητέ Άαρον Κόπλαντ, Εσύ που καις τη γη, δεν μπορώ να κοροϊδεύω πια τον εαυτό μου. Ακόμα μισώ να είμαι μόνος, και εκεί μπαίνεις εσύ στη ζωή μου. Είσαι ο μόνος που επιμένει και επιμένει, και τότε αυτή η επιθυμία για εγγύτητα εκδηλώνεται ως σεξουαλική επιθυμία, όσο πιο αχαλίνωτη τόσο καλύτερα».

«Αγαπητή Α, τρελό πάρτι στο σπίτι του Άρθουρ Μπέργκερ χθες το βράδυ. Έφυγα μαζί με τον Πολ Μόρισον και ήταν σαν τα παλιά (θυμάσαι το περιστατικό στη Βοστώνη;)»

«Προς τον Λένι, από τον Άαρον»

«Αγαπητέ Μαθητή: Τι τρομακτικά γράμματα γράφεις! Είναι κατάλληλα για τις φλόγες. Φαντάσου πόσο θα έπρεπε να πληρώσεις για να ανακτήσεις ένα τέτοιο γράμμα σε σαράντα χρόνια από τώρα, όταν θα είσαι μαέστρος της Φιλαρμονικής. Δεν εννοώ ότι δεν πρέπει να γράφεις τέτοια γράμματα (σε μένα, δηλαδή), αλλά δεν πρέπει να ξεχνάω να τα καίω».

Μπερδεμένος

Τα λόγια του Κόπλαντ υπογραμμίζουν το γεγονός ότι εκείνη την εποχή, στα μέσα του 20ού αιώνα, το να είναι κανείς ανοιχτά ομοφυλόφιλος μπορούσε να του κοστίσει τα προς το ζην, τη φήμη του και ακόμη και την ελευθερία του.

Σε μια άλλη επιστολή που έγραψε ο Μπερστάιν στον Κόπλαντ μετά τη γνωριμία του με τη μελλοντική του σύζυγο, ανέφερε: «Αγαπητή Α, τρελό πάρτι στο σπίτι του Άρθουρ Μπέργκερ χθες το βράδυ. Έφυγα μαζί με τον Πολ Μόρισον και ήταν σαν τα παλιά (θυμάσαι το περιστατικό στη Βοστώνη;). Είμαι μπερδεμένος όσο ποτέ με τη νέα μου κοπέλα, την οποία φοβάμαι να εμπλέξω άδικα».

«Είσαι ομοφυλόφιλος»

Στην ταινία παρουσιάζονται αρκετές επιστολές της Μοντεαλέγκρε, που υποδηλώνουν ότι γνώριζε τη σεξουαλική προτίμηση του συζύγου της και, σε κάποιο βαθμό, την αποδεχόταν. «Είμαι πρόθυμη να σε αποδεχτώ όπως είσαι, χωρίς να θυσιάσω τον εαυτό μου στο βωμό του L.B.», έγραψε σε μια επιστολή που παρουσιάζεται στο ντοκιμαντέρ.

«Είσαι ομοφυλόφιλος και ίσως να μην αλλάξεις ποτέ. Δεν παραδέχεσαι την πιθανότητα μιας διπλής ζωής» συνεχίζει, «αλλά αν ολόκληρο το νευρικό σου σύστημα εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο σεξουαλικό πρότυπο, τι μπορείς να κάνεις;

»Δεν είσαι ο εαυτός σου, και αυτό δημιουργεί οδυνηρά εμπόδια και εντάσεις και για τους δυο μας. Ας δούμε τι θα συμβεί αν είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις χωρίς ενοχές ή εξομολογήσεις».

Σε ηλικία 25 ετών

Ο Μπερνστάιν και ο Κόπλαντ γνωρίστηκαν το 1937, στα 37α γενέθλια του Κόπλαντ, και διατήρησαν μια στενή σχέση για το υπόλοιπο της ζωής τους. Και οι δύο άνδρες πέθαναν το 1990, με διαφορά περίπου έξι εβδομάδων (ο Μπερνστάιν στις 14 Οκτωβρίου σε ηλικία 72 ετών, ο Κόπλαντ στις 2 Δεκεμβρίου σε ηλικία 90 ετών).

Η ταινία «Bernstein’s Wall» καλύπτει επίσης την παιδική ηλικία και τα νεανικά χρόνια του Μπερνστάιν με έναν πατέρα που τον αποδοκίμαζε, την πρώτη του εμφάνιση ως μαέστρος της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης σε ηλικία 25 ετών (κάτι που τον έκανε τον νεότερο άνθρωπο που το κατάφερε), τον ακτιβισμό του για τα πολιτικά δικαιώματα και κατά του πολέμου, και πολλά άλλα.

Προσωπικές σκέψεις

«Είναι ουσιαστικά ο αφηγητής μας» λέει ο Τιρόλα στις σημειώσεις τύπου, «αλλά αντί να έχει έναν παντογνώστη τόνο, η ταινία δίνει την αίσθηση ότι ο Μπερνστάιν μόλις μπήκε σε ένα μπαρ μετά από μια παράσταση, κάθισε δίπλα σου και μοιράστηκε την ιστορία του και τις πιο προσωπικές του σκέψεις ως έναν τρόπο να διδάξει και να κηρύξει το νόημα της ζωής του».

*Το «Bernstein’s Wall» προβάλλεται τώρα στο Film Forum στη Νέα Υόρκη.

*Με στοιχεία από people.com | Αρχική Φωτό: Ο Λέοναρντ Μπερνστάιν και η αδερφή του.