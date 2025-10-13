Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Σήμερα, ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς της αγγλικής γλώσσας, άμεσα αναγνωρίσιμος και πραγματικά πολυδιαβασμένος. Τα θεατρικά του έργα ανεβαίνουν στις σκηνές. Τα λόγια του παρατίθενται. Η προτομή του βρίσκεται τόσο στο Strand όσο και στο King’s Road. Έχει ακόμη και ένα αναμνηστικό παράθυρο στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι.

Όταν πέθανε στο Παρίσι, το 1900, σε ηλικία μόλις 46 ετών, οι νεκρολογίες δεν ήταν διόλου γενναιόδωρες. Υπήρχε ένα αίσθημα ανακούφισης που μια ενοχλητική φιγούρα είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή και μια γενική ελπίδα ότι αυτός και τα έργα του θα ξεχαστούν σύντομα. Η Βρετανική βραδινή εφημερίδα Pall Mall Gazette υπονόησε ότι τίποτα από όσα έγραψε δεν είχε «τη δύναμη να αντέξει».

Η παρακμή

Μόλις πέντε χρόνια πριν, ήταν το πρόσωπο της ημέρας στο Λονδίνο, με δύο επιτυχημένα θεατρικά έργα να παίζονται στο West End, αλλά η σύλληψη και η καταδίκη του με την κατηγορία της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» είχε προκαλέσει μια πολύ θεαματική πτώση.

Δύο χρόνια στη φυλακή ακολουθήθηκαν από τρία χρόνια ντροπής, εξορίας στην ηπειρωτική Ευρώπη, φτώχειας και επιδείνωσης της υγείας του, πριν από το θλιβερό τέλος του στο ταπεινό Hotel d’Alsace.

Ήταν νεκρός

Μόνο το προσωπικό του ξενοδοχείου και μια χούφτα παλιοί φίλοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, ενώ ακόμη λιγότεροι ταξίδεψαν μέχρι το νεκροταφείο του Μπανιέ στα προάστια, για να τον δουν να θάβεται.

Η μακροχρόνια υπομονετική σύζυγός του, Κόνστανς, είχε πεθάνει πριν από αυτόν, και παρόλο που οι δύο γιοι του – ο 15χρονος Σίριλ και ο 14χρονος Βίβιαν – επέζησαν, φοιτούσαν σε σχολεία στην Αγγλία, με το ψεύτικο επίθετο «Χόλαντ», και αγνοούσαν την τύχη του πατέρα τους. Πράγματι, οι αυστηροί συγγενείς από την πλευρά της μητέρας τους τούς είχαν πείσει ότι ο πατέρας τους ήταν ήδη νεκρός.

Η ιστορία της ένδοξης μεταθανάτιας αποκατάστασης του Όσκαρ, μαζί με τη μακρά σκιά που έριξε στους δύο γιους του και συνεχίζει να ρίχνει στον μοναδικό εγγονό του, είναι το θέμα ενός νέου συναρπαστικού βιβλίου – γραμμένο, με έναν ελκυστικό συνδυασμό ευφυΐας, προσωπικής ειλικρίνειας και επιστημονικής αυστηρότητας, από τον ίδιο τον εγγονό, Μέρλιν Χόλαντ.

Τα νήματα είναι τόσο πολιτιστικά όσο και προσωπικά, και ο Χόλαντ τα πλέκει με επιδέξιο χέρι. Αποφεύγεται η αυστηρή χρονολογία, υπέρ μιας πιο επεισοδιακής προσέγγισης. Αυτό προκαλεί μερικές μικρές επαναλήψεις, αλλά δημιουργεί μια σαφέστερη αίσθηση της εξέλιξης του δράματος.

«Και η ιστορία είναι δραματική, με στοιχεία κωμωδίας, τραγωδίας, φάρσας και σημαντικού πάθους» γράφει ο Matthew Sturgis στον Guardian.

Ο καλός του φίλος, Ρόμπι Ρος

Ο αγώνας για τη διασφάλιση της κληρονομιάς του Ουάιλντ στη δεκαετία μετά το θάνατό του κυριαρχείται από τη φιγούρα του Ρόμπι Ρος, του «αφοσιωμένου φίλου» που έβγαλε την περιουσία του Ουάιλντ από την πτώχευση στην οποία είχε βυθιστεί κατά τη στιγμή της πτώσης του.

Διευκόλυνε τις πειραματικές γερμανικές παραγωγές του θεατρικού έργου «Σαλώμη», επέβλεψε μια πολυτομική έκδοση των Έργων του Όσκαρ Ουάιλντ, ενθάρρυνε τον νεαρό Άρθουρ Ράνσομ να γράψει την πρώτη κριτική μελέτη για το έργο του Ουάιλντ και συντόνισε το φιλόδοξο σχέδιο να μεταφερθεί ο τάφος του Όσκαρ στο μοντέρνο παρισινό νεκροταφείο Père-Lachaise και να σηματοδοτηθεί με ένα μεγαλοπρεπές μνημείο του γλύπτη Τζέικομπ Έπσταϊν (που χρηματοδοτήθηκε από μια πλούσια θαυμάστρια του έργου του Ουάιλντ).

«Δαίμονας άγγελος»

Αυτός ο τάφος, με τη μορφή του «δαίμονα αγγέλου», παίζει έναν επαναλαμβανόμενο και διασκεδαστικό ρόλο στο βιβλίο, από τη στιγμή που οι γαλλικές αρχές τον καλύπτουν με μουσαμά λόγω ανησυχιών για τη γυμνότητα του γλυπτού, μέχρι την μεταγενέστερη μυστηριώδη εξαφάνιση του προεξέχοντος «μέλους» του γλυπτού (το οποίο μέχρι τότε είχε λειανθεί από τις συχνές χαϊδευτικές κινήσεις) και – πιο πρόσφατα – τις μάχες του ίδιου του συγγραφέα με τη γαλλική γραφειοκρατία για να καταχωρηθεί ο τάφος ως μνημείο, ώστε να προστατευθεί από τα αμέτρητα φιλιά με κραγιόν που του άφηναν οι ενθουσιώδεις θαυμαστές του.

Ο πρώην εραστής του Ουάιλντ

Σε όλες τις προσπάθειές του, ο Ρος παρεμποδιζόταν από τον ανταγωνισμό του πρώην φίλου του (και πρώην εραστή του Όσκαρ), Λόρδου Άλφρεντ Ντάγκλας, ο οποίος στα χρόνια μετά το θάνατο του Ουάιλντ είχε αποκηρύξει το παρελθόν του, είχε προσηλυτιστεί στον καθολικισμό και είχε παντρευτεί.

Η ζήλια του για τον Ρος και η οργή του για το γεγονός ότι συνεχώς παρουσιάζονταν ως το «κακό πνεύμα» της ζωής του Ουάιλντ, τροφοδοτούσαν μια ατέλειωτη σειρά από κακίες και δικαστικές διαμάχες.

Η ντροπή του πατέρα

Και αυτό το θέατρο μαριονετών, όπως το αποκαλεί ο Χόλαντ, συνεχίστηκε μετά τον πρόωρο θάνατο του Ρος. Πράγματι, μέχρι τον θάνατο του Ντάγκλας το 1945, όποιος επέλεγε να γράψει για τον Ουάιλντ μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο του θυμωμένου λόρδου. Ακόμη και ο γιος του, Βίβιαν Χόλαντ, δεν ήταν απρόσβλητος.

Αυτό, όμως, ήταν μόνο ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά του Όσκαρ όταν ήρθαν αντιμέτωπα με την πατρική τους κληρονομιά. Το βιβλίο περιγράφει με συγκινητικό τρόπο τη μοναχική παιδική τους ηλικία – τα παιδιά κρατήθηκαν χωριστά, στάλθηκαν σε διαφορετικά σχολεία, έμειναν σε διαφορετικούς φίλους και συγγενείς.

Ο Σίριλ, μεγαλύτερος και ενήμερος για τους λόγους της ντροπής του πατέρα του, αποσύρθηκε στις συμβάσεις. Αποφασισμένος να «σβήσει το στίγμα», εντάχθηκε στο Βασιλικό Πυροβολικό αμέσως μετά το σχολείο και πέθανε από μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή στο Δυτικό Μέτωπο το 1915, σε ηλικία 30 ετών.

«Η σημασία του να είσαι σοβαρός»

Ο Βίβιαν, ευαίσθητος και λογοτέχνης, είχε μια πιο περίπλοκη σχέση με την κληρονομιά του πατέρα του. Η δική του λογοτεχνική καριέρα, ως σεβαστού μεταφραστή από τα γαλλικά, υποστηρίχθηκε από τα σημαντικά δικαιώματα που με την πάροδο του χρόνου προήλθαν από την περιουσία – ειδικά μετά την παραχώρηση των δικαιωμάτων για τα έργα «Η σημασία του να είσαι σοβαρός» και «Η βεντάλια της λαίδης Γουίντερμιρ» από τον ηθοποιό-διευθυντή Τζορτζ Αλεξάντερ. Αλλά ακόμη και αυτό δημιούργησε τα δικά του προβλήματα.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1940 ήταν χρόνια ευημερίας, με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και αναβιώσεις των θεατρικών έργων στο West End, αλλά συνέπεσαν με την επιβολή από τη μεταπολεμική κυβέρνηση των Εργατικών ενός εφάπαξ φόρου 50% επί των εισοδημάτων από επενδύσεις.

Ο Βίβιαν βρέθηκε να πρέπει να πληρώσει φόρο ύψους 3.600 λιρών, την ίδια στιγμή που τα δικά του εισοδήματα μειώνονταν και τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων έργων του Ουάιλντ πλησίαζαν στο τέλος τους. Προσπάθησε να αντεπεξέλθει (γράφοντας μια αυτοβιογραφία, Son of Oscar Wilde / Γιος του Όσκαρ Γουάιλντ, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρήματα), αλλά το 1955 κήρυξε πτώχευση.

Ψεύτικες ιστορίες

Ήταν μια ντροπιαστική κατάσταση που συνέβη ενάντια στην επιταχυνόμενη ανάπτυξη της φήμης του πατέρα του ως συγγραφέα και πολιτιστικού icon. Αυτή η αυξανόμενη φήμη προκάλεσε, μεταξύ άλλων, μια μακρά (και συνεχιζόμενη) σειρά πλαστών, επινοημένων και φανταστικών ιστοριών για τον Ουάιλντ.

Όλα αυτά περιγράφονται με διασκεδαστικό τρόπο στο After Oscar: The Legacy of a Scandal του Μέρλιν Χόλαντ συμπεριλαμβανομένου του πνευματιστικού τόμου The Ghost Epigrams of Oscar Wilde με εντυπωσιακές παρατηρήσεις, όπως «Η αγάπη, όπως η ιλαρά, προσβάλλει μόνο τους νέους».

Ωστόσο, η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν πάντα ομαλή. Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, η αυξανόμενη φήμη του Ουάιλντ παρέμενε υποκείμενη σε περιοδικές εκλείψεις λόγω του σκανδάλου που συνέχιζε να πλανάται γύρω από τη σεξουαλικότητά του – ένα σκάνδαλο που είχε την τάση να έρχεται στο προσκήνιο σε ακατάλληλες στιγμές.

Συμβουλές ομορφιάς στην Ελισάβετ

Τα σχέδια του θεατρικού σκηνοθέτη Τζον Γκίλγκουντ να αποκαλύψει την μπλε πλάκα στην πρόσοψη του σπιτιού του Ουάιλντ στην οδό Τάιτ ανατράπηκαν όταν συνελήφθη για ομοφυλοφιλικές πράξεις.

Αν ο Βίβιαν είχε συνηθίσει (με κούραση, έστω) τέτοιες αναποδιές, αυτές στενοχωρούσαν πολύ την Αυστραλή σύζυγό του, Θέλμα, η οποία, ως ειδικός περιποίησης δέρματος στην εταιρεία Cyclax, έδινε συμβουλές ομορφιάς στη νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ και ήταν ανήσυχη να «καθαρίσει» την οικογενειακή ιστορία.

Ήταν η αυξανόμενη ανησυχία του εγγονού του, Μέρλιν, για αυτό το έργο – το οποίο η Θέλμα συνέχισε μετά το θάνατο του Βίβιαν το 1967 – που τον έφερε σταδιακά στον κόσμο του Ουάιλντ.

Η έμπνευση του παππού

Μετά από μια παιδική ηλικία κατά την οποία προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που φαινόταν ως μια ενοχλητική σχέση, και μια μεταπανεπιστημιακή καριέρα στον ακαδημαϊκό εκδοτικό χώρο στη Μέση Ανατολή, συνειδητοποίησε ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν ειλικρίνεια.

Αν επρόκειτο να αναγνωρίσει (και να γνωρίσει) τον παππού του, δεν έπρεπε να το κάνει ως έναν απλό «ζωντανό σύνδεσμο» με το παρελθόν, αλλά ως έναν ενημερωμένο εμπειρογνώμονα. Και αυτό είναι που έγινε: συγγραφέας πολλών σημαντικών βιβλίων για την ιστορία και την ιστοριογραφία του Ουάιλντ – συμπεριλαμβανομένου και αυτού.

Δεν είναι ότι το DNA δεν έχει σημασία. Περιγράφει με ανατριχιαστικό τρόπο την παρουσία του στο Moscow Pride το 2006, όπου βρέθηκε ανάμεσα σε νεοφασίστες και τη ρωσική αστυνομία. Είχε πάει, μετά από παράκληση των διοργανωτών, ως «εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ». Ήταν μια θαρραλέα κίνηση, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα της συνεχιζόμενης και συνεχώς εξελισσόμενης δύναμης του παππού του.

Η μεταθανάτια ζωή του Ουάιλντ παραμένει σχεδόν τόσο πλούσια και διασκεδαστική όσο και η ζωή του.

*Το βιβλίο After Oscar: The Legacy of a Scandal του Μέρλιν Χόλαντ κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Europa.

*Με στοιχεία από theguardian.com