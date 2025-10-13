magazin
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα
Culture Live 13 Οκτωβρίου 2025 | 18:45

Ο εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ αποκαθιστά τη φήμη της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» του συγγραφέα

Ο μόνος εν ζωή απόγονος του θεατρικού συγγραφέα ανατρέχει στη σκιά που έριξε η δίκη του Όσκαρ Ουάιλντ και στην αποκατάστασή του ως icon της gay κοινότητας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Σήμερα, ο Όσκαρ Ουάιλντ είναι ένας από τους πιο διάσημους συγγραφείς της αγγλικής γλώσσας, άμεσα αναγνωρίσιμος και πραγματικά πολυδιαβασμένος. Τα θεατρικά του έργα ανεβαίνουν στις σκηνές. Τα λόγια του παρατίθενται. Η προτομή του βρίσκεται τόσο στο Strand όσο και στο King’s Road. Έχει ακόμη και ένα αναμνηστικό παράθυρο στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι.

Όταν πέθανε στο Παρίσι, το 1900, σε ηλικία μόλις 46 ετών, οι νεκρολογίες δεν ήταν διόλου γενναιόδωρες. Υπήρχε ένα αίσθημα ανακούφισης που μια ενοχλητική φιγούρα είχε απομακρυνθεί από τη σκηνή και μια γενική ελπίδα ότι αυτός και τα έργα του θα ξεχαστούν σύντομα. Η Βρετανική βραδινή εφημερίδα Pall Mall Gazette υπονόησε ότι τίποτα από όσα έγραψε δεν είχε «τη δύναμη να αντέξει».

Η παρακμή

Μόλις πέντε χρόνια πριν, ήταν το πρόσωπο της ημέρας στο Λονδίνο, με δύο επιτυχημένα θεατρικά έργα να παίζονται στο West End, αλλά η σύλληψη και η καταδίκη του με την κατηγορία της «βαριάς ανηθικότητας με άνδρες» είχε προκαλέσει μια πολύ θεαματική πτώση.

Δύο χρόνια στη φυλακή ακολουθήθηκαν από τρία χρόνια ντροπής, εξορίας στην ηπειρωτική Ευρώπη, φτώχειας και επιδείνωσης της υγείας του, πριν από το θλιβερό τέλος του στο ταπεινό Hotel d’Alsace.

Photo: Wikimedia Commons

Ήταν νεκρός

Μόνο το προσωπικό του ξενοδοχείου και μια χούφτα παλιοί φίλοι παρευρέθηκαν στην κηδεία, ενώ ακόμη λιγότεροι ταξίδεψαν μέχρι το νεκροταφείο του Μπανιέ στα προάστια, για να τον δουν να θάβεται.

Η μακροχρόνια υπομονετική σύζυγός του, Κόνστανς, είχε πεθάνει πριν από αυτόν, και παρόλο που οι δύο γιοι του – ο 15χρονος Σίριλ και ο 14χρονος Βίβιαν – επέζησαν, φοιτούσαν σε σχολεία στην Αγγλία, με το ψεύτικο επίθετο «Χόλαντ», και αγνοούσαν την τύχη του πατέρα τους. Πράγματι, οι αυστηροί συγγενείς από την πλευρά της μητέρας τους τούς είχαν πείσει ότι ο πατέρας τους ήταν ήδη νεκρός.

Η ιστορία της ένδοξης μεταθανάτιας αποκατάστασης του Όσκαρ, μαζί με τη μακρά σκιά που έριξε στους δύο γιους του και συνεχίζει να ρίχνει στον μοναδικό εγγονό του, είναι το θέμα ενός νέου συναρπαστικού βιβλίου – γραμμένο, με έναν ελκυστικό συνδυασμό ευφυΐας, προσωπικής ειλικρίνειας και επιστημονικής αυστηρότητας, από τον ίδιο τον εγγονό, Μέρλιν Χόλαντ.

Τα νήματα είναι τόσο πολιτιστικά όσο και προσωπικά, και ο Χόλαντ τα πλέκει με επιδέξιο χέρι. Αποφεύγεται η αυστηρή χρονολογία, υπέρ μιας πιο επεισοδιακής προσέγγισης. Αυτό προκαλεί μερικές μικρές επαναλήψεις, αλλά δημιουργεί μια σαφέστερη αίσθηση της εξέλιξης του δράματος.

«Και η ιστορία είναι δραματική, με στοιχεία κωμωδίας, τραγωδίας, φάρσας και σημαντικού πάθους» γράφει ο Matthew Sturgis στον Guardian.

Photo: Wikimedia Commons

Ο καλός του φίλος, Ρόμπι Ρος

Ο αγώνας για τη διασφάλιση της κληρονομιάς του Ουάιλντ στη δεκαετία μετά το θάνατό του κυριαρχείται από τη φιγούρα του Ρόμπι Ρος, του «αφοσιωμένου φίλου» που έβγαλε την περιουσία του Ουάιλντ από την πτώχευση στην οποία είχε βυθιστεί κατά τη στιγμή της πτώσης του.

Διευκόλυνε τις πειραματικές γερμανικές παραγωγές του θεατρικού έργου «Σαλώμη», επέβλεψε μια πολυτομική έκδοση των Έργων του Όσκαρ Ουάιλντ, ενθάρρυνε τον νεαρό Άρθουρ Ράνσομ να γράψει την πρώτη κριτική μελέτη για το έργο του Ουάιλντ και συντόνισε το φιλόδοξο σχέδιο να μεταφερθεί ο τάφος του Όσκαρ στο μοντέρνο παρισινό νεκροταφείο Père-Lachaise και να σηματοδοτηθεί με ένα μεγαλοπρεπές μνημείο του γλύπτη Τζέικομπ Έπσταϊν (που χρηματοδοτήθηκε από μια πλούσια θαυμάστρια του έργου του Ουάιλντ).

Photo: Wikimedia Commons

«Δαίμονας άγγελος»

Αυτός ο τάφος, με τη μορφή του «δαίμονα αγγέλου», παίζει έναν επαναλαμβανόμενο και διασκεδαστικό ρόλο στο βιβλίο, από τη στιγμή που οι γαλλικές αρχές τον καλύπτουν με μουσαμά λόγω ανησυχιών για τη γυμνότητα του γλυπτού, μέχρι την μεταγενέστερη μυστηριώδη εξαφάνιση του προεξέχοντος «μέλους» του γλυπτού (το οποίο μέχρι τότε είχε λειανθεί από τις συχνές χαϊδευτικές κινήσεις) και – πιο πρόσφατα – τις μάχες του ίδιου του συγγραφέα με τη γαλλική γραφειοκρατία για να καταχωρηθεί ο τάφος ως μνημείο, ώστε να προστατευθεί από τα αμέτρητα φιλιά με κραγιόν που του άφηναν οι ενθουσιώδεις θαυμαστές του.

Photo: Wikimedia Commons

Ο πρώην εραστής του Ουάιλντ

Σε όλες τις προσπάθειές του, ο Ρος παρεμποδιζόταν από τον ανταγωνισμό του πρώην φίλου του (και πρώην εραστή του Όσκαρ), Λόρδου Άλφρεντ Ντάγκλας, ο οποίος στα χρόνια μετά το θάνατο του Ουάιλντ είχε αποκηρύξει το παρελθόν του, είχε προσηλυτιστεί στον καθολικισμό και είχε παντρευτεί.

Η ζήλια του για τον Ρος και η οργή του για το γεγονός ότι συνεχώς παρουσιάζονταν ως το «κακό πνεύμα» της ζωής του Ουάιλντ, τροφοδοτούσαν μια ατέλειωτη σειρά από κακίες και δικαστικές διαμάχες.

Η ντροπή του πατέρα

Και αυτό το θέατρο μαριονετών, όπως το αποκαλεί ο Χόλαντ, συνεχίστηκε μετά τον πρόωρο θάνατο του Ρος. Πράγματι, μέχρι τον θάνατο του Ντάγκλας το 1945, όποιος επέλεγε να γράψει για τον Ουάιλντ μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο του θυμωμένου λόρδου. Ακόμη και ο γιος του, Βίβιαν Χόλαντ, δεν ήταν απρόσβλητος.

Αυτό, όμως, ήταν μόνο ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν τα παιδιά του Όσκαρ όταν ήρθαν αντιμέτωπα με την πατρική τους κληρονομιά. Το βιβλίο περιγράφει με συγκινητικό τρόπο τη μοναχική παιδική τους ηλικία – τα παιδιά κρατήθηκαν χωριστά, στάλθηκαν σε διαφορετικά σχολεία, έμειναν σε διαφορετικούς φίλους και συγγενείς.

Ο Σίριλ, μεγαλύτερος και ενήμερος για τους λόγους της ντροπής του πατέρα του, αποσύρθηκε στις συμβάσεις. Αποφασισμένος να «σβήσει το στίγμα», εντάχθηκε στο Βασιλικό Πυροβολικό αμέσως μετά το σχολείο και πέθανε από μια σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή στο Δυτικό Μέτωπο το 1915, σε ηλικία 30 ετών.

Σε όλες τις προσπάθειές του, ο Ρος παρεμποδιζόταν από τον ανταγωνισμό του πρώην φίλου του (και πρώην εραστή του Όσκαρ), Λόρδου Άλφρεντ Ντάγκλας, ο οποίος στα χρόνια μετά το θάνατο του Ουάιλντ είχε αποκηρύξει το παρελθόν του, είχε προσηλυτιστεί στον καθολικισμό και είχε παντρευτεί

«Η σημασία του να είσαι σοβαρός»

Ο Βίβιαν, ευαίσθητος και λογοτέχνης, είχε μια πιο περίπλοκη σχέση με την κληρονομιά του πατέρα του. Η δική του λογοτεχνική καριέρα, ως σεβαστού μεταφραστή από τα γαλλικά, υποστηρίχθηκε από τα σημαντικά δικαιώματα που με την πάροδο του χρόνου προήλθαν από την περιουσία – ειδικά μετά την παραχώρηση των δικαιωμάτων για τα έργα «Η σημασία του να είσαι σοβαρός» και «Η βεντάλια της λαίδης Γουίντερμιρ» από τον ηθοποιό-διευθυντή Τζορτζ Αλεξάντερ. Αλλά ακόμη και αυτό δημιούργησε τα δικά του προβλήματα.

Τα τέλη της δεκαετίας του 1940 ήταν χρόνια ευημερίας, με μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και αναβιώσεις των θεατρικών έργων στο West End, αλλά συνέπεσαν με την επιβολή από τη μεταπολεμική κυβέρνηση των Εργατικών ενός εφάπαξ φόρου 50% επί των εισοδημάτων από επενδύσεις.

Ο Βίβιαν βρέθηκε να πρέπει να πληρώσει φόρο ύψους 3.600 λιρών, την ίδια στιγμή που τα δικά του εισοδήματα μειώνονταν και τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιευμένων έργων του Ουάιλντ πλησίαζαν στο τέλος τους. Προσπάθησε να αντεπεξέλθει (γράφοντας μια αυτοβιογραφία, Son of Oscar Wilde / Γιος του Όσκαρ Γουάιλντ, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρήματα), αλλά το 1955 κήρυξε πτώχευση.

Ψεύτικες ιστορίες

Ήταν μια ντροπιαστική κατάσταση που συνέβη ενάντια στην επιταχυνόμενη ανάπτυξη της φήμης του πατέρα του ως συγγραφέα και πολιτιστικού icon. Αυτή η αυξανόμενη φήμη προκάλεσε, μεταξύ άλλων, μια μακρά (και συνεχιζόμενη) σειρά πλαστών, επινοημένων και φανταστικών ιστοριών για τον Ουάιλντ.

Όλα αυτά περιγράφονται με διασκεδαστικό τρόπο στο After Oscar: The Legacy of a Scandal του Μέρλιν Χόλαντ συμπεριλαμβανομένου του πνευματιστικού τόμου The Ghost Epigrams of Oscar Wilde με εντυπωσιακές παρατηρήσεις, όπως «Η αγάπη, όπως η ιλαρά, προσβάλλει μόνο τους νέους».

Ωστόσο, η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν πάντα ομαλή. Για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα, η αυξανόμενη φήμη του Ουάιλντ παρέμενε υποκείμενη σε περιοδικές εκλείψεις λόγω του σκανδάλου που συνέχιζε να πλανάται γύρω από τη σεξουαλικότητά του – ένα σκάνδαλο που είχε την τάση να έρχεται στο προσκήνιο σε ακατάλληλες στιγμές.

YouTube thumbnail

Συμβουλές ομορφιάς στην Ελισάβετ

Τα σχέδια του θεατρικού σκηνοθέτη Τζον Γκίλγκουντ να αποκαλύψει την μπλε πλάκα στην πρόσοψη του σπιτιού του Ουάιλντ στην οδό Τάιτ ανατράπηκαν όταν συνελήφθη για ομοφυλοφιλικές πράξεις.

Αν ο Βίβιαν είχε συνηθίσει (με κούραση, έστω) τέτοιες αναποδιές, αυτές στενοχωρούσαν πολύ την Αυστραλή σύζυγό του, Θέλμα, η οποία, ως ειδικός περιποίησης δέρματος στην εταιρεία Cyclax, έδινε συμβουλές ομορφιάς στη νεαρή βασίλισσα Ελισάβετ και ήταν ανήσυχη να «καθαρίσει» την οικογενειακή ιστορία.

Ήταν η αυξανόμενη ανησυχία του εγγονού του, Μέρλιν, για αυτό το έργο – το οποίο η Θέλμα συνέχισε μετά το θάνατο του Βίβιαν το 1967 – που τον έφερε σταδιακά στον κόσμο του Ουάιλντ.

Η έμπνευση του παππού

Μετά από μια παιδική ηλικία κατά την οποία προσπαθούσε να αποφύγει αυτό που φαινόταν ως μια ενοχλητική σχέση, και μια μεταπανεπιστημιακή καριέρα στον ακαδημαϊκό εκδοτικό χώρο στη Μέση Ανατολή, συνειδητοποίησε ότι αυτό που χρειαζόταν ήταν ειλικρίνεια.

Αν επρόκειτο να αναγνωρίσει (και να γνωρίσει) τον παππού του, δεν έπρεπε να το κάνει ως έναν απλό «ζωντανό σύνδεσμο» με το παρελθόν, αλλά ως έναν ενημερωμένο εμπειρογνώμονα. Και αυτό είναι που έγινε: συγγραφέας πολλών σημαντικών βιβλίων για την ιστορία και την ιστοριογραφία του Ουάιλντ – συμπεριλαμβανομένου και αυτού.

Δεν είναι ότι το DNA δεν έχει σημασία. Περιγράφει με ανατριχιαστικό τρόπο την παρουσία του στο Moscow Pride το 2006, όπου βρέθηκε ανάμεσα σε νεοφασίστες και τη ρωσική αστυνομία. Είχε πάει, μετά από παράκληση των διοργανωτών, ως «εγγονός του Όσκαρ Ουάιλντ». Ήταν μια θαρραλέα κίνηση, αλλά και ένα ζωντανό παράδειγμα της συνεχιζόμενης και συνεχώς εξελισσόμενης δύναμης του παππού του.

Η μεταθανάτια ζωή του Ουάιλντ παραμένει σχεδόν τόσο πλούσια και διασκεδαστική όσο και η ζωή του.

*Το βιβλίο After Oscar: The Legacy of a Scandal του Μέρλιν Χόλαντ κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Europa.

*Με στοιχεία από theguardian.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

Βραβεία Νόμπελ: Πώς ο Σουηδός βιομήχανος και εφευρέτης εξασφάλισε εσαεί το χρηματικό έπαθλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Κόσμος
Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

Γάζα: Σε εξέλιξη η σύνοδος για την ειρήνη στην Αίγυπτο – Υπεγράφη η συμφωνία για εκεχειρία

inWellness
inTown
Stream magazin
ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά
Culture Live 13.10.25

ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ αλλάζουν τον πολιτιστικό χάρτη του Πειραιά

Eπτά τοπόσημα - Επτά δράσεις - Επτά ιστορικές διαδρομές. «ΤΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ» είναι το νέο φεστιβάλ που ιδρύεται στην πόλη και αλλάζει ριζικά τον πολιτιστικό της χάρτη. Αυτό είναι το πρόγραμμά του.

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι συμμετοχές του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό
Πρεμιέρα 12.10.25

«Δεν είμαι άνθρωπος των σπηλαίων»: Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις (ξανά) στην Αθήνα για καλό σκοπό

Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την ταινία του Ανεμώνη σε σκηνοθεσία του γιου του που προβάλλεται απόψε σε πανευρωπαϊκή πρώτη στις Νύχτες Πρεμιέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»
Αποθεωτική κριτική; 12.10.25

Ο Μπρετ Ίστον Έλις κατακεραυνώνει το One Battle After Another – «Είναι μια φιλελεύθερη μούχλα»

Απαντώντας σε έναν κριτικό που χαρακτήρισε την ταινία «One Battle After Another» ως «σημαντική», ο Μπρετ Ίστον Έλις απάντησε: «Όχι, δεν είναι. Δεν έχει διαβάσει πραγματικά το κλίμα που επικρατεί».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»
Cosmopoética 12.10.25

Τζούνοτ Ντίαζ: «Μας πείθουν ότι οι μετανάστες είναι το πρόβλημα, ενώ το δύσκολο είναι να τα βάλεις με την εξουσία»

Ανάμεσα σε δύο γλώσσες και δύο πατρίδες, ο Τζούνοτ Ντίαζ επιστρέφει με νέο έργο και μιλά στην Κόρδοβα για τη μετανάστευση, τη γλώσσα και τη σκληρότητα μιας εποχής χωρίς όρια

Σύνταξη
Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων
Culture Live 12.10.25

Όταν η πολιτική καταρρέει, ξυπνά η φιλοσοφία: Ο Μάικλ Τζ. Σάντελ για τον ιδεολογικό έλεγχο των πανεπιστημίων

Στην Πόλη του Μεξικού, ο Μάικλ Τζ. Σάντελ παρουσίασε το έργο του σε πολυπληθές κοινό, δείχνοντας πως η φιλοσοφία μπορεί να γίνει διεθνές πολιτιστικό φαινόμενο που εμπνέει την κοινωνία

Σύνταξη
Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του
Όχι στο στίγμα 11.10.25

Μπρους Σπρίνγκστιν: Αντιμέτωπος με το Τέρας – Η κατάθλιψη, το στίγμα και η μεγάλη μάχη του

Η πιο «επώδυνη και ευάλωτη» περίοδος της ζωής του Μπρους Σπρίνγκστιν μεταφέρεται τώρα στη μεγάλη οθόνη με την επερχόμενη βιογραφική ταινία, Springsteen: Deliver Me from Nowhere, η οποία κυκλοφορεί στις 24 Οκτωβρίου

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven
Culture Live 11.10.25

Ληστείες στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’60: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Μάργκοτ Ρόμπι μπαίνουν στον κόσμο του Ocean’s Eleven

Με δύο από τα πιο δυνατά χαρτιά του Χόλιγουντ να έχουν πέσει στο τραπέζι, αυτά των Μπράντλεϊ Κούπερ και Μάργκοτ Ρόμπι, σχεδιάζεται το prequel του Ocean’s Eleven.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Θραύσματα Μνήμης» – Έκθεση εικαστικών έργων & χορευτική performance από τη μαθήτρια Ελένη Μελά
Culture Live 11.10.25

«Θραύσματα Μνήμης» – Έκθεση εικαστικών έργων & χορευτική performance από τη μαθήτρια Ελένη Μελά

Όλα τα έργα της έκθεσης θα διατίθενται προς πώληση, και τα έσοδα θα διατεθούν εξ ολοκλήρου στον οργανισμό "Μαζί για το Παιδί", ενισχύοντας τον φιλανθρωπικό χαρακτήρα της εκδήλωσης

Σύνταξη
Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων
Φοβερό 11.10.25

Το έπος του «Knightfall» αποκτά ζωή: Η πιο επώδυνη πτώση του Batman γίνεται ταινία κινουμένων σχεδίων

Η Warner Bros. Animation μεταφέρει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το θρυλικό κόμικ «Knightfall» του 1993, τη στιγμή που ο Σκοτεινός Ιππότης φτάνει στα όρια της αντοχής του απέναντι στον αδίστακτο Bane

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου
Νέα βιογραφία 13.10.25

Όχι μούσα, όχι sex symbol: Η Τζέιν Μπίρκιν πίσω από την παγίδα του It Girl μύθου

Η Τζέιν Μπίρκιν ήταν πολλά περισσότερα από τη γυναίκα που επινόησε την τσάντα Hermès ή τη μούσα του Σερζ Γκενζμπούρ και μια νέα βιογραφία θέλει να ξαναγράψει την ιστορία της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση – Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια
Πρόθεση & εκτίμηση ψήφου 13.10.25

Εικόνα δυσαρέσκειας για την κυβέρνηση - Σταθερά «νούμερο ένα» πρόβλημα η ακρίβεια

Σταθερά μπροστά στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία σε δύο νέες δημοσκοπήσεις αλλά η κυβέρνηση δεν λέει να ξεκολλήσει από το κλίμα έντονης αμφισβήτησης. Αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού εάν Τσίπρας και Σαμαράς αποφασίσουν τη δημιουργία κομμάτων. «Βραχνάς» η ακρίβεια για τα νοικοκυριά.

Σύνταξη
LIVE: Ισλανδία – Γαλλία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία

LIVE: Ισλανδία – Γαλλία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ισλανδία – Γαλλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία
Ποδόσφαιρο 13.10.25

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

LIVE: Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται
«No Kings» 13.10.25

Εκτός τόπου και χρόνου: Στις ΗΠΑ της ICE η Κάιλι Τζένερ λανσάρει συλλογή με τίτλο King Kylie στην οποία συλλαμβάνεται

Πολλοί χρήστες κατηγόρησαν την Κάιλι Τζένερ για έλλειψη ενσυναίσθησης. «Την ώρα που άνθρωποι συλλαμβάνονται στις ΗΠΑ, η Κάιλι Τζένερ χρησιμοποιεί χειροπέδες για να πουλήσει κραγιόν», σχολίασε ένας χρήστης στο Reddit

Σύνταξη
MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Media 13.10.25

MEGA News: Το μόνο κανάλι που μετέδωσε ζωντανά όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Το 4ωρο ενημερωτικό κανάλι της Alter Ego Media, το MEGA News, ήταν το μοναδικό τηλεοπτικό Μέσο στην Ελλάδα που μετέδωσε σήμερα, λεπτό προς λεπτό, όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις της ιστορικής ημέρας για τη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα
Ποδόσφαιρο 13.10.25

Ο Πογέτ φωνάζει για τη διαιτησία στη Νότια Κορέα

Ο Γκουστάβο Πογέτ και ο γιός του είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, όμως αντιμετωπίζουν πειθαρχική δίωξη επειδή διαμαρτυρήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος
Οικονομικές Ειδήσεις 13.10.25

Στο 2,4% ο ρυθμός ανάπτυξης, 2,2% ο πληθωρισμός το 2026 – Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη δημοσιονομική σταθερότητα και το χρέος

Τι είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης για τον προϋπολογισμό του 2026 στην ομιλία του στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής

Σύνταξη
Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις
Στα «κόκκινα» 13.10.25

Διάχυτη οργή στους αγρότες από το μπλόκο στις πληρωμές – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις

Με τον κίνδυνο να «χαθεί» και ο Οκτώβριος για τις πληρωμές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της χώρας, προγραμματίζουν εν μέσω σποράς κινητοποιήσεις, βάζοντας στο τραπέζι των συζητήσεων κάθε μορφή αντίδρασης

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα
Χάντμπολ 13.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα

LIVE: Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αλμπάτρο Σιρακούσα για τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα στη φάση των «64» του EHF European Cup. Τηλεοπτικά από Mega News.

Σύνταξη
Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»
«Απόψεις» 13.10.25

Η Κίρα Νάιτλι δεν γνώριζε για το μποϊκοτάζ εναντίον της Ρόουλινγκ πριν δώσει τη φωνή της στον «Χάρι Πότερ»

Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ πυροδότησε αντιδράσεις το 2020, αφού δημοσίευσε διάφορα tweets και ένα κείμενο που πολλοί χαρακτήρισαν ως τρανσφοβικό - με τους θαυμαστές να καλούν σε μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο