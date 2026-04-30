Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την 72χρονη που λειτουργούσε παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων γυναικών σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Αστυνομία η 72χρονη είχε αναρτήσει αγγελία, σε γνωστή διαδικτυακή ιστοσελίδα, σύμφωνα με την οποία προσέφερε υπηρεσίες φιλοξενίας ηλικιωμένων γυναικών, έναντι του χρηματικού ποσού των 650 ευρώ μηνιαίως, παραθέτοντας και αριθμό τηλεφώνου προκειμένου να επικοινωνούν μαζί της οι ενδιαφερόμενοι.

Απαγόρευε τα κινητά τηλέφωνα

Όταν οικεία πρόσωπα των ηλικιωμένων επικοινωνούσαν μαζί της, εκείνη όριζε συνάντηση δια ζώσης σε διαμέρισμα στην περιοχή των Αμπελοκήπων όπου στεγαζόταν η παράνομη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, η κατηγορούμενη έθετε ως όρο, οι φιλοξενούμενες ηλικιωμένες να μην διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, ενώ κάθε επικοινωνία μαζί τους να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ίδιας.

Οι απειλές

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. άξιο μνείας τυγχάνει το γεγονός ότι, η 72χρονη δε δίστασε να απειλήσει συγγενικό πρόσωπο ηλικιωμένης ότι θα την εγκατέλειπε εντός κάδου απορριμμάτων αν δεν της κατέβαλλε το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο επίμαχο διαμέρισμα, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 5.300 ευρώ, ενώ ακόμα εντοπίστηκαν 4 ηλικιωμένες φιλοξενούμενες.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν παραβάσεις της νομοθεσίας για την ευζωία ζώων συντροφιάς, καθόσον εντοπίστηκαν -4- ζώα συντροφιάς για τα οποία διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες συνθήκες ευζωίας.

Η σύλληψη

Η 72χρονη συνελήφθη, πρωινές ώρες της 28-4-2026 μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αμπελοκήπων/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α..

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.