Συμπληρώθηκαν 33 χρόνια από την επίθεση με μαχαίρι στην Μόνικα Σέλες (vid)

Το ημερολόγιο έγραφε 30 Απριλίου του 1993, η 19χρονη Μόνικα Σέλες, η αθλήτρια που είχε θεωρηθεί από πολλούς ως το επόμενο αστέρι του τένις, αγωνιζόταν κόντρα στη Μαγκανταλένα Μαλέεβα στο τουρνουά του Αμβούργου

Η νο1 αθλήτρια τότε στον κόσμο, που αγωνιζόταν με τα χρώματα της Γιουγκοσλαβίας, είχε πάρει ήδη το πρώτο σετ κόντρα στη Βουλγάρα αντίπαλό της και ήταν έτοιμη να φτάσει με άνεση στη νίκη. Ωστόσο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί το τι θα συνέβαινε πριν από την έναρξη του δεύτερου

Η Σέλες έπαιρνε μερικές ανάσες μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο σετ και τότε ένας εμμονικός θαυμαστής της Στέφι Γκράφ, ο Γκάντερ Πάρτσε, βρήκε τρόπο να περάσει τους άνδρες που βρίσκονταν στην ασφάλεια και μαχαίρωσε την ταλαντούχα τενίστρια στην πλάτη.

«Καθόμουν και κουνούσα τα πόδια μου, όπως συνηθίζω, και ξαφνικά ένιωσα έναν οξύ πόνο στην πλάτη μου. Αμέσως κοιτάζω πίσω και βλέπω έναν άνδρα να κρατά ένα μαχαίρι. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι είχε συμβεί», αφηγήθηκε η Σέλες εξιστορώντας τα όσα βίωσε σε αυτό το φρικτό περιστατικό.

Η ταλαντούχα τενίστρια γλίτωσε τα χειρότερα, διότι ήταν ελαφρώς σηκωμένη και το μαχαίρι δεν διαπέρασε τη σπονδυλική της στήλη.

Η μαχαιριά του εμμονικού θαυμαστή της Γκραφ δεν αποτυπώθηκε από τις κάμερες, ωστόσο στο βίντεο φαίνεται στη συνέχεια το πλάνο που οι αρχές προσπαθούν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος έφυγε λίγα χρόνια πριν από τη ζωή.

Τα κίνητρα του δράστη

Η νεαρή Σέλες κατάφερε να νικήσει στον τελικό του γαλλικού Όπεν το 1990, σε ηλικία 17 ετών τη νο1. Στέφι Γκραφ. Μια χρονιά μετά, η αθλήτρια από το Νόβι Σαντ πήρε τα ηνία στο νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και εκτόπισε τη Γκραφ από την κορυφή.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε την έκρηξη του εμμονικού θαυμαστή της Γκραφ, δίνοντας του κίνητρο να προβεί σε αυτή την αποτρόπαια πράξη για να καταστρέψει την καριέρα της Σέλες, κάτι το οποίο εκ των υστέρων κατάφερε.

Ο Πάρτσε καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μπαίνοντας σε ειδικό πρόγραμμα παρακολούθησης.

Η μαχαιριά του έσβησε τα όνειρα της Σέλες για την διατήρησή της στην κορυφή, καθώς η τενίστρια βυθίστηκε στην κατάθλιψη, απείχε για δύο χρόνια από τη δράση και αντιμετώπισε προβλήματα με διατροφικές διαταραχές.

Μετά τον εφιάλτη που βίωσε, η Σέλες επέστρεψε το 1995 και μόλις έξι μήνες αργότερα κατάφερε να κατακτήσει για 4η φορά το Αυστραλιανό Όπεν, το τελευταίο από τα 9 Γκραν Σλαμ της καριέρας της.

Βέβαια, δεν κατάφερε ποτέ ξανά να βρεθεί στην κατάσταση που ήταν και το φαινόμενο Σέλες αποτελούσε πια παρελθόν. Αποσύρθηκε οριστικά το 2008.