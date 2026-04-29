Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Επίσημο: Τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Θα παίξει η Σάκκαρη (pics)
Άλλα Αθλήματα 29 Απριλίου 2026, 18:03

Επίσημο: Τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Θα παίξει η Σάκκαρη (pics)

Ευοδώθηκαν οι προσπάθειες του προέδρου της ΕΦΟΑ, Θοδωρή Γκλαβά και θα έχουμε τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα – Το είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στο In.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, σε αποκλειστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο in είχε αποκαλύψει τις προσπάθειες της ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα τον ερχόμενο Ιούλιο.

«Φέτος, θέλουμε να κάνουμε ένα τουρνουά WTA, δηλαδή για τις γυναίκες, που εάν τα καταφέρουμε θεωρώ ότι θα είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Υπάρχει ένα για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι στη χρονική περίοδο που θα το θέλαμε. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να το φέρουμε το καλοκαίρι.

Δεν μπορούμε τώρα να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθούμε να το φέρουμε τον Ιούλιο. Επιπέδου 125 ή 250 στην Αθήνα. Κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρουμε εάν θα τελεσφορήσει, αλλά αυτό θα θέλαμε, εάν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε η Αθήνα να αρχίσει να έχει τέτοια τουρνουά.

Στον τελικό του τουρνουά ATP που έγινε στο ΟΑΚΑ, είχαμε ρεκόρ παρουσίας θεατών, καθώς είδαν τον αγώνα από κοντά 15.000 θεατές. Ενα νούμερο που αποτελεί ρεκόρ για 250άρι τουρνουά. Τέτοια τουρνουά βάζουν την Αθήνα στον χάρτη του παγκόσμιου τένις, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο παίζουν ο Στέφανος και η Μαρία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Γκλαβάς στο in.

Σήμερα, η WTA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τουρνουά επιπέδου 250 στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούλιο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 13-19/7. Ένα τουρνουά, που θα διεξαχθεί αμέσως μετά το Γουίμπλεντον και θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο της Κίνας, Jiangxi Open.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε σκληρή επιφάνεια (hard courts) και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ, όπου πρόσφατα φιλοξενήθηκαν οι αγώνες του Davis Cup για το tie της Ελλάδας με την Βραζιλία.

Το ταμπλό θα είναι 32άρι στο μονό και 16άρι στο διπλό, ενώ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος, καθώς είναι το «συνδετικό» τουρνουά ανάμεσα στην grass court season και την hard court season. Η πρώτη θα ολοκληρωθεί με το Γουίμπλεντον και η δεύτερη θα κορυφωθεί στα τέλη Αυγούστου με το US Open.

Φυσικά θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη, η οποία μιλώντας για το τουρνουά ανέφερε: «Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».

Θα είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θα φιλοξενήσει τουρνουά WTA μετά από 36 χρόνια και το 1990, όταν είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το Athens Trophy. Η συγκεκριμένη διοργάνωση γινόταν από το 1986 έως το 1990 και μάλιστα την πρώτη σεζόν φιναλίστ ήταν η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου. Εκείνα τα τουρνουά γινόντουσαν σε χωμάτινη επιφάνεια, ενώ το φετινό, όπως προαναφέραμε, θα διεξαχθεί σε hard court.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιράστηκαν τα πρόσημα στην αγορά, χαμηλά ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Μοιράστηκαν τα πρόσημα στην αγορά, χαμηλά ο τζίρος

Κόσμος
Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

Το Ιράν απειλεί με άνευ προηγουμένου στρατιωτική δράση κατά του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Το Κογκρέσο «ανακρίνει» τον Χέγκσεθ

On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)
Τένις 29.04.26

Τσιτσιπάς: «Αισθάνθηκα ξανά ο εαυτός μου» (pic)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από τον Κάσπερ Ρουντ στη Μαδρίτη, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής παραδέχθηκε πως μετά από πολύ καιρό αισθάνθηκε ξανά ο εαυτός του στο γήπεδο.

Σύνταξη
Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Άλλα Αθλήματα 28.04.26

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)

Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Masters της Μαδρίτης – Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)
Άλλα Αθλήματα 27.04.26

Ο Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους «16» του Open Madrid - Ισχυρός ο επόμενος αντίπαλος (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε στον 3ο γύρο του Madrid Open τον Ντάνιελ Μέριδα (6-4, 6-2) και πλέον στη φάση των «16», ο Έλληνας τενίστας θα βρει απέναντί του τον έμπειρο Νορβηγό Κάσπερ Ρούουντ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες
Αθλητισμός & Σπορ 27.04.26

Aρχισαν τα έργα ανακατασκευής στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας για να φιλοξενήσει τις Εθνικές Ομάδες

Μπήκαν οι μπουλντόζες στο Ολυμπιακό Κολυμβητήριο της Αθήνας και τα έργα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής θα διαρκέσουν ένα χρόνο.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)
Άλλα Αθλήματα 26.04.26

Ελλάδα – Ουγγαρία 13-12: Πετυχημένη πρόβα για την Εθνική πριν τα προκριματικά του World Cup (vids)

Η Εθνική πόλο των γυναικών νίκησε 13-12 την Ουγγαρία στο κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ σε φιλικό τεστ κι έκανε ιδανική πρόβα ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup.

Σύνταξη
Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Αθλητισμός & Σπορ 26.04.26

Η Ιταλία αποσύρεται από το Ευρωπαϊκό Παραολυμπιακό Πρωτάθλημα Κολύμβησης

Η απόφαση της Federazione Italiana Nuoto Paralimpico να μην συμμετάσχει στη διοργάνωση στην Τουρκία αναδεικνύει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των διεθνών εντάσεων στον παγκόσμιο αθλητισμό

Γιώργος Μαζιάς
Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)
Άλλα Αθλήματα 25.04.26

Ολυμπιακός: Τον γύρο του κόσμου έκανε η τρομερή ατμόσφαιρα στο Παπαστράτειο (vid)

Το πασίγνωστο διαδικτυακό κανάλι EuroFoot, με πάνω από μισό εκατομμύριο ακόλουθους, υποκλίθηκε στον κόσμο του Ολυμπιακού για την παρουσία του στο Παπαστράτειο στον αγώνα με τη Νόβι Μπέογκραντ.

Σύνταξη
Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης
Άλλα Αθλήματα 24.04.26

Πρεβολαράκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 53κ. στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης

Στον τελικό των 53κ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πάλης στην Αλβανία, η Μαρία Πρεβολαράκη, ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 2-1 από την Ουκρανή Γεφρεμοβα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά κατά του Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν
Εφιάλτης 29.04.26

«Μου φέρθηκε σαν να του ανήκω» - Η Τζέσικα Μαν κατέθεσε για 3η φορά για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Ο εφιάλτης για την ηθοποιό Τζέσικα Μαν συνεχίζεται, καθώς για μια ακόμα φορά χρειάστηκε να μιλήσει στο δικαστήριο για τον βιασμό της από τον Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν

Σύνταξη
Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία
Ελλάδα 29.04.26

Καλαμάτα: Αυτοκτονία πίσω από τον θάνατο 44χρονου σε στάβλο – Έξι συλλήψεις για σκηνοθετημένη δολοφονία

Η εύρεση του όπλου το απόγευμα της Τετάρτης, κοντά στον στάβλο στην Καλαμάτα, αποδεικνύει ότι είχε σκηνοθετηθεί ο χώρος έτσι ώστε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές

Σύνταξη
Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια η έκθεση για το Κράτος Δικαίου
Στρασβούργο 29.04.26

Κ. Αρβανίτης: Η Δημοκρατία νίκησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Υπερψηφίστηκε η έκθεση για το Κράτος Δικαίου

Η έκθεση για το Κράτος Δικαίου στην Ευρώπη, με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, «πέρασε» από την Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου με μεγάλη πλειοψηφία κόντρα «στις μικροπολιτικές λογικές και στις εθνικές σκοπιμότητες».

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής
Ελλάδα 29.04.26

Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκανε διαρρήξεις σε πολυτελείς κατοικίες στα νότια προάστια της Αττικής

Ταυτοποιήθηκαν 3 αλλοδαποί, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης οι 2 εκ των οποίων είναι ήδη έγκλειστοι σε Σωφρονιστικό Κατάστημα για παρόμοια αδικήματα, - Ο τρίτος αναζητείται έπειτα και από παραβίαση περιοριστικών όρων

Σύνταξη
Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»
Κλυδωνισμοί 29.04.26

Η επιχείρηση κατευνασμού από το Μαξίμου πέφτει στο κενό – Αιχμές Μπαραλιάκου για το «επιτελικό κράτος»

Νέο μήνυμα του πρωθυπουργού στο υπουργικό μετά τους κεραυνούς των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» και νέα αιχμηρή παρέμβαση του «γαλάζιου» Μπαραλιάκου με αποδέκτη τον Άκη Σκέρτσο και τους «μπλε φακέλους» του Μαξίμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο δικός του ο δρόμος
On Field 29.04.26

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ
Τέχνη & πολιτική 29.04.26

Μπιενάλε: Εκτός βραβείων οι καλλιτέχνες από χώρες που κατηγορούνται για εγκλήματα πολέμου – «Προπαγάνδα» βλέπει το Ισραήλ

Η απόφαση της επιτροπής της Μπιενάλε να αποκλείσει από βραβεία χώρες «των οποίων οι ηγέτες διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» προκαλεί έντονες αντιδράσεις από το Ισραήλ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι
Ελλάδα 29.04.26

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Έφοδος της ΟΠΚΕ στην πολυκατοικία του 20χρονου που πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι

Στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί για λόγους ασφαλείας

Σύνταξη
Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»
Ελλάδα 29.04.26

Σοκάρει η κόρη του 89χρονου: «Για μένα ήταν ένας ξένος – Σπαταλούσε πολλά λεφτά σε μάγια»

«Εμένα προσωπικά, μου είχε πει ότι τον κυνηγάνε δαίμονες, ότι πάνε τη νύχτα και τον ξυπνάνε και τον χτυπάνε και τον δένουν κάτω και δεν μπορεί να κουνηθεί» αναφέρει η κόρη του 89χρονου

Σύνταξη
Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 29.04.26

Καταρρέει το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη – Στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία

Γενικευμένη επιδείνωση στο οικονομικό κλίμα στην ΕΕ και την Ευρωζώνη καταγράφει η Κομισιόν τον Απρίλιο. Εκτινάσσονται οι πληθωριστικές προσδοκίες, βουλιάζουν οι προοπτικές για την απασχόληση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ινδία: Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει
Ινδία 29.04.26

Ξέθαψε την αδερφή του και πήγε τον σκελετό της στην... τράπεζα για να αποδείξει ότι είχε πεθάνει

Άνδρας στην Ινδία μετέφερε τον σκελετό της αδελφής του σε τράπεζα για να κάνει ανάληψη χρημάτων - Τα πλάνα που περπατά στους δρόμους με τον σκελετό κάνουν τον γύρο του διαδικτύου

Σύνταξη
ΚΚΕ: «Ναι»στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

«Ναι» από το ΚΚΕ στην πρόταση για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής

«Βολική» για την κυβέρνηση η απόφαση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου λέει ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτονόητη η στήριξη της πρότασης για διενέργεια Εξεταστικής Επιτροπής.

Σύνταξη
Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά
Ελλάδα 29.04.26

Νέες εικόνες μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης στο «Νήσος Σάμος» – Γεμάτο σκουπίδια και νερά

Πεταμένα μπουκάλια νερού, βρεμένα ρούχα, χαρτιά και φαγητά στο πάτωμα, έχουν κατακλύσει τους κοινόχρηστους χώρους του πλοίο σύμφωνα με νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Σύνταξη
Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου – «Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη»
Ελλάδα 29.04.26

«Η ημέρα πρέπει να είναι συννεφιασμένη» - Όταν ο 89χρονος πήγε στην κηδεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου

Ο 89χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι την απολογία του την Πέμπτη, οπότε και θα αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση - Σε βάρος του ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για βαρύτατα αδικήματα

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια
Πολιτική 29.04.26

Τσουκαλάς: Θα καταθέσουμε αίτημα εξεταστικής για τις υποκλοπές – Θα καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στις επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και το αίτημα για εξεταστική που αναμένεται να καταθέσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: «Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» – Μαρτυρία για την επίθεση από τον 89χρονο
Από τον 89χρονο 29.04.26

«Είδαμε τα αίματα, φεύγαμε αριστερά και δεξιά για να σωθούμε» - Συγκλονιστική μαρτυρία για την επίθεση στον ΕΦΚΑ

Η εργαζόμενη καταγγέλλει την παντελή έλλειψη ουσιαστικών μέτρων ασφαλείας, γεγονός που επέτρεψε στον 89χρονο να μπει οπλισμένος στο κτίριο του ΕΦΚΑ

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

