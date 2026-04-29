Επίσημο: Τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα τον Ιούλιο – Θα παίξει η Σάκκαρη (pics)

Τον περασμένο Φεβρουάριο ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, Θοδωρής Γκλαβάς, σε αποκλειστική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο in είχε αποκαλύψει τις προσπάθειες της ομοσπονδίας για τη διεξαγωγή τουρνουά τένις WTA στην Ελλάδα τον ερχόμενο Ιούλιο.

«Φέτος, θέλουμε να κάνουμε ένα τουρνουά WTA, δηλαδή για τις γυναίκες, που εάν τα καταφέρουμε θεωρώ ότι θα είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Υπάρχει ένα για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι στη χρονική περίοδο που θα το θέλαμε. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να το φέρουμε το καλοκαίρι.

Δεν μπορούμε τώρα να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθούμε να το φέρουμε τον Ιούλιο. Επιπέδου 125 ή 250 στην Αθήνα. Κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρουμε εάν θα τελεσφορήσει, αλλά αυτό θα θέλαμε, εάν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε η Αθήνα να αρχίσει να έχει τέτοια τουρνουά.

Στον τελικό του τουρνουά ATP που έγινε στο ΟΑΚΑ, είχαμε ρεκόρ παρουσίας θεατών, καθώς είδαν τον αγώνα από κοντά 15.000 θεατές. Ενα νούμερο που αποτελεί ρεκόρ για 250άρι τουρνουά. Τέτοια τουρνουά βάζουν την Αθήνα στον χάρτη του παγκόσμιου τένις, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο παίζουν ο Στέφανος και η Μαρία», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θοδωρής Γκλαβάς στο in.

Σήμερα, η WTA ανακοίνωσε τη διεξαγωγή τουρνουά επιπέδου 250 στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούλιο και πιο συγκεκριμένα το διάστημα 13-19/7. Ένα τουρνουά, που θα διεξαχθεί αμέσως μετά το Γουίμπλεντον και θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο της Κίνας, Jiangxi Open.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε σκληρή επιφάνεια (hard courts) και θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ, όπου πρόσφατα φιλοξενήθηκαν οι αγώνες του Davis Cup για το tie της Ελλάδας με την Βραζιλία.

Το ταμπλό θα είναι 32άρι στο μονό και 16άρι στο διπλό, ενώ θα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις αθλήτριες που θα λάβουν μέρος, καθώς είναι το «συνδετικό» τουρνουά ανάμεσα στην grass court season και την hard court season. Η πρώτη θα ολοκληρωθεί με το Γουίμπλεντον και η δεύτερη θα κορυφωθεί στα τέλη Αυγούστου με το US Open.

Φυσικά θα αγωνιστεί η Μαρία Σάκκαρη, η οποία μιλώντας για το τουρνουά ανέφερε: «Το να μπορώ να μπω στο γήπεδο στην πατρίδα μου και να ακούω τους Έλληνες φιλάθλους θα είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές της καριέρας μου. Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα τένις και ονειρεύτηκα να γίνω επαγγελματίας παίκτρια. Το να έρθει εδώ ένα τουρνουά WTA θα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή στιγμή και μια σπουδαία ευκαιρία να αναδείξουμε το ελληνικό τένις και να εμπνεύσουμε νέους αθλητές».

Θα είναι η πρώτη φορά που η Αθήνα θα φιλοξενήσει τουρνουά WTA μετά από 36 χρόνια και το 1990, όταν είχε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα το Athens Trophy. Η συγκεκριμένη διοργάνωση γινόταν από το 1986 έως το 1990 και μάλιστα την πρώτη σεζόν φιναλίστ ήταν η μητέρα της Μαρίας Σάκκαρη, Αγγελική Κανελλοπούλου. Εκείνα τα τουρνουά γινόντουσαν σε χωμάτινη επιφάνεια, ενώ το φετινό, όπως προαναφέραμε, θα διεξαχθεί σε hard court.