Γκλαβάς στο in: «Προπονητικό κέντρο για τις εθνικές ομάδες στο ΟΑΚΑ, προσπαθούμε να φέρουμε τουρνουά WTA στην Αθήνα»

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης άλλαξε σελίδα, με τον Θόδωρή Γκλαβά να κερδίζει τις εκλογές και να αναδεικνύεται πρόεδρος της ΕΦΟΑ, με ξεκάθαρο στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού τένις και την εναρμόνισή του με τα παγκόσμια πρότυπα.

Μια διαρκής προσπάθεια και μια μεγάλη μάχη, σε ένα δύσκολο περιβάλλον, την οποία, όμως, χάρη στις γνώσεις του, δείχνει να κερδίζει, βάζοντας την Ελλάδα στον χάρτη του παγκόσμιου τένις: Τόσο σε αναπτυξιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο διοργανώσεων, με τη χώρα μας μέσα σε λίγους μήνες να έχει φιλοξενήσει τρία tie του Davis Cup και μάλιστα με απόλυτη επιτυχία, κερδίζοντας τα εύσημα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τένις (ITF).

Το in συνάντησε και συνομίλησε με τον Θόδωρή Γκλαβά για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τένις, με τον πρόεδρο της ΕΦΟΑ να ανοίγει τα χαρτιά του και να αποκαλύπτει το πλάνο του για τη γιγάντωση του αθλήματος στη χώρα μας. Ένα πλάνο που περιλαμβάνει για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά ένα εθνικό κέντρο τένις, που θα αποτελεί το σπίτι των εθνικών ομάδων και θα προσφέρει στους αθλητές υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου.

«Ιδανικά θα θέλαμε να φτιάξουμε το δικό μας αθλητικό κέντρο. Τι θα είχε; Ένα κεντρικό γήπεδο 2.500-3.000 θέσεων. Γήπεδα για να φιλοξενεί τις εθνικές ομάδες. Γυμναστήρια, αποδυτήρια, αυτά που χρειαζόμαστε. Αίθουσες για να κάνουμε σεμινάρια για προπονητές, αθλητές, διαιτητές, γονείς. Θα είναι ένα μέρος εκπαίδευσης και γνώσης. Να έχουμε ένα μικρό μουσείο τόσο του ελληνικού όσο και του παγκοσμίου τένις, που θα έρχονται σχολεία, αρά να έχει και μια εκπαιδευτική διάσταση. Θα μπορούσαμε να βρούμε χορηγούς, για να μας υποστηρίξουν σε αυτό. Πρέπει πρώτα, όμως, να βρούμε το μέρος. Αυτό είναι ένα πρότζεκτ τριών τεσσάρων ετών.

Εν τω μεταξύ είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε μια συμφωνία με το στάδιο που έγινε το Davis Cup στο ΟΑΚΑ στα τέλη του 2025, το στάδιο «2020», όπου θα μας παραχωρήσουν γήπεδα για τις εθνικές μας ομάδες. Άρα, ουσιαστικά σύντομα θα αποκτήσουμε ένα δικό μας προπονητικό κέντρο, όπου θα έχουμε γήπεδα και υλικό, όπως είναι πχ οι μπάλες, να έχουμε επίσης διατροφολόγους και ψυχολόγους για τους αθλητές μας, αρχικά μεγαλύτερης ηλικίας, δηλαδή από 18 και πάνω. Για τα τζούνιορ θα κάνουμε καμπ. Δηλαδή θα φέρουμε τα παιδιά πριν φύγουν μια αποστολή στο εξωτερικό, να γίνει μια προετοιμασία. Θα μπορούμε επίσης να κάνουμε καμπ μια εβδομάδα πριν το Πάσχα ή μέσα στο καλοκαίρι.

Θα μαζεύουμε εδώ τους καλύτερους αθλητές, ενδεχόμενα με τους προπονητές τους. Να γίνεται μια εκπαίδευση, μια ζύμωση, γιατί μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι η ομοσπονδία δίνει πολύ λίγα πράγματα στους αθλητές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ.

Μια ομοσπονδία, που αναπτύσσεται βαδίζοντας πάνω σε ευρωπαϊκά πρότυπα και μέσα σε ελάχιστο χρονικά διάστημα διοργάνωσε τρεις συναντήσεις Davis Cup: Τελευταία αυτή στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο στο Παλαιό Φάληρο, όπου η Εθνική μας ομάδα αντιμετώπισε το Μεξικό. Ένα γήπεδο, στο οποίο χρειάστηκε να γίνουν πολλές βελτιώσεις, για να μπορέσει να φιλοξενήσει αγώνες, αφού τα τελευταία χρόνια ήταν κυρίως ένας χώρος εκδηλώσεων.

«Το Davis Cup με το Μεξικό ήταν η τρίτη διοργάνωση που κάνουμε μέσα σε έναν χρόνο και έναν μήνα, που είμαστε διοίκηση. Η πρώτη που κάναμε ήταν στο Ace στην Παλλήνη, κόντρα στην Αίγυπτο, πριν από έναν περίπου χρόνο. Τότε ήμασταν διοίκηση μόλις έναν μήνα. Μετά κάναμε στο ΟΑΚΑ, τον περασμένο Σεπτέμβριο με την Βραζιλία, στο ανακαινισμένο στάδιο και τώρα αυτό στο κλειστό του Τάε Κβον Ντο. Ένα από αυτά που εφαρμόζουμε ως διοίκηση είναι ότι δίνουμε πολύ φθηνά εισιτήρια στα σωματεία για να φέρουν τις ακαδημίες τους. Δηλαδή με 5 ευρώ το σωματείο μπορούσε να κλείσει όσες θέσεις ήθελε. Είδαμε ακόμα και από μακριά να φέρνουν λεωφορεία με παιδάκια, που ήταν για εμάς πολύ σημαντικό.

Αρχικά, γιατί θέλαμε να γεμίσουμε το γήπεδο, γιατί ένα γεμάτο γήπεδο δείχνει τη δυναμική του αθλήματος και οι χορηγοί, που είναι πολύ σημαντικό για εμάς, είναι ευχαριστημένοι, ενώ με αυτό τον τρόπο επιστρέφουμε κάτι πίσω στα σωματεία μας. Σαν ομοσπονδία δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί τα οικονομικά μας είναι περιορισμένα, αλλά τουλάχιστον είναι μια ευκαιρία να τους δώσουμε τη δυνατότητα να φέρουν τα παιδιά, που για εμάς είναι το αναπτυξιακό κομμάτι των μεγάλων διοργανώσεων.

Παρότι είναι ακριβή η διοργάνωση τέτοιων αγώνων και όλα τα χρήματα φεύγουν μέσα σε ένα σαββατοκύριακο, είναι χωρίς αμφιβολία παιχνίδια που προβάλουν το άθλημα. Παράλληλα, κρατήσαμε σκοπίμως χαμηλά τις τιμές, δηλαδή από 15 έως 45 ευρώ, που ήταν πιο λογικές σε σχέση με το ATP που είχε γίνει εδώ πριν από λίγους μήνες, όπου οι τιμές ήταν υψηλές. Με αυτό τον τρόπο δώσαμε την ευκαιρία σε οποιονδήποτε ήθελε να έρθει.

Εμείς είχαμε τρία μεγάλα στοιχήματα. Το πρώτο ήταν να μπορέσει να φέρουμε μια εγκατάσταση, που για πολλά χρόνια ήταν ανενεργή για αθλητικές εκδηλώσεις. Έπρεπε να μεταμορφωθεί. Εβαζε νερό από την οροφή σε πέντε σημεία, από τις 60 τουαλέτες λειτουργούσαν 10-15. Όταν κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες για να είναι όλες λειτουργικές, υπήρχε πρόβλημα με το αποχετευτικό σύστημα. Φτιάξαμε και το αποχετευτικό. Φτιάξαμε τα αποδυτήρια, φέραμε λάμπες από το εξωτερικό. Βάψαμε τους τοίχους. Καθαρίσαμε τα γκράφιτι. Έλειπαν οι μπαταρίες από τους νιπτήρες. Εγινε μια πολύ γερή ανακαίνιση και πλέον είναι ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος. Αμέσως μετά το Davis Cup με πήρε τηλέφωνο ο Πανιώνιος και με ρώτησε πως το κλείσαμε, γιατί ήθελαν να παίξουν εκεί το ευρωπαϊκό παιχνίδι στο βόλεϊ.

Ήταν τελικά μια ωραία διοργάνωση, αν και αρχικά, πήγαμε εκεί επειδή δεν βρίσκαμε πουθενά αλλού. Στο μπάσκετ της ΑΕΚ είχε ευρωπαϊκό αγώνα, είχαμε λίγο χρόνο και έπρεπε να βρούμε κάπου να φιλοξενήσουμε τους αγώνες με το Μεξικό. Το Ace δυστυχώς χωράει μόνο 1.000 θεατές και εμείς θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Θα έπαιζε ο Τσιτσιπάς και άρα άξιζε ο κόπος για κάτι μεγαλύτερο. Το πρώτο στοίχημα, λοιπόν, ήταν να το φέρουμε ξανά σε κατάσταση να λειτουργήσει ως αθλητικός χώρος.

Το δεύτερο στοίχημα ήταν να βρούμε χορηγούς, γιατί όλο αυτό το πράγμα κοστίζει. Εάν δεν βρίσκαμε χορηγούς, θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε χρήματα από άλλα πράγματα που κάνει η ομοσπονδία, όπως τα τουρνουά για τα τζούνιορς. Το τρίτο στοίχημα ήταν να γεμίσει το γήπεδο. Αν δεν ερχόταν ο κόσμος και η εικόνα δεν θα ήταν καλή, αλλά και οι χορηγοί θα ήταν δυσαρεστημένοι», πρόσθεσε ο Θόδωρής Γκλαβάς.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, η ομοσπονδία βρίσκεται σε συζητήσεις, προκειμένου να διοργανωθεί τουρνουά WTA (125 ή 250) στην Αθήνα τον ερχόμενο Ιούλιο.

«Φέτος, θέλουμε να κάνουμε ένα τουρνουά WTA, δηλαδή για τις γυναίκες, που εάν τα καταφέρουμε θεωρώ ότι θα είναι και αυτό κάτι σημαντικό. Υπάρχει ένα για το οποίο συζητάμε. Δεν είναι στη χρονική περίοδο που θα το θέλαμε. Κοιτάμε να δούμε εάν μπορούμε να το φέρουμε το καλοκαίρι. Δεν μπορούμε τώρα να πούμε περισσότερα αυτή τη στιγμή, αλλά προσπαθούμε να το φέρουμε τον Ιούλιο. Επιπέδου 125 ή 250 στην Αθήνα. Κάνουμε μια προσπάθεια, δεν ξέρουμε εάν θα τελεσφορήσει, αλλά αυτό θα θέλαμε, εάν μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θέλουμε η Αθήνα να αρχίσει να έχει τέτοια τουρνουά.

Στον τελικό του τουρνουά ATP που έγινε στο ΟΑΚΑ, είχαμε ρεκόρ παρουσίας θεατών, καθώς είδαν τον αγώνα από κοντά 15.000 θεατές. Ενα νούμερο που αποτελεί ρεκόρ για 250άρι τουρνουά. Τέτοια τουρνουά βάζουν την Αθήνα στον χάρτη του παγκόσμιου τένις, κάτι που θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο παίζουν ο Στέφανος και η Μαρία».

Όσο για το εάν θα έχουμε και φέτος τουρνουά ATP 250 στην Αθήνα, όπως έγινε πέρσι, ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, καθώς όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, έχει αλλάξει ο κανονισμός και απαγορεύεται πλέον να αγωνιστούν τενίστες της πρώτης 10άδα της παγκόσμιας κατάταξης την τελευταία εβδομάδα πριν από τα ATP Finals.

Ο Θόδωρής Γκλαβάς και η ΕΦΟΑ δίνουν μεγάλη έμφαση στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον του ελληνικού τένις, με την ομοσπονδία να βοηθάει έμπρακτα όσα ακολουθούν το αγωνιστικό μονοπάτι, αλλά και να δημιουργεί για πρώτη φορά ειδικό πρόγραμμα για τα παιδιά, που παίζουν 2-3 φορές την εβδομάδα, θέλοντας να τα κρατήσει στο άθλημα.

«Στέλνουμε τα παιδιά σε αποστολές, όπως είναι τα summer camps, ενώ πλέον με τη δική μας διοίκηση, τα στέλνουμε και σε winter camps. Επίσης ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα που δίνουμε στους δύο πρώτους αθλητές σε αγόρια και κορίτσια κάτω των 18 ετών από 3.000 ευρώ, για να τους βοηθήσουμε στα ταξίδια τους. Σκοπός μας είναι να υποστηρίξουμε τα ταξίδια, γιατί το τένις είναι ένα άθλημα που για να μπορέσεις να ανέβεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια κατάταξη πρέπει να ταξιδεύεις.

Φροντίζουμε επίσης να έχουμε βγάλει το αγωνιστικό μας πρόγραμμα έγκαιρα. Για πρώτη φορά η ομοσπονδία το έβγαλε από τον Δεκέμβριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι γονείς να κάνουν τον προγραμματισμό τους. Να κλείσουν νωρίς τα εισιτήρια. Είναι όμως ένα άθλημα, που εάν θέλει κάποιος να το κυνηγήσει, θέλει πόρους.

Βγάζουμε, λοιπόν, έγκαιρα το αγωνιστικό πρόγραμμα, για να μπορούν όλοι να κάνουν τον προγραμματισμό τους: Αθλητές, γονείς, προπονητές.

Αρχίσαμε επίσης μια νέα κατηγορία, που αφορούν παιδάκια που παίζουν 2-3 φορές την εβδομάδα. Φτιάξαμε αυτή την κατηγορία, για να μπορέσουν και αυτά να νιώσουν τη χαρά της συμμετοχής και τη χαρά της νίκης. Να μπορέσουν πως είναι τα τουρνουά και φυσικά για να τα κρατήσουμε στο άθλημα, αφού τα παιδιά είναι το μέλλον του τένις».

Μάλιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΦΟΑ, παράλληλα υλοποιείται ένα πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα, μέσω ομοσπονδιακών τεχνικών, οι οποίοι επισκέπτονται τα σχολεία της χώρας και προσπαθούν να φέρουν τα παιδιά σε επαφή με το τένις.

«Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 10 ομοσπονδιακοί προπονητές, είναι αποσπασμένοι από το υπουργείο παιδείας και δίνονται στην ομοσπονδία, όπως και σε άλλες ομοσπονδίες, οι οποίοι έχουν έναν οργανωτικό ρόλο. Συνοδεύουν αποστολές, κάνουν επισκέψεις σε σχολεία, προσπαθούν να φέρουν το άθλημα στα σχολεία και να το μάθουν τα παιδιά. Πάντως υπάρχει μια κρίση, γενικά, γιατί τα παιδιά είναι λιγότερα. Όλα τα αθλήματα δέχονται μια πίεση στις μικρότερες ηλικίες. Αντιθέτως, στις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει μια αύξηση και όταν οι μεγάλοι παίζουν, φέρνουν και τα παιδιά πιο κοντά στο άθλημα».

Εκτός από τα προγράμματα για τα παιδιά, η ΕΦΟΑ για πρώτη φορά ξεκίνησε τουρνουά Masters, δηλαδή τουρνουά στα οποία λαμβάνουν μέρος αθλητές άνω των 30, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παίξουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.

«Ξεκινήσαμε την ανάπτυξη των Masters, για αθλητές άνω των 30. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα αθλητών, θέλουμε να φτιάξουμε διοργανώσεις για να τους εντάξουμε στο πλάνο μας», ανέφερε ο Θόδωρής Γκλαβάς, ενώ στη συνέχεια μίλησε για όσα έχουν βελτιωθεί τους τελευταίους μήνες, αλλά και για τους μελλοντικούς στόχους της ΕΦΟΑ.

«Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε για το εθνικό προπονητικό μας κέντρο. Ολες σχεδόν οι χώρες έχουν. Είναι κάτι που για πολλές δεκαετίες δεν έχει η Ελλάδα και θα το αποκτήσει.

Για τους προπονητές μας, κάναμε πέρσι τέσσερα σεμινάρια της ITF και φέτος θα κάνουμε έξι. Είναι σημαντικό να εκπαιδεύσουμε τους προπονητές μας. Αλλάξαμε την ιστοσελίδα μας και δουλεύουμε πολύ και τα social media, για να επικοινωνήσουμε προς τα έξω όσα κάνουμε και να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στο άθλημα.

Έχουμε διευρύνει τα Futures, όπως αυτά που γίνονται στην Κρήτη. Γίνονται πλέον και Challengers στην Κρήτη, μετά από πρωτοβουλία του Απόστολου Τσιτσιπά την οποία και υποστηρίζουμε. Τουρνουά που είναι σημαντικά για τους αθλητές μας, όχι για τον Στέφανο, που είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά για τους υπόλοιπους όπως είναι ο Σακελλαρίδης, ο Ξυλάς και ο Θάνος. Βοηθιούνται από αυτά τα τουρνουά. Υποστηρίξαμε την προσπάθεια του Τζόκοβιτς, που ήταν πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του τένις στην Ελλάδα.

Με το προπονητικό μας κέντρο αυξάνονται οι πιθανότητες να κρατήσεις τους καλούς αθλητές στην Ελλάδα και θα μπορείς να τους παρέχεις περισσότερες υπηρεσίες. Πράγματα, που τα χρειάζονται, για να μπορέσουν να ανεβάσουν επίπεδο το παιχνίδι τους».

Έχουμε κάνει μεγάλα βήματα μέσα σε ένα χρόνο. Εχει αλλάξει τελείως το ύφος και όλη η αντιμετώπιση. Θα προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε τις καλές σχέσεις που έχουμε με χορηγούς, μετά τις διοργανώσεις που κάναμε, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε και άλλες προσπάθειες, όπως είναι το προπονητικό κέντρο. Ταξίδια εθνικών ομάδων, τζούνιορς στο εξωτερικό κτλ. Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ελληνικού τένις.

Σαν ομοσπονδία, έχουμε επίσης ως στόχο εάν μπορούμε να βάλουμε δύο παίκτες μέσα στο τοπ-100 τα επόμενα χρόνια. Για να βάλεις δύο παίκτες, όμως, θα πρέπει, να έχουμε 10-15 στην 1000άδα και άλλους τόσους από το 1000-2000 της ATP. Ακόμα και αυτό, όμως, είναι πολύ δύσκολο. Στατιστικά, κάθε χρόνο μπαίνουν περίπου 10 νέοι παίκτες μέσα στην 100άδα. Για να ανανεωθεί η 100άδα θέλει περίπου 10 χρόνια και αν υπάρχουν τενίστες όπως ο Τζόκοβιτς και Ναδάλ, που μένουν για πάρα πολλά χρόνια μέσα στο top-100, τότε καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.

Θεωρώ ότι σαν άθλημα ταιριάζει στον Ελληνα και με την τεράστια έκθεση που έχει ο Ελληνας σε αυτό, μετά τις επιτυχίες του Τσιτσιπα και της Σάκκαρη, πιστεύω ότι το τένις έχει μπει στην ελληνική πραγματικότητα. Δική μας δουλειά είναι να φέρουμε τα παιδιά κοντά στο άθλημα, δεύτερον να τα κρατήσουμε και τρίτο να βοηθήσουμε αυτά που δείχνουν ότι έχουν προοπτική για να ανέβουν είτε στην πανελληνία είτε στην παγκόσμια κατάταξη.

Να βοηθήσουμε τα σωματεία, αν και οι πόροι μας είναι περιορισμένοι».

Η διοίκηση της ΕΦΟΑ φαίνεται να έχει ξεκάθαρο πλάνο για την ανάπτυξη του τένις, βασισμένο πάνω σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι τα παιδιά, η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου τένις, αλλά η διοργάνωση τουρνουά κορυφαίου επιπέδου, που θα προσελκύσουν μικρούς και μεγάλους, όπως έγινε πρόσφατα στο Davis Cup. Ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο όμως είναι σημαντικό για να μπορέσει το ελληνικό τένις να έχει μέλλον, μετά τον Στέφανο Τσιτσιπά και την Μαρία Σάκκαρη.