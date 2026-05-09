Συνάντηση Ισίδωρου Κούβελου με τον Ντιν Σπανό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

O Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, συναντήθηκε στην Καλαμάτα με τον Ντιν Σπανό, έναν σπουδαίο Ελληνα επιχειρηματία που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ο ιδιοκτήτης της επαγγελματικής ομάδας του αμερικανικού ποδοσφαίρου Los Angeles Chargers.

Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η υποστήριξη της εθνικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για τη στήριξη της Team Hellas στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες Los Angeles 2028.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Κούβελος είπε: «Είναι μεγάλη η χαρά μου που συναντήθηκα σήμερα με τον κ. Σπανό, είναι ένας σπουδαίος Ελληνας της διασποράς με καταγωγή από την Καλαμάτα. Έχουμε πολλά κοινά, ειδικά στον αθλητισμό. Μιλήσαμε και για την προετοιμασία για το Λος Αντζελες, θα είναι κοντά μας και μας στηρίξει και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι’ αυτό. Αλλά έχουμε και άλλα σχέδια που προγραμματίζουμε για το μέλλον και πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί.»

Όπως τόνισε ο ίδιος ο κ. Κούβελος, η συνεργασία αυτή αποκτά στρατηγικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την εξωστρέφεια του ελληνικού αθλητισμού και τη σύνδεση με την ομογένεια.

Ο Ντιν Σπανός είπε για τη συνάντηση με τον κ. Κούβελο. «Συζητήσαμε πολύ για την Ελλάδα και την προοπτική των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Αντζελες. Εχουμε πολλά σχέδια με τον κ. Κούβελο και πιστεύουμε ότι θα τα εφαρμόσουμε.»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή εργάζεται συστηματικά για να διευκολύνει την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών για το 2028, μέσα από στρατηγικές συνεργασίες και διασφαλίζοντας ότι η Team Hellas θα έχει πρόσβαση σε οργανωμένες, αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου συνθήκες προπόνησης.