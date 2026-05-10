Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.
- Έρχονται άλλες 200 κάμερες στους δρόμους της Αττικής – Ποιοι οδηγοί θα μπουν στο στόχαστρο
- Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση
- Απόδοση στο σχολείο και οικονομικοί πόροι – Το χάσμα είναι ζήτημα κοινωνικού περιβάλλοντος
- Βγήκε με όπλο στους δρόμους της Πάτρας και άρχισε να πυροβολεί
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Με δεύτερο πανελλήνιο ρεκόρ, ολοκλήρωσε ο Απόστολος Σίσκος την παρουσία του στο διεθνές μίτινγκ κολύμβησης «Acropolis Swim Open», που διεξάγεται στο ΟΑΚΑ (τρίτη και τελευταία ημέρα διεξαγωγής του).
Ο 21χρονος πρωταθλητής, που την Παρασκευή (8/5) πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο με 1:54.12, σήμερα κολύμπησε στα 200μ. πεταλούδα και τερμάτισε σε 1:56.13, καταρρίπτοντας μετά από σχεδόν έντεκα χρόνια το πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών του Στέφανου Δημητριάδη (1:56.23), το οποίο είχε σημειωθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Καζάν, στις 4 Αυγούστου 2015.
Η επίδοση του Σίσκου συνιστά φυσικά ρεκόρ και στην κατηγορία νέων Κ23 (1:56.42 είχε κάνει ο ίδιος στις 21 Ιουνίου 2024, στο Ευρωπαϊκού του Βελιγραδίου), ενώ αποτελεί και όριο για το φετινό Ευρωπαϊκό στο Παρίσι και για το Παγκόσμιο του 2027 στη Βουδαπέστη, όπου ο κολυμβητής της Αθλητικής Ακαδημίας Αστέρια είχε ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή του, πιάνοντας το όριο στα 200μ. ύπτιο.
Η κούρσα που έκανε ο Σίσκος
Στα 50μ ελεύθερο η Νεφέλη Μπιλανάκου (ΑΟ Αιγάλεω) με 25.35 «έπιασε» το όριο συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων 2026 στο Μόναχο.
Καλύτεροι Έλληνες στους άνδρες δυο πρωταθλητές του Ολυμπιακού, ο Φίλιππος Ανδριαδάκης 22.38 και ο Στέργιος-Μάριος Μπίλας 22.40.
Στα 200μ πεταλούδα νίκησε η Γεωργία Δαμασιώτη (ΑΟΠ Φαλήρου) με 2:10.20 ενώ το όριο για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του 2026 στο Μόναχο είναι 2.09.86.
Η κούρσα της Δαμασιώτη
- ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Το ακυρωθέν γκολ που πέτυχε ο Βάργκα για την «Ένωση» (vid)
- Νέα μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» (vid)
- Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ 0-1: Ακόμα πιο κοντά στον τίτλο οι Κανονιέρηδες
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: Αναγκαστική αλλαγή ο Ποντένσε
- Τρεις μεγάλες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε μισό λεπτό! (vid)
- Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
- Εντυπωσιακό κορέο των οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη (vid, pics)
- Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ! (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις