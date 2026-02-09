sports betsson
Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
09.02.2026 | 18:55
Θεσπρωτία: Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στη Βρυσέλλα Φιλιατών – Κάηκε ολοσχερώς
Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)
Άλλα Αθλήματα 09 Φεβρουαρίου 2026, 18:37

Το μεγαλύτερο κέρδος για το ελληνικό τένις (pics+vid)

Σπουδαία η πρόκριση της Εθνικής ομάδας τένις στο World Group I του Davis Cup, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι του διημέρου ήταν η παρουσία εκατοντάδων παιδιών στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου.

Σάββας Λιαμίρας
ΚείμενοΣάββας Λιαμίρας
Με τον Στέφανο Τσιτσιπά να ηγείται της προσπάθειας, η Εθνική ομάδα τένις νίκησε το Μεξικό στο κλειστό του Παλαιού Φαλήρου με 3-1 και ανέβηκε στο World Group I του Davis Cup. Μια σπουδαία πρόκριση που της δίνει τη δυνατότητα τον Σεπτέμβριο να διεκδικήσει για πρώτη φορά στην ιστορία της την είσοδο στους Qualifiers του Παγκοσμίου Κυπέλλου του τένις.

Μια επιτυχία που φέρει τη σφραγίδα του κορυφαίου Ελληνα τενίστα, ο οποίος κέρδισε και τα δύο που έδωσε στο μονό, χωρίς να χάσει σετ, αλλά και τον αγώνα στο διπλό, έχοντας ως παρτενέρ του τον Στέφανο Σακελλαρίδη, με τον «Tsitsifast» να γνωρίζει την αποθέωση από χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν το σαββατοκύριακο στο κλειστό του Tae Kwon Do.

Το αγωνιστικό είναι το ένα από τα δύο κομμάτια, που θα πρέπει να είναι περήφανη η διοίκηση της ΕΦΟΑ και το ελληνικό τένις. Το άλλο είναι όσα έγιναν στις κερκίδες του γηπέδου το περασμένο διήμερο.

Ο κόσμος γέμισε το κλειστό τόσο Σάββατο όσο και την Κυριακή, παρότι ο αντίπαλος δεν ήταν εμπορικός και δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο όνομα στην αποστολή που κατέβασε το Μεξικό, για τις αναμετρήσεις με την γαλανόλευκη.

Ανάμεσα στους θεατές ήταν και εκατοντάδες παιδιά, κάθε ηλικίας, με την παρουσία τους να είναι χωρίς αμφιβολία το μεγαλύτερο κέρδος του διημέρου, καθώς αποδεικνύεται με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι το ελληνικό τένις δεν έχει μόνο παρόν, αλλά και λαμπρό μέλλον.

Πολλά από αυτά, μάλιστα, όχι μόνο παρακολουθούν τον Στέφανο Τσιτσιπά, τη Μαρία Σάκκαρη και τους άλλους κορυφαίους τενίστες στον κόσμο, αλλά παίζουν κιόλας τένις, με τα κλαμπ στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, να σφύζουν από ζωή. Χάρη στις επιτυχίες του Στέφανου και της Μαρίας πολλά παιδιά έχουν στραφεί προς το τένις, αφήνοντας στην άκρη παραδοσιακά αθλήματα, όπως είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, που διαχρονικά κερδίζουν τις περισσότερες συμμετοχές στις μικρές ηλικίες. Όσο, μάλιστα, διεξάγονται διοργανώσεις στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για tie του Davis Cup, είτε για αγώνες επιπέδου ATP 250 ή τουρνουά Challengers, τόσο περισσότεροι Έλληνες θα γνωρίζουν το τένις και θα θέλουν είτε να παίξουν οι ίδιοι, είτε να στείλουν τα παιδιά τους.

Άλλωστε πρόκειται για ένα άθλημα, που βοηθάει πολύ και στην υγεία, ενώ παράλληλα είναι πολύ διασκεδαστικό, τόσο για τους ενήλικες όσο και για τις μικρότερες ηλικίες. Τα κλαμπ αποτελούν έναν ασφαλή χώρο για άθληση, με τους μεγαλύτερους, αλλά και τους μικρότερους, να απολαμβάνουν ξέγνοιαστα τα οφέλη που προσφέρει το τένις.

