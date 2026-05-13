«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

«Μαύρη σελίδα» της θητείας του Στεφάν Λανουά και του Πάολο Βαλέρι στην ΚΕΔ, η οποία πλησιάζει στο τέλος της είναι τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ για τις θέσεις 1-4 της Stoiximan Super League. Σημειώστε ότι έγιναν σε τέσσερις καθοριστικούς αγώνες, επαναλαμβάνουμε μόνο κατά των «ερυθρόλευκων». Επίσης, να τονίσουμε ότι είχε προηγηθεί και η αντίστοιχη «μαύρη σελίδα» στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπου και πάλι οι ρέφερι που έφερε ο Γάλλος από το εξωτερικό, σε κάποια ματς αδίκησαν (και πάλι) τον Ολυμπιακό.

Καθόλου τυχαίο ότι κανείς δεν είχε εμπιστοσύνη στον Λανουά. Για αυτό και η διαιτησία βρίσκεται στο κάδρο από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, για αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων έβγαλαν ανακοινώσεις για διαιτητικά λάθη τόσο από τους ξένους όσο και από τους Ελληνες ρέφερι.

Παράλληλα, ο Λανουά αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων. Τι έκανε; Κατάργησε την τηλεκριτική για να κάνει δημόσιες σχέσεις, με την ελπίδα να ανανεωθεί η θητεία του και για την επόμενη σεζόν.

Δεν ξανάγιναν τόσα λάθη σε πλέι οφ της Stoiximan Super League, όπως στα φετινά. Οι ξένοι διαιτητές ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλον.

Τα δυο μέτρα και δυο σταθμά

Η αρχή έγινε με το γκολ του Γιαζίτζι στο εντός έδρας παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ 1-4, όπου διαιτητής ήταν ο Γερμανός Στίλερ και ο VAR Χάνσλμπαουερ, με την αιτιολογία ο Πιρόλα έκλεινε το οπτικό πεδίο του Στρακόσια. Σημειώστε ότι έδειξαν τις προθέσεις της διαιτησίας για τη συνέχεια.

Τα δυο μέτρα και τα δυο σταθμά αποκαλύφθηκαν στην Τούμπα. Σε αντίθεση με το ματς Ολυμπιακός-ΑΕΚ, στον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός, στο 15’ ο ΠΑΟΚ σκόραρε με τον Γερεμέγεφ, όμως το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει επειδή στο σουτ του Μιχαηλίδη ο Μπάμπα ήταν μπροστά από τον Τζολάκη και έκλεινε το οπτικό πεδίο του γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Κι όμως, το μέτρησαν ο Ιταλός Σότσα και ο VAR Παϊρέτο.

Εκτέθηκε (και) ο ελίτ Ισπανός

Ελίτ αλλά «λίγος» ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Το πέναλτι που έδωσε στο 85’ σε κολλημένο χέρι του Ρέτσου από σουτ του Οζντόεφ στο ματς της 4ης αγωνιστικής με τον ΠΑΟΚ ήταν σούπερ ανύπαρκτο. Εκτέθηκε και ο Λανουά που τον έφερε να σφυρίξει ένα σημαντικό ματς. Τους έσωσε ο Μουνουέρα που κάλεσε τον Σάντσεθ Μαρτίνεθ στο VAR όπου είδε το κραυγαλέο λάθος, κατά σύμπτωση κι αυτό κατά του Ολυμπιακού.

Όμως, οι Μαρτίνεθ, Μανουέρα έκαναν μεγάλο λάθος στο 52’, καθώς ο Μεϊτέ έπρεπε να αποβληθεί για αντιαθλητική συμπεριφορά με απευθείας κόκκινη κάρτα (σ.σ. ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έβγαλε κίτρινη) τον Μεϊτέ επειδή ο μέσος του ΠΑΟΚ έκανε κίνηση για να χτυπήσει με το κεφάλι του τον Ντάνι Γκαρθία. Ο ρέφερι δεν κλήθηκε στο VAR.

Το«έγκλημα» του Σλοβένου

«Μαύρα χάλια» και στο παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Μπορεί ο Ολυμπιακός να νίκησε, όμως προηγήθηκε το έγκλημα του Σλοβένου Ομπρένοβιτς. Ο συμπατριώτης του Γιουγκ τον κάλεσε στο VAR για να ακυρώσει γκολ του Μπρούνο στο 42’. Και οι δυο φαντάστηκαν επιθετικό φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα. Δεν είχαν δικαιολογία αλλά βρήκαν ένα… παραμύθι!