Ο Μαρτίνεθ επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος ελίτ και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος αρχιδιαιτητής (vid)

Η λέξη απαράδεκτος δεν φτάνει για να χαρακτηρίσει τον απίθανο διαιτητή του αγώνα Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 1-1, Σάντσεθ Μαρτίνεθ. Ο 42χρονος Ισπανός ρέφερι επιβεβαίωσε ότι είναι ξεπεσμένος διαιτητής της ελίτ κατηγορίας και ότι ο Λανουά είναι ακατάλληλος για αρχιδιαιτητής επειδή φαινόταν από μακριά ότι δεν έπρεπε να οριστεί στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League.

Στη φάση του 85’ ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ εκτέθηκε όσο δεν παίρνει επειδή τέτοιο πέναλτι δεν είναι δυνατόν να δοθεί καθώς δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια! Ο Μαρτίνεθ ονειρεύτηκε χέρι του Ρέτσου στο σουτ του Οζντόεφ και σφύριξε πέναλτι, που δεν είναι απλά πέναλτι-φάντασμα αλλά πέναλτι-αρκούδα υπέρ του ΠΑΟΚ, καθώς ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε κολλημένο το χέρι του.

Επειδή δεν γινόταν να δοθεί τέτοια ανύπαρκτη παράβαση, ο συμπατριώτης του VAR Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα τον φώναξε για να το πάρει πίσω, κάτι που έγινε και το μόνο που κατάφερε ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι να εκτεθεί.

Και μόνο με τη φάση αυτή ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ έγινε ανέκδοτο! Είναι καλύτερος για ταχυδακτυλουργός, αφού ανακαλύπτει παραβάσεις που δεν υπάρχουν, παρά για διαιτητής.

Ο Λανουά δεν έπρεπε να τον ορίσει λόγω της διαιτησίας του στο ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 0-0 για την 24η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Super League. Στο συγκεκριμένο ματς έκανε μόνο λάθη κατά των γηπεδούχων και παράλληλα αποδοκιμάστηκε από τους φιλάθλους, ειδικά μετά τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι ένας ξεπεσμένος ελίτ. Κάτι ήξερε η FIFA που δεν τον συμπεριέλαβε στους διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μουντιάλ του καλοκαιριού, τον απέκλεισε ενώ ήταν στην προεπιλογή. Αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι τελευταίος (20ός!) από πλευράς αριθμού ορισμών στην La Liga με 14 ματς, ενώ οι τρεις πρώτοι (Μανθάνο, Ορτίθ και Ρόχας) έχουν σφυρίξει από 19 αγώνες.

Συμπέρασμα δεν τον εμπιστεύονται ούτε στην πατρίδα του, εκτός από την FIFA. Όμως, ο Λανουά τον όρισε σε ένα κρίσιμο ματς, όπως Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ για να κάνει τον… θαυματοποιό, επιτρέποντας και τις καθυστερήσεις των παικτών του ΠΑΟΚ.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός είχε μια ακόμη απαράδεκτη διαιτησία σε βάρος του στα πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League. Είχε προηγηθεί ο Ιταλός Σότσα, συμπατριώτης του αναπληρωτή προέδρου της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής των πλέι οφ ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 3-1. Το πρώτο γκολ του Γερεμέγεφ δεν έπρεπε να μετρήσει (ευθύνη έχουν επίσης ο βοηθός Φοντάνι και ο VAR Παϊρέτο).

Ο Σάντσεθ Μαρτίνεθ είναι συμπατριώτης του μέλους της ΚΕΔ Φερνάντες Αλόνσο…