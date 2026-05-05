Εκτεθειμένη η ΚΕΔ: Στην Τούμπα «κουρελιάστηκε» το πρωτόκολλο του VAR (pic)
On Field 05 Μαΐου 2026, 17:30

Σα να μην έφτανε που σε παρόμοια φάση ακυρώθηκε γκολ του Γιαζίτσι στο ματς Ολυμπιακός-ΑΕΚ, στην Τούμπα μέτρησε παρόμοιο γκολ του ΠΑΟΚ

ΡεπορτάζΒάιος Μπαλάφας
Η διαιτησία έχει πάρει τον κατήφορο και η ΚΕΔ του Λανουά αδυνατεί να σταματήσει μια κατάσταση που επηρεάζει ή αν προτιμάτε κρίνει την εξέλιξη σημαντικών αγώνων. Μια παράμετρος έχει να κάνει και με την ποιότητα των διαιτητών που φέρνει, εδώ να προσθέσουμε ότι έχει να κάνει και με το επίπεδο της συνεργασίας τους.

Ένα ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί στο ματς της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ  τίτλου της Stoiximan Super League δεν συνεργάστηκαν ο Ιταλός διαιτητής του αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός Σιμόνε Σότσα με τους συμπατριώτες του στο VAR Λούκα Παϊρέτο και Φρανσέσκο Φουρνέου (VAR και AVAR, αντίστοιχα) με αποτέλεσμα να «κουρελιάσουν» το πρωτόκολλο του VAR.

Αναφερόμαστε στη φάση του 15’, στο 1-0 υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς η διαιτητική ομάδα δεν είδε τον Μπάμπα που είναι ένα μέτρο οφσάιντ να «παίζει» κανονικά έπειτα από την πρώτη επέμβαση του Τζολάκη στο σουτ του Μιχαϊλίδη. Σα να μην έφτανε αυτό, αν και διεθνείς, οι Σότσα και Παϊρέτο «κουρέλιασαν» και τον κανονισμό (σ.σ. προσθέστε και τον δεύτερο βοηθό), καθώς ο Παϊρέτο όφειλε να καλέσει τον Σότσα σε ανασκόπηση της φάσης, προκειμένου να διαπιστώσει αν ο Μπάμπα ήταν οφσάιντ.

«Για υποκειμενικές αποφάσεις, όταν για παράδειγμα αφορά την ένταση της παράβασης φάουλ, τον επηρεασμό/ παρέμβαση σε περιπτώσεις offside, το παίξιμο της μπάλας με το χέρι [σημείο, πρόθεση κλπ] μια «επανεξέταση πλησίον του αγωνιστικού χώρου», από τον διαιτητή» [OFR] είναι ενδεδειγμένη», αναφέρει ο κανονισμός παιδιάς στην σελίδα 112. Ξεκάθαρα, ο κανονισμός περιλαμβάνει ανασκόπηση της φάσης (on field review) για «επηρεασμό/παρέμβαση σε περιπτώσεις οφσάιντ», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αρα, επιβάλλονταν από τον κανονισμό να γίνει ανασκόπηση της φάσης.

Τι εξήγηση δίνουν για αυτό ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά και ο αναπληρωτής πρόεδρος Πάολο Βαλέρι;

Κι όμως, στην Τούμπα μέτρησε γκολ του ΠΑΟΚ. Όμως, σε παρόμοια φάση ακυρώθηκε γκολ του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα στο παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ τίτλου της Stoiximan Super League με την ΑΕΚ, με αποτέλεσμα να νικήσει 1-0. Το πέτυχε ο Γιαζίτσι (98’) και οι Γερμανοί διαιτητές (ο ρέφερι Στίλερ και ο VAR Χάνσλμπαουερ έκριναν ο Πιρόλα παρεμπόδιζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσια.

Είναι περίεργο που δεν μας έδειξαν και φωτογραφία της φάσης από το ημιαυτόματο οφσάιντ. Μια διαδικασία που συνηθίζεται…

Δείτε και τον κανονισμό όπως είναι στο σάιτ της ΕΠΟ:

