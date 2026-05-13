Η βραδιά του Ροντινέι

Ο Ολυμπιακός έκανε αυτό που έπρεπε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πήρε τη νίκη με 1-0 και σε συνδυασμό με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, έχει πλέον το πάνω χέρι σε ότι αφορά το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Θα πρέπει μάλιστα εδώ να τονίσουμε ότι οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν τους πράσινους έχοντας ξανά κόντρα διαιτησία, με την ακύρωση ενός πεντακάθαρου γκολ στο 40’.

Αλήθεια, τι να «είδε» άραγε ο Γιουγκ στο VAR και κάλεσε τον Ομπρένοβιτς να δει την φάση; Αλήθεια, τι «είδε» και ο Σλοβένος διαιτητής και ακύρωσε το γκολ του Μπρούνο.

Το μόνο πάντως που δεν υπήρχε, ήταν φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα. Κανένα φάουλ αλλά μια «εγκληματική» ανακάλυψη των δύο Σλοβένων, του Γιουγκ και του Ομπρένοβιτς.

Πάμε όμως να σταθούμε και σε κάποια επιμέρους στοιχεία της αναμέτρησης, που έχουν αν μη τι άλλο ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να επισημανθεί η καλή εμφάνιση του Ροντινέι και στο παιχνίδι με τους «πράσινους». Δεν ήταν μόνο το γκολ του πέτυχε ο Βραζιλιάνος και με το οποίο οι πειραιώτες πήραν τη σπουδαία νίκη.

Ήταν η γενικότερη εικόνα που έβγαλε ο ακραίος μπακ της ομάδας του Πειραιά, καθώς ο έμπειρος λατινοαμερικάνος άσος έδειξε από το πρώτο λεπτό του αγώνα, πως ήταν αποφασισμένος να δώσει πολλά.

Είχε πετύχει γκολ και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνά πως είχε σκοράρει και στην εκτός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στα πλέι οφ με 2-0, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων».

Ο Ροντινέι λοιπόν είναι καθοριστικός για τους πειραιώτες στην διαδικασία των πλέι οφ και αναμφίβολα η καλή του παρουσία έχει βοηθήσει την ομάδα του λιμανιού.

Θα πρέπει επίσης να τονίσουμε την πίεση που έβγαλε ο Ολυμπιακός στο ματς, με τους «ερυθρόλευκους» να κυριαρχούν στο παιχνίδι και να μην το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να γίνει απειλητικός.

Οι πειραιώτες μάλιστα θα μπορούσαν να έχουν πετύχει περισσότερα γκολ στο ματς, καθώς είχαν πολλές μεγάλες για να πετύχουν κι άλλα τέρματα, δείγμα κι αυτό της υπεροχής τους από το ξεκίνημα του αγώνα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι τώρα δύο βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι οφ κι έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο για το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Καταλαβαίνει λοιπόν εύκολα κάποιος, την σημασία της νίκης των πειραιωτών επί του Παναθηναϊκού.