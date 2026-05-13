Ο Χάρισον Φορντ πέρασε κατά λάθος οντισιόν για το «Star Wars»
Culture Live 13 Μαΐου 2026, 23:30

Ο Χάρισον Φορντ πέρασε κατά λάθος οντισιόν για το «Star Wars»

Ο Χάρισον Φορντ πάλευε για το όνειρο του στην υποκριτική, ενόσω δούλευε ως ξυλουργός. Και τελικά, αυτός ήταν ο λόγος που τον είδαμε στο «Star Wars».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Ακόμη και αν δεν το πιστεύετε, η οντισιόν του Χάρισον Φορντ για το «Star Wars» ήταν κατά κάποιον τρόπο τυχαία.

Ο Φορντ βρέθηκε ως καλεσμένος του podcast «Where Everybody Knows Your Name», το οποίο παρουσιάζουν ο Τεντ Ντάνσον και ο φίλος του Γούντι Χάρελσον και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πώς ανέλαβε τον ρόλο του Χαν Σόλο που θα τον έκανε διάσημο σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Ο Χάρισον Φορντ είπε στους παρουσιαστές ότι, ως νέος ηθοποιός, «εργαζόταν και ως ξυλουργός» – προφανώς για να βγάλει τα προς το ζην.

«Εργαζόμουν εκείνη την εποχή για έναν τύπο που λεγόταν Φράνσις Φορντ Κόπολα», είπε ο Φορντ. Όμως δεν πρωταγωνιστούσε σε καμία από τις ταινίες του σκηνοθέτη. Για την ακρίβεια, κατασκεύαζε την είσοδο του γραφείου του. Ο Φορντ δέχτηκε να κάνει τη δουλειά, αλλά μόνο τη νύχτα, επειδή δεν ήθελε να «μπερδέψει τον κόσμο», αφού ήταν και ηθοποιός.

Παράλληλα, ο Τζορτζ Λούκας έκανε κάστινγκ για το «Star Wars» έξω από το γραφείο του Κοπόλα. «[Αυτός] είχε ενημερώσει τους ατζέντηδες μας ότι όποιος είχε παίξει στο ‘American Graffiti’ δεν χρειαζόταν να υποβάλει αίτηση, επειδή έψαχνε για νέα, φρέσκα πρόσωπα και όχι φθαρμένα», είπε ο Φορντ.

Ο Φορντ είχε συμμετάσχει στην ταινία του Λούκας «American Graffiti» το 1973.

«Νόμιζα ότι τους έκανα χάρη»

Ο Φορντ θυμήθηκε ότι ο Λούκας κάλεσε τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους για μια πρώτη συνέντευξη. Ο Ντρέιφους είχε ήδη πρωταγωνιστήσει στο «Jaws» του 1975.

«Ήμουν εκεί με τη στολή του ξυλουργού, με μια σκούπα στο χέρι, όχι σαν σταρ του κινηματογράφου, αλλά σαν τον Ρίτσαρντ Ντρέιφους», είπε.

Όμως, ο διευθυντής κάστινγκ ζήτησε μια χάρη από τον Φορντ: να διαβάσει το σενάριο μαζί με τους άλλους ηθοποιούς. Ο Φορντ συμφώνησε. Και τότε του έδωσαν τον ρόλο.

Ο Φορντ είπε ότι υπήρχε και μια άλλη ομάδα τριών ατόμων που πέρασαν οντισιόν για τους ρόλους. Αν και δεν γνώριζε ποιον είχε στο μυαλό του ο Λούκας για τους ρόλους της πριγκίπισσας Λέια και του Λουκ Σκάιγουοκερ, ανέφερε: «Ο ρόλος που επρόκειτο να παίξω ήταν του [Κρίστοφερ] Γουόκεν».

Ο Χάρελσον ρώτησε πότε ο Φορντ «ένιωσε» ότι ενδιαφέρονταν πραγματικά για τον ρόλο. «Περίπου δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου», απάντησε.  «Δεν πίστευα ότι με δοκίμαζαν. Νόμιζα ότι τους έκανα χάρη».

«Λοιπόν, τόσο τυχερός είμαι. Βέβαια, αν ήμουν πραγματικά τυχερός, θα ήμουν ο Κρις Γουόκεν», κατέληξε χαριτολογώντας.

*Με πληροφορίες από: People

Ευρώπη: Διχάζεται για την ακρίβεια που φέρνει ο πόλεμος

Η κρυφή λειτουργία του μυαλού: Ανατρεπτική έρευνα για τα όνειρα

Wall Street: Νέα υψηλά για S&P 500 και Nasdaq λόγω Big Tech

«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Λάνθιμος, Αλεξίου, Μπισμπίκης και άλλοι υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά
Προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού υπογράφουν κείμενο στήριξης για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τους απεργούς πείνας Αριστοτέλη Χαντζή και Suzon Doppang.

Η καλύτερη εμπειρία του Ματ Ντέιμον; Η «Οδύσσεια» του Νόλαν
Ο Ματ Ντέιμον δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν ήταν η πιο ικανοποιητική εμπειρία της καριέρας του στο Χόλιγουντ.

Απ’τη ζωή βγαλμένο; Πολιτικοί, αστυνομικοί και πράκτορες οι «κακοί» των νέων τηλεοπτικών θρίλερ
Σε μια εποχή γενικευμένης δυσπιστίας, τα τηλεοπτικά θρίλερ αλλάζουν «κακούς»: ο κίνδυνος δεν έρχεται πια από τον μοναχικό δολοφόνο, αλλά από πολιτικούς, πράκτορες, αστυνομικούς και θεσμούς

Μαύρη Χήρα: Η Ρίτσινς έγραψε παιδικό βιβλίο για το πένθος αφού δολοφόνησε τον σύζυγό της – «Να πεθάνει» λένε οι γιοι της
Η υπόθεση της Κούρι Ρίτσινς, της 35χρονης μεσίτριας από τη Γιούτα που μετέτρεψε τον θάνατο του συζύγου της σε παιδικό παραμύθι για το πένθος, είναι μια από τις πιο κυνικές δολοφόνους των τελευταίων ετών

Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη
Ένα ξεχωριστό ταξίδι στη ζωή και τη μουσική του παγκόσμιου και αιώνιου Μανώλη Χιώτη, που εκτυλίσσεται πάνω σε ένα μαγικό πάλκο, με την Ιόλη Ανδρεάδη και τον Άρη Ασπρούλη να υπογράφουν το πρώτο θεατρικό έργο για τον μεγαλοφυή και πρωτοπόρο Έλληνα μουσικό

O Πέδρο Αλμοδόβαρ δεν φοβάται τίποτα – Η γενοκτονία στη Γάζα, τα σιωπηλά Όσκαρ και το δειλό Χόλιγουντ
Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Χόλιγουντ κατηγορώντας τον θεσμό των Όσκαρ για σκόπιμη αποστασιοποίηση από τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα της εποχής

Oasis: Η πρώτη κοινή συνέντευξη των αδερφών Γκάλαχερ μετά από 25 χρόνια
Μετά από ένα εντυπωσιακό reunion, οι Oasis ετοιμάζονται να εισβάλουν και στις σκοτεινές αίθουσες, καθώς το ντοκιμαντέρ τους θα κυκλοφορήσει στις 11 Σεπτεμβρίου

Ο Αντώνης Ρέμος μάς ταξίδεψε μέσα από το «Αλ Τσαντιρι Νιούζ» – Η ανατριχιαστική στιγμή με την Μαρινέλλα
Στην πιο συγκλονιστική στιγμή της βραδιάς, ο Αντώνης Ρέμος τραγούδησε το «Έτσι Ξαφνικά» με την «συμπαράσταση» της καλής του φίλης Μαρινέλλας, ή οποία έφυγε πριν από λίγο καιρό από κοντά μας

Η βραδιά του Ροντινέι
Ο Βραζιλιάνος μπακ έκανε μεγάλο παιχνίδι και τώρα ο Ολυμπιακός κρατάει στα χέρια του, το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League

Πόλεμος στην εστίαση
Τα εστιατόρια στρέφονται κατά των σούπερ μάρκετ για τα έτοιμα γεύματα - Η μάχη για το «φαγητό του μέλλοντος» φέρνει αντιμέτωπους τους παραδοσιακούς χώρους εστίασης με τις αλυσίδες λιανικής

«Αλυσίδα» τα μεγάλα λάθη μόνο κατά του Ολυμπιακού από τους ξένους διαιτητές στα πλέι οφ της Super League
Ο Λανουά είναι εκτεθειμένος. Η ουσία είναι ότι στα πλέι οφ τίτλου της Super League έγιναν σημαντικά λάθη κατά του Ολυμπιακού σε τέσσερα ματς των πλέι οφ. Δεν ξανάγιναν τόσα φάλτσα εναντίον μιας ομάδας

Μπρέσια – Ολυμπιακός 16-17: Θρίαμβος του Θρύλου που επέστρεψε στο Final Four του Champions League!
Ο Ολυμπιακός το ήθελε και προκρίθηκε, καθώς με εξαιρετική εμφάνιση νίκησε με 17-16 την Μπρέσια και πέρασε οριστικά στο Final Four του LEN Champions League που θα γίνει στη Μάλτα!

Διπλωματικό πόκερ: Γιατί ο Σι Τζινπίνγκ δεν πρόκειται να κάνει τη χάρη στον Τραμπ για τη Μέση Ανατολή
Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ζητήσει τη βοήθεια του Σι Τζινπίνγκ για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, ωστόσο το Πεκίνο δύσκολα θα εγκαταλείψει τον πολυτιμότερο στρατηγικό του σύμμαχο στη Μέση Ανατολή.

Λαζόπουλος για υποκλοπές: Αν υπήρχε γιατρός να εξετάζει πολιτικές ασθένειες, θα έλεγε ότι η Δημοκρατία έχει πάψει να λειτουργεί
Μέσα από το αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την αποκάλυψη του in αναφορικά με τον ρόλο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα, στην υπόθεση των υποκλοπών

Στον αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου τα νέα στοιχεία που κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης – Η ανάρτηση με νόημα του Ζαχαρία Κεσσέ
«Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου θα κληθεί να τοποθετηθεί σχετικά με την πρόσφατη αίτηση εξαίρεσης του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλλα» σημειώνει ο Ζ. Κεσσές.

Λαζόπουλος για τις 17χρονες που έπεσαν από ταράτσα: «Οι γέροι άνθρωποι να το βουλώσουμε και να δούμε τι σκέφτονται οι νέοι»
«Δώστε στα παιδιά ελπίδα. Σταματήστε να τους δίνετε διαφθορά» είπε εμφανώς φορτισμένος ο Λάκης Λαζόπουλος αναφερόμενος στις δυο 17χρονες που πήδηξαν από ταράτσα στην Ηλιούπολη

H κρυφή σχέση του Κένεντι με τη Νταϊάνα – Αμοιβαία έλξη, Τζάκι και Μητέρα Τερέζα – «Υπέροχα πόδια»
Ήταν Δεκέμβριος του 1995 όταν ο πρίγκιπας της Αμερικής Τζον Κένεντι Τζούνιορ συνάντησε την πριγκίπισσα του λαού της Βρετανίας Νταϊάνα που ενώθηκαν από την τραγική μοίρα

Η Γερουσία επικυρώνει τον Κέβιν Γουόρς ως νέο πρόεδρο της Fed, ενώ ο Τραμπ πιέζει για μείωση των επιτοκίων
Ο Κέβιν Γουόρς επικυρώθηκε από την Γερουσία των ΗΠΑ ως ο νέος πρόεδρος της Fed, την ώρα που η αμερικανική κυβέρνηση θέλει γρήγορη μείωση των επιτοκίων.

Όλο νόημα σχόλιο Λαζόπουλου: «Να δουλεύουμε όλη μέρα και να βλέπουμε φίλους της κυβέρνησης να αρπάζουν εκατομμύρια;»
«Όταν δε θα βρίσκετε κανέναν για δουλειά, να πάρετε να μας ενημερώσετε ότι θα έρθει αυτή η ώρα» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Βρετανία: Σε τροχιά μετωπικής σύγκρουσης Στάρμερ και Στρίτινγκ για την ηγεσία των Εργατικών
Ο Κιρ Στάρμερ προετοιμάζεται για μάχη ηγεσίας απέναντι στον Γουές Στρίτινγκ, την ώρα που η ομιλία του Βασιλιά Καρόλου θέτει το πλαίσιο των νέων κυβερνητικών μεταρρυθμίσεων.

Νέος εφιάλτης για 1.700 επιβαίνοντες σε κρουαζιερόπλοιο – Τι συνέβη στο «Ambition»
Σε υγειονομικό κλοιό στο λιμάνι του Μπορντό παραμένουν 1.700 επιβάτες και μέλη του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου «Ambition», μετά τον θάνατο ηλικιωμένου ταξιδιώτη και δεκάδες κρούσματα οξείας γαστρεντερίτιδας.

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Κρίσταλ Πάλας για την 31η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Λαζόπουλος για Άδωνι Γεωργιάδη: «Πολύ κουραστικό να γλείφεις όλη μέρα είναι – Σε παρακαλώ να μου στείλεις μήνυση»
Ο Λάκης Λαζόπουλος σχολίασε την προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα της Λάουρα Κοβέσι δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος είπε πως «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι καν σοβαρός θεσμός»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

