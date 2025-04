Χάρισον Φορντ: Τίτλοι τέλους στην υποκριτική για τον «Indiana Jones»

Ο Χάρισον Φορντ σκέφτεται να αποσυρθεί από τη βιομηχανία του θεάματος μετά από πιέσεις της συζύγου του Καλίστα Φλόκαρντ. Ο εμβληματικός ηθοποιός έχει χαράξει μια σπουδαία πορεία στον κινηματογράφο, η οποία μετρά πέντε ολόκληρες δεκαετίες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Radar Online, ο Φορντ σκοπεύει να αποσυρθεί από την υποκριτική μόλις ολοκληρώσει τα τρέχοντα πρότζεκτ του. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι σειρές «1923», το πρίκουελ του «Yellowstone», και το «Shrinking», που έχει ήδη ανανεωθεί για τρίτη σεζόν.

«Έχω πράγματα στη ζωή μου πέρα από τον κινηματογράφο», είχε δηλώσει ο ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του.

