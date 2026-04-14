Ο Χάρισον Φορντ και το Τέρας μέσα του – Η άγνωστη μάχη του Ιντιάνα Τζόουνς με την κατάθλιψη

Ο αιώνιος Ιντιάνα Τζόουνς της μεγάλης οθόνης, ο Χάρισον Φορντ, μίλησε για τις ημέρες που η κοινωνική απομόνωση και η ψυχική νόσος απειλούσαν να τον σπάσουν στα δύο.

Με αφοπλιστική ειλικρίνεια, ο Φορντ αποκάλυψε στο Τhe Hollywood Reporter τη μάχη του με το Τέρας της κατάθλιψης, ενώ υπερασπίστηκε την τέχνη του που τον έσωσε.

Ο Χάρισον Φορντ ως φοιτητής ήταν σκοτεινός, φοβισμένος, χαμένος. Τα χρόνια του στο κολέγιο Ripon College του Ουισκόνσιν ήταν κάθε άλλο παρά ανέμελα.

Στη συνέντευξη του ο Φορντ παραδέχθηκε ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών του σπάνια έβγαινε από το δωμάτιό του. Η κατάστασή του ήταν τόσο σοβαρή που, στις σπάνιες περιπτώσεις που αποφάσιζε να πάει στο μάθημα, έφτανε μέχρι την είσοδο του κτιρίου, άγγιζε την πόρτα και επέστρεφε έντρομος πίσω.

«Στη σπάνια περίπτωση που πήγαινα στην τάξη, συχνά άγγιζα την πόρτα στο εξωτερικό του κτιρίου, γύριζα και επέστρεφα με τα πόδια».

Στη σειρά Shrinking της Apple TV, η οποία είχε το φινάλε της τρίτης σεζόν αυτή την εβδομάδα, ο 83χρονος υποδύεται τον θεραπευτή Δρ. Πολ Ρόουντς, έναν ρόλο που αναμένεται να επαναλάβει στην επερχόμενη τέταρτη σεζόν της σειράς.

Ίσως οι εμπειρίες του στη σειρά τον βοήθησαν να διαγνώσει τον νεότερο, σκοτεινό, εαυτό του.

«Ήμουν κάτι παραπάνω από καταθλιπτικός. Νομίζω ότι ήμουν άρρωστος. Ήμουν κοινωνικά άρρωστος, ψυχολογικά ένα χάλι» λέει.

«Σηκωνόμουν από το μονό μου κρεβάτι, πήγαινα σε ένα τηλέφωνο, παράγγελνα μια πίτσα, επέστρεφα και ξάπλωνα στο κρεβάτι μέχρι να έρθει η πίτσα. Έτρωγα την πίτσα, πετούσα τα περιτυλίγματα στη γωνία, ξανακοιμόμουν», είπε ο Χάρισον Φορντ στο podcast.

Η απόφαση του να αντισταθεί στη δίνη, όπως εξήγησε παραλαμβάνοντας το τρόπαιο για το σύνολο του έργου του στα Βραβεία Ηθοποιών τον Μάρτιο, ήταν στο τρίτο έτος στη σχολή.

«Ένιωθα απομονωμένος και μόνος, και μετά βρήκα μια παρέα ανθρώπων που έκαναν θεατρικά έργα», είπε ο Φορντ, εμφανώς συναισθηματικά φορτισμένος.

«Άνθρωποι που κάποτε θεωρούσα ακατάλληλους και σπασίκλες, αποδείχθηκαν οι δικοί μου άνθρωποι. Βρήκα ένα κάλεσμα, μια ζωή στην αφήγηση. Μια ταυτότητα στο να προσποιούμαι ότι είμαι κάποιος άλλος», είπε. «Η δουλειά που κάνω με άλλους ηθοποιούς, είναι μια από τις μεγάλες χαρές της ζωής μου».

«Δεν βρήκα ποτέ μια κοινότητα στο κολέγιο μέχρι που κατά λάθος -σε μια προσπάθεια να ανεβάσω τον μέσο όρο των βαθμών μου- παρακολούθησα ένα μάθημα που ονομαζόταν ‘δράμα’ χωρίς να διαβάσω την πλήρη περιγραφή του μαθήματος. Είδα πως αφορούσε στην ανάγνωση και την ανάλυση θεατρικών έργων, αλλά δεν έδωσα σημασία στο σημείο όπου έλεγε ότι έπρεπε να συμμετέχεις κι εσύ, οπότε αυτό ήταν μια έκπληξη. Δεν είχα κάνει ποτέ κάτι τέτοιο».

«Και έτσι νομίζω ότι απλώς βρήκα τη θέση μου ανάμεσα σε αυτή την κοινότητα», συνέχισε ο Φορντ. «Άλλαξε πραγματικά τον κόσμο μου, άλλαξε τη ζωή μου».

Στα 83 του ο Φορντ έχει βρει τη δύναμη να μιλήσει για τις αλήθειες του. Τώρα ο ίδιος συμπρωταγωνιστεί σε μια σειρά που έχει ως πυλώνα τα προβλήματα ψυχικής υγείας.

«Τώρα κάνω κάτι που ποτέ δεν πίστευα ότι θα έκανα. Είμαι σε ένα τηλεοπτικό σόου, μια κωμωδία, και παίζω έναν ψυχίατρο;» ρωτάει ο Φορντ έκπληκτος με το ταξίδι της ζωής του και τις ανατροπές του.

Έχοντας ξορκίσει τη θλίψη μέσω της υποκριτικής, ο Φορντ είναι πλέον φωτεινός, ελαφρύς, ο εαυτός του.

«Είμαι πραγματικά αρκετά αστείος τύπος όταν είμαι μόνος», είχε δηλώσει στο Vanity Fair το 2024.

«Αλλά όταν βρίσκομαι στην παρέα άλλων ανθρώπων που ξέρω ότι είναι αστείοι, χαλαρώνω. Μου αρέσει να διασκεδάζω. Μου αρέσει να είμαι κοντά σε ανθρώπους που διασκεδάζουν. Δεν μου αρέσει να γίνομαι πολύ σοβαρός» είπε για έναν κύκλο που έκλεισε με φως, για τη κατάκτησει της εσωτερικής γαλήνης που δεν έβρισκε στα χρόνια της σκληρής νιότης του.