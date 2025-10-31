«Με τρομάζει μέχρι θανάτου»: Χάρισον Φορντ κατά του Τραμπ για την κλιματική καταστροφή – «Από τους μεγαλύτερους εγκληματίες στην ιστορία»

Ο Χάρισον Φορντ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την «εγκληματική ατζέντα του» και τη «συνεισφορά του στην καταστροφή του πλανήτη».

Μιλώντας στον Guardian o Φορντ υπογράμμισε ότι ο Τραμπ «δεν έχει πολιτικές, έχει ιδιοτροπίες. Με τρομάζει μέχρι θανάτου. Η άγνοια, η ύβρις, τα ψέματα, η κακοπιστία. [Ο Τραμπ] γνωρίζει καλύτερα, αλλά είναι όργανο του status quo και βγάζει χρήματα με το τσουβάλι, ενώ ο κόσμος πάει κατά διαόλου».

Ο θρυλικός ηθοποιός, πρωταγωνιστής των ταινιών Πόλεμος των Άστρων και Ιντιάνα Τζόουνς, ο οποίος είναι 83 ετών, πρόσθεσε: «Είναι απίστευτο. Δεν ξέρω άλλον μεγαλύτερο εγκληματία στην ιστορία».

Στη δεύτερη θητεία του ως πρόεδρος, ο Τραμπ έχει θέσει ως στόχο τη διάλυση των προστατευτικών μέτρων για το κλίμα και την καθαρή ατμόσφαιρα, έχει σταματήσει έργα καθαρής ενέργειας, έχει παροτρύνει τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου να συνεχίσουν το σκάψιμο για τα ορυκτά καύσιμα που υπερθερμαίνουν τον πλανήτη, έχει απολύσει εκατοντάδες επιστήμονες διαγράφοντας το έργο τους, και μάλιστα έχει απαγορεύσει αναφορές στην «κλιματική αλλαγή» και τις «εκπομπές» εντός της κυβέρνησης.

Ο Τραμπ, ο οποίος για άλλη μια φορά απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, έχει επίσης στοχοποιήσει τις κλιματικές πολιτικές άλλων χωρών, πιέζοντας το Ηνωμένο Βασίλειο να ξηλώσει τις «άσχημες» ανεμογεννήτριές του υπέρ περισσότερων γεωτρήσεων πετρελαίου και απαιτώντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση να υποχωρήσει από τους κλιματικούς της κανόνες και να αγοράσει περισσότερο αμερικανικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Η κλιματική αλλαγή ήταν «η μεγαλύτερη απάτη που διαπράχθηκε ποτέ στον κόσμο», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια ομιλίας του στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών τον περασμένο μήνα

«Εάν δεν απομακρυνθείτε από αυτήν την πράσινη απάτη, η χώρα σας θα αποτύχει. Χρειάζεστε ισχυρά σύνορα και παραδοσιακές πηγές ενέργειας για να γίνετε ξανά μεγάλοι».

Ο Φορντ, επί μακρόν υπέρμαχος του περιβάλλοντος, σχολίασε ότι η αντιπάθεια του Τραμπ για τις ανεμογεννήτριες οφείλεται στο ότι «απλώς δεν έχει δει μια χρυσή» και ότι η κληρονομιά του προέδρου στην κλιματική κρίση θα είναι «μία σαφής έκφραση άγνοιας, ύβρεως και σκόπιμης υπονόμευσης».

Ο κόσμος – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του δεύτερου μεγαλύτερου ρυπαντή άνθρακα – εξακολουθεί να υστερεί στην προσπάθεια για τη μείωση των εκπομπών που υπερθερμαίνουν τον πλανήτη, ώστε να ανακοπεί το είδος της καταστροφής που υπέστη αυτή την εβδομάδα η Τζαμάικα.

Η νησιωτική χώρα δέχτηκε το χτύπημα ενός τυφώνα κατηγορίας 5, ο οποίος, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πιθανότατα επιταχύνθηκε από τη θερμότερη ατμόσφαιρα και τον ωκεανό.

Νωρίτερα φέτος, ο ίδιος ο Φορντ χρειάστηκε να απομακρυνθεί λόγω των τεράστιων πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές του Λος Άντζελες (και έγιναν πιο πιθανές λόγω της παγκόσμιας υπερθέρμανσης), αν και το σπίτι του στο Μπρέντγουντ γλίτωσε την καταστροφή, σε αντίθεση με εκείνα πολλών άλλων διασημοτήτων.

Οι αυξανόμενες παγκόσμιες θερμοκρασίες προκαλούν χάος πέρα από θεαματικές καταστροφές, όπως ο Τυφώνας Μελίσσα και οι πυρκαγιές του Λος Άντζελες, με μία σημαντική μελέτη αυτήν την εβδομάδα να διαπιστώνει ότι η υπερβολική ζέστη σκοτώνει πλέον έναν άνθρωπο το λεπτό σε όλο τον κόσμο

«Ήξερα ότι ερχόταν, το λέω εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο Φορντ για αυτές τις καταστροφές που τροφοδοτούνται από το κλίμα. «Όλα όσα είπαμε για την κλιματική αλλαγή έχουν επαληθευτεί. Γιατί αυτό δεν αρκεί για να τρομάξει τους ανθρώπους ώστε να αλλάξουν συμπεριφορά; Εξαιτίας του παγιωμένου status quo».

Ωστόσο, ο κόσμος υιοθετεί ολοένα και περισσότερο καθαρότερες μορφές ενέργειας, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τον απαιτούμενο για να αποτραπούν οι κλιματικές επιπτώσεις που κλιμακώνονται, και ο Φορντ δήλωσε αισιόδοξος ότι το όραμα του Τραμπ που κυριαρχείται από τα ορυκτά καύσιμα δεν θα επικρατήσει.

«Χάνει έδαφος επειδή όλα όσα λέει είναι ψέματα», είπε ο Φορντ. «Είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να μετριάσουμε [την κλιματική κρίση], ότι μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο για να αλλάξουμε συμπεριφορές, να δημιουργήσουμε νέες τεχνολογίες, να επικεντρωθούμε πληρέστερα στην εφαρμογή αυτών των πολιτικών.

Αλλά πρέπει να αναπτύξουμε την πολιτική βούληση και την πνευματική πολυπλοκότητα για να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε ικανοί για αλλαγή. Είμαστε απίστευτα προσαρμοστικοί, είμαστε απίστευτα εφευρετικοί. Εάν επικεντρωθούμε σε ένα πρόβλημα, τις περισσότερες φορές μπορούμε να το διορθώσουμε» συνέχισε.

Ο Φορντ μίλησε στον Guardian λίγο πριν του απονεμηθεί βραβείο ηγεσίας για τη διατήρηση της φύσης σε τελετή στο Μουσείο Φιλντ του Σικάγο, το βράδυ της Τετάρτης.

Το βραβείο απονεμήθηκε από το ίδρυμα του αείμνηστου βιολόγου Ε. Ο. Γουίλσον (E. O. Wilson), ο οποίος επινόησε τον όρο «βιοποικιλότητα». Ο Γουίλσον, ένας μυρμηγκολόγος, έγινε φίλος με τον Φορντ, αφού συνεργάστηκαν σε εκστρατείες διατήρησης της φύσης και ονόμασε ένα είδος μυρμηγκιού προς τιμήν του ηθοποιού.

«Οι αυτόχθονες λαοί είναι οι θεματοφύλακες των περισσότερων εναπομεινάντων δασών και φέρουν την ελπίδα ότι αυτοί οι πολύτιμοι τόποι μπορούν να διατηρηθούν»

Ο Γουίλσον είχε προτείνει να προστατευθεί η φύση στο μισό του πλανήτη προκειμένου να αναχαιτιστούν οι καταστροφικές απώλειες ειδών και οικοσυστημάτων.

Το ίδρυμά του, και ο Φορντ, εξακολουθούν να υποστηρίζουν αυτήν την πρωτοβουλία.

Παγκοσμίως, περισσότερες από 100 χώρες έχουν δεσμευτεί για ένα πιο μετριοπαθές ποσοστό, το 30% της γης και των θαλασσών να διατηρηθεί έως το 2030, και παρόλο που έχει σημειωθεί πρόοδος τον τελευταίο χρόνο, μόλις το μισό αυτού του στόχου έχει επιτευχθεί, όπως δείχνει νέα έκθεση του ιδρύματος Γουίλσον.

«Είμαστε σε τεντωμένο σχοινί», είπε ο Φορντ για τη συνεχιζόμενη απώλεια της φύσης μέσω της αποψίλωσης των δασών, της ρύπανσης και άλλης καταστροφής που προκαλείται από τον άνθρωπο.

«Οι αυτόχθονες λαοί είναι οι θεματοφύλακες των περισσότερων εναπομεινάντων δασών και φέρουν την ελπίδα ότι αυτοί οι πολύτιμοι τόποι μπορούν να διατηρηθούν. Η επιστήμη έχει αποδείξει την αξία της διατήρησής τους, αλλά αυτό δεν τους κρατά μακριά από την καταπάτηση, και η προστασία που τους παρέχεται είναι επισφαλής σε ορισμένες από τις χώρες όπου υπάρχουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία» επισήμανε ο Χάρισον Φορντ.