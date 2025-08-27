«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν να αγαπήσουν»: O 83χρονος Xάρισον Φορντ για τον έρωτα στην τρίτη ηλικία

Σε μια σπάνια συνέντευξη, ο Χάρισον Φορντ αποκαλύπτει τα μυστικά που κρατούν ζωντανό τον 15ετή γάμο του με την Καλίστα Φλόκχαρτ.

Μιλώντας στην εκπομπή του NPR Wild Card με οικοδέσποινα την Ρέιτσελ Μάρτιν, ο 83χρονος σταρ έδωσε ένα μάθημα ζωής για την αγάπη στην τρίτη ηλικία.

«Και οι μεγαλύτεροι μπορούν επίσης να αγαπήσουν», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Νομίζεις ότι το να ερωτεύεσαι είναι υπόθεση της νιότης, αλλά το να παραμένεις ερωτευμένος, αυτή είναι η πραγματική πρόκληση».

Ο Χάρισον Φορντ ήταν παντρεμένος δύο φορές πριν γνωρίσει την Καλίστα Φλόκχαρτ, την 22 χρόνια νεότερή του σύζυγο.

Ο πρώτος του γάμος ήταν με τη Μέρι Μάρκαρτ το 1964, σε ηλικία μόλις 23 ετών -μια απόφαση που ο ίδιος σήμερα σχολιάζει με χιούμορ λέγοντας ότι «θα έπρεπε να απαγορεύεται από τον νόμο».

Μετά το διαζύγιο του το 1979, παντρεύτηκε τη σεναριογράφο Μελίσα Μάθισον, με την οποία χώρισαν το 2004, μετά από 21 χρόνια γάμου.

«Θέμα συντήρησης, φροντίδας»

Για τον Φορντ, η αγάπη και ο γάμος είναι μια καθημερινή προσπάθεια. «Είναι θέμα συντήρησης, φροντίδας και βασικά, να φροντίζεις να μην το χαλάσεις», συνέχισε.

Όταν η δημοσιογράφος σχολίασε ότι αυτό απαιτεί καθημερινή προσπάθεια, ο Χάρισον Φορντ σχολίασε: «Με κάποιες ημέρες άδεια».

Ο Φορντ έχει παραδεχτεί ξανά στο παρελθόν πως ο ρομαντικός έρωτας μπορεί να βρεθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής.

«Δεν εξεπλάγην που μπόρεσα να ερωτευτώ, και δεν εξεπλάγην που το έκανα», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Hello!

Η συνάντηση του με την Καλίστα Φλόκχαρτ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από την τηλεοπτική επιτυχία Ally McBeal, ήταν το 2002 στην 59η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών. Παρά τη διαφορά στην ηλικία τους, είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια στο Χόλιγουντ.

Το ζευγάρι, το οποίο γιόρτασε την 15η επέτειο του γάμου του τον Ιούνιο, ξέρει ότι η αγάπη δεν έχει ημερομηνία λήξης. Ο Χάρισον Φορντ, ο θρυλικός Ιντιάνα Τζόουνς και Χαν Σόλο, ξέρει ότι η αγάπη και ο έρωτας αντέχουν αν ακολουθείς έναν απλό κανόνα. Φροντίδα.