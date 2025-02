Όταν ο Χάρισον Φορντ και ο Μάικλ Τζάκσον βρέθηκαν στο ίδιο πλατό με αφορμή μια φάρσα του Στίβεν Σπίλμπεργκ

Ο Τζόναθαν Κι Κουάν δήλωσε πρόσφατα στην εφημερίδα The Guardian ότι μια από τις πιο όμορφες αναμνήσεις που έχει από την ταινία «The Goonies» ήταν μια αξέχαστη φάρσα που έκανε ο παραγωγός Στίβεν Σπίλμπεργκ στον Χάρισον Φορντ, συμπρωταγωνιστή του Κουάν στο «Indiana Jones and the Temple of Doom», ο οποίος επισκέφθηκε το πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Η φάρσα του Στίβεν Σπίλμπεργκ

«Ήμουν συγκλονισμένος όταν ο Χάρισον Φορντ ήρθε να με επισκεφτεί επειδή είχα κάνει τον Ίντι. Ο Σπίλμπεργκ του έκανε ένα μεγάλο αστείο», δήλωσε ο Κουάν.

«Υπήρχε μια βιογραφία του που πραγματικά μισούσε, οπότε ο Στίβεν πήγε και αγόρασε περίπου 300 αντίτυπα, έτσι ώστε όταν ο Χάρισον ήρθε να τον επισκεφτεί και μπήκε στο πλατό, ο φύλακας ασφαλείας, οι άνθρωποι του εξοπλισμού της κάμερας, όλοι διάβαζαν αυτή τη βιογραφία».

Η επίσκεψη του Μάικλ Τζάκσον

Ο Κουάν έκανε το ντεμπούτο του ως ηθοποιός στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom», με την ταινία «The Goonies» να αποτελεί το επόμενο έργο του. Ο Σπίλμπεργκ σκηνοθέτησε το πρώτο. Όπως αποδεικνύεται, ο Φορντ δεν ήταν ο μόνος εξέχων επισκέπτης στα γυρίσματα.

«Θυμάμαι όταν μας είπαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον θα μας επισκεπτόταν», είπε ο Κουάν. «Οι ηθοποιοί και το συνεργείο ήταν τόσο ενθουσιασμένοι. Δεν ξέραμε τι ώρα θα έφτανε, οπότε κοιτούσαμε συνεχώς γύρω μας. Βέβαια, όταν μπήκε στο πλατό, όλοι σταμάτησαν ό,τι έκαναν – ακόμα και ο τύπος που έφτιαχνε τον καφέ».

«Ήταν πολύ ντροπαλός», συνέχισε ο Κουάν. «Νομίζω ότι τον κάναμε νευρικό επειδή υπήρχε τόσος πολύς κόσμος. Μετά βγάλαμε αυτές τις φωτογραφίες που βλέπετε στο διαδίκτυο. Ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που ήταν εκεί. Μας έδωσε εισιτήρια για να τον δούμε να εμφανίζεται στο Λος Άντζελες και μας έδωσε σε όλους μας ένα μπουφάν, το οποίο κάποιοι από εμάς έχουν ακόμα. Με κάποιο τρόπο έχασα το δικό μου, η σκέψη του οποίου ακόμη με εξοργίζει».

«Θέλω να θυμάσαι, δεν θα σε πληγώσω ποτέ»

Ο Κουάν ήταν μόλις παιδί όταν πρωταγωνίστησε απέναντι από τον Φορντ στη συνέχεια του «Indiana Jones». Ο ηθοποιός δήλωσε πρόσφατα στο Entertainment Weekly ότι ο συμπρωταγωνιστής του τον βοήθησε να ξεπεράσει τους φόβους του στα γυρίσματα.

«Όταν γυρίσαμε αυτή τη σκηνή, ήμουν τόσο φοβισμένος», είπε ο Κουάν για μια σκηνή όπου ο Indiana Jones του Φορντ βοηθά τον χαρακτήρα του, Short Round, να δραπετεύσει από τον Ναό της Καταδίκης. «Και έκλαψα. Θυμάμαι τον Χάρισον Φορντ να γονατίζει μπροστά μου και να με ρωτάει αν είμαι καλά».

«Είπε, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό, ‘Θέλω να θυμάσαι, δεν θα σε πληγώσω ποτέ’», συνέχισε ο Κουάν.

«Όταν το είπε αυτό, ω Θεέ μου, με έκανε να τον αγαπήσω πολύ περισσότερο. Εδώ είναι ο Indiana Jones που μου λέει ότι θα με φροντίσει».

Η συνέχεια της ταινίας «The Goonies» βρίσκεται επισήμως στα σκαριά, με τον Σπίλμπεργκ να επιστρέφει ως παραγωγός και τον Πότσι Ποντσιρόλι να γράφει το σενάριο, σύμφωνα με το Variety.

*Πηγή: Variety