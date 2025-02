«Κάθε Χριστούγεννα μου στέλνει δώρο»: Η ξεχωριστή σχέση του Κε Χούι Κουάν με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ εδώ και 40 χρόνια

Ήταν το 1984, όταν η ταινία «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού» έκανε την εμφάνισή της στις σκοτεινές αίθουσες, αλλάζοντας τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ανάμεσα σε αυτούς και του Κε Χούι Κουάν, του -τότε- 13χρονου Κε Χούι Κουάν, ο οποίος μέσα σε μια ημέρα έγινε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα παιδιά σταρ του Χόλιγουντ.

Την εμπορική επιτυχία του δεύτερου Ιντιάνα Τζόουνς, ο νεαρός Αμερικανός ηθοποιός, θα την εξαργύρωνε τα επόμενα χρόνια με μια σειρά από κινηματογραφικούς και τηλεοπτικούς ρόλους, όπως αυτός στο φιλμ «Goonies». Ωστόσο, με το που ενηλικιώθηκε γνώρισε το σκληρό πρόσωπο του Χόλιγουντ: έπαψε να είναι ένας γλυκός πιτσιρίκος και οι προτάσεις για δουλειές έπεσαν στο… μηδέν.

Για πάρα πολλά χρόνια ο Κε Χούι Κουάν έζησε και δούλεψε πίσω από τις κάμερες και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ώσπου πριν από μερικά χρόνια πήρε την απόφαση της επιστροφής. Και τι επιστροφή ήταν αυτή: το 2023 θα κερδίσει το Όσκαρ Β’ Ανδρικού ρόλου για την ταινία «Everything Everywhere All at Once», γράφοντας ένα εντυπωσιακό success story.

Πλέον, έχοντας κερδίσει ξανά τον τίτλο του «σταρ», ο Κε Χούι Κουάν προωθεί τη νέα του ταινία «Love Hurts». Σε αυτό το πλαίσιο βρέθηκε στο σόου «Radio Andy» του Άντι Κοέν και εκεί αποκάλυψε την ξεχωριστή σχέση που έχει με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – τον άνθρωπο που τον έβγαλε στο «γυαλί» πριν από τέσσερις δεκαετίες.

«Τα τελευταία 40 χρόνια, κάθε χρονιά, όταν πλησιάζει η περίοδος των Χριστουγέννων, λαμβάνω ένα τηλεφώνημα από την γραμματέα του για να επιβεβαιώσει τη διεύθυνσή μου» είπε ο 53χρονος ηθοποιός. Και όταν ρωτήθηκε από τον Άντι Κοέν, αν ο διάσημος σκηνοθέτης του στέλνει κάρτα ή δώρο, εκείνος ήταν ξεκάθαρος: «Πάντα δώρο, κάθε χρόνο, ποτέ δεν το παρέλειψε».

Μάλιστα, όπως είπε, πολλές φορές ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν λες και ήξερε ακριβώς τι ήθελε για τα Χριστούγεννα. «Ήταν φορές που περίμενα τις γιορτές για να πάρω ένα νέο gadget που θα κυκλοφορούσε και ο Σπίλμπεργκ μου το έστελνε για δώρο».

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Κε Χούι Κουάν μιλάει με συγκινητικά λόγια για τον Σπίλμπεργκ. Το 2022, σε συνέντευξή του στον Guardian, ο ηθοποιός είχε τονίσει ότι «είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε την πρώτη μου δουλειά και από τότε ποτέ δεν με ξέχασε. Όποτε χρειάστηκα βοήθεια ήταν εκεί για εμένα».