Ο Χάρισον Φορντ κερδίζει την πρώτη του υποψηφιότητα για βραβείο Emmy στα 83 του χρόνια

Σε μια καριέρα που ξεπερνά τις πέντε δεκαετίες, ο Χάρισον Φορντ έχει υποδυθεί μερικούς από τους πιο εμβληματικούς χαρακτήρες της έβδομης τέχνης, όπως ο Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ρικ Ντέκαρντ.

Τώρα, έφτασε η στιγμή να λάβει την αναγνώριση που του αξίζει: στο βιογραφικό του βρίσκεται πλέον μια υποψηφιότητα για Emmy.

Ο Φορντ γίνεται ο δεύτερος γηραιότερος υποψήφιος στην κατηγορία του β’ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία, μετά τον Άλαν Άρκιν, ο οποίος το 2020, σε ηλικία 86 ετών κέρδισε μια υποψηφιότητα για την ερμηνεία του στην σειρά «Η μέθοδος Κομίνσκι» του Netflix.

«Πήγαινε να το κάνεις. Σε παρακαλώ»

Την Τρίτη, 15 Ιουλίου, η Brenda Song και ο Harvey Guillón ανακοίνωσαν τις υποψηφιότητες για τα βραβεία Emmy 2025 και ο Χάρισον Φορντ ηθοποιός κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για την κωμική σειρά για το «Shrinking» («Η θεραπεία ξέφυγε»), στο οποίο πρωταγωνιστεί ως Dr. Paul Rhodes, συνάδελφος του Jimmy Laird που υποδύεται ο Τζέισον Σίγκελ.

Η σειρά απέσπασε συνολικά τέσσερις υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων Α’ ανδρικού ρόλου σε κωμική σειρά για τον Σίγκελ, Α’ γυναικείου ρόλου σε κωμική σειρά για την Τζέσικα Γουίλιαμς και για καλύτερη κωμική σειρά.

Ο Μπρετ Γκόλντσταϊν, ο οποίος δημιούργησε τη σειρά μαζί με τον Αμερικανό τηλεοπτικό παραγωγό και σεναριογράφο Μπιλ Λόρενς, άντλησε έμπνευση από την εμπειρία του πατέρα του με τη νόσο Πάρκινσον για τη δημιουργία του χαρακτήρα του Φορντ – γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στην αυστηρή -δίχως ανακρίβειες και στερεότυπα- προσέγγιση του.

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο Late Night with Seth Meyers το 2024, ο Γκόλντσταϊν μίλησε για τη συνεργασία του με τον Χάρισον Φορντ στο δράμα της Apple TV+. Εξήγησε ότι αρχικά δεν ήταν γνωστό ότι ο πατέρας του ενέπνευσε τον χαρακτήρα του Φορντ

«Ο πατέρας μου λοιπόν έχει Πάρκινσον[…] Κάποια στιγμή ο Μπιλ Λόρενς [συζητώντας για τη σειρά] το αποκάλυψε κατά λάθος, και πήρα τον πατέρα μου και του είπα: ‘Άκου, μπαμπά, ο Μπιλ είπε ότι έχεις Πάρκινσον. Ελπίζω να μην είναι πρόβλημα.’ Και ο μπαμπάς μου είπε, ‘Λες σε όλους ότι είμαι ο Χάρισον Φορντ;΄. Και είπα, ‘Ναι’, και μου είπε, ‘γαμώτο, γαμώτο. Πήγαινε να το κάνεις. Σε παρακαλώ, κάντο’», μοιράστηκε ο Γκόλντσταϊν.

Ο Χάρισον Φορντ για τον ρόλο του

«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να το κάνουμε αστείο», δήλωσε ο Χάρισον Φορντ, όπως μεταδίδει το People. «Υπάρχουν όμως άνθρωποι που διαχειρίζονται τέτοιου είδους εμπειρίες με αξιοπρέπεια και θάρρος και σοφία. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι υπόλοιποι κάνουν κάτι διαφορετικό».

»Απλώς λέω ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα ικανό να επικοινωνήσει και αυτό είναι κάτι που θεωρώ ότι αξίζει να μοιραστούμε με το κοινό μας».

Οι άλλοι υποψήφιοι στην κατηγορία μαζί με τον Φορντ είναι οι εξής: Άικ Μπάρινχολτζ για το The Studio, ο Κόλμαν Ντομίνγκο για το The Four Seasons, ο Τζεφ Χίλερ για το Somebody Somewhere, ο Έμπον Μος-Μπάκρακ για το The Bear, ο Μάικλ Ούρι για το Shrinking και ο Μπόουεν Γιανγκ για το Saturday Night Live.

*Με πληροφορίες από: People & Variety