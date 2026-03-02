SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου
Το τελευταίο «ζέσταμα» πριν τη μεγάλη γιορτή των βραβείων Όσκαρ πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Λος Άντζελες. Συντελεστές και πρωταγωνιστές της μικρής και της μεγάλης οθόνης φόρεσαν τα καλά τους για τα SAG Awards 2026 – και όπως σε κάθε τελετή της 7ης Τέχνης υπήρχαν νικητές, ηττημένοι, εκπλήξεις και ανατροπές. Και φυσικά μεγάλη συγκίνηση.
Για τον κόσμο του κινηματογράφου, μεγάλος νικητής ήταν το Sinners, που έφυγε με δύο SAG Awards, αλλά τα πιο σημαντικά – αυτό της Καλύτερης Ταινίας και του Α’ Ανδρικού Ρόλου. Μάλιστα, η νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν ήταν μια από τις εκπλήξεις της βραδιάς και έκανε ακόμα μεγαλύτερη τη συζήτηση για το ποιος θα πάρει το Όσκαρ το βράδυ της 15ης Μαρτίου, – ξεκάθαρα ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν παίζει πλέον μόνος του.
«Δεν το περίμενα καθόλου. Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να είμαι υποψήφιος σε κατηγορίες μαζί με ανθρώπους και ηθοποιούς που αγαπώ» δήλωσε ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν.
Την ίδια ώρα, η πρωταγωνίστρια του Hamnet Τζέσι Μπάκλεϊ συνέχισε της επέλασή της στην κατηγορία του Α’ Γυναικείου Ρόλου, καθώς μετά το BAFTA, τη Χρυσή Σφαίρα και τα Critics’ Choice Awards, έφυγε με ένα ακόμα βραβείο αγκαλιά.
Αποθέωση και συγκίνηση
Εκτός από τα χαμόγελα της νίκης, δεν έλειψαν και οι συγκινητικές στιγμές στα SAG Awards.
Την ώρα που ανακοινωνόταν το όνομα της Κάθριν Ο’ Χάρα ως νικήτρια στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά, το κοινό στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει και να τιμήσει την «μαμά του Κέβιν» από το Μόνος στο Σπίτι που «έφυγε» από τη ζωή στις 30 Ιανουαρίου.
Βουρκωμένος, ανέβηκε στη σκηνή ο Χάρισον Φορντ για να παραλάβει το βραβείο συνολικής προσφοράς των SAG Awards, που τίμησαν τον μεγάλο ηθοποιό για τα 60 χρόνια κινηματογραφικής του πορείας. Ο ίδιος με δυσκολία φάνηκε να συγκρατεί τα δάκρυά του, ωστόσο δεν τον εμπόδισε να αστειευτεί λέγοντας «είναι λίγο παράξενο να παίρνω ένα βραβείο συνολικής προσφοράς στα μισά της καριέρας μου», ενώ όταν… σοβαρεύτηκε τόνισε πως «είμαι πράγματι τυχερός άνθρωπος, τυχερός που βρήκα τους ανθρώπους μου, τυχερός που έχω δουλειά που με προκαλεί, τυχερός που συνεχίζω ακόμη να το κάνω. Δεν το θεωρώ δεδομένο».
Αυτοί είναι οι νικητές των SAG Awards 2026.
Κινηματογράφος
Καλύτερο καστ σε κινηματογραφική ταινία
Sinners
Α’ Ανδρικός Ρόλος
Michael B. Jordan – Sinners
Α’ Γυναικείος Ρόλος
Jessie Buckley – Hamnet
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Sean Penn – One Battle After Another
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Amy Madigan – Weapons
Καλύτερη ομάδα κασκαντέρ σε κινηματογραφική ταινία
Mission: Impossible — The Final Reckoning
Τηλεόραση
Καλύτερο καστ σε δραματική σειρά
The Pitt
Καλύτερο καστ σε κωμική σειρά
The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε δραματική σειρά
Noah Wyle – The Pitt
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε δραματική σειρά
Keri Russell – The Diplomat
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε κωμική σειρά
Seth Rogen – The Studio
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε κωμική σειρά
Catherine O’ Hara – The Studio
Α’ Ανδρικός Ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά
Owen Cooper – Adolescence
Α’ Γυναικείος Ρόλος σε τηλεταινία ή μίνι σειρά
Michelle Williams – Dying for Sex
Καλύτερη ομάδα κασκαντέρ σε τηλεοπτική σειρά
The Last of Us
