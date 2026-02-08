Τιμοτέ Σαλαμέ, το φαινόμενο: Αναδρομικό αφιέρωμα στο φαβορί των Όσκαρ από την Αμερικανική Ταινιοθήκη

magazin
Σε μια κίνηση που υπογραμμίζει το καλλιτεχνικό εκτόπισμα ενός ηθοποιού που μόλις έκλεισε τα τριάντα, η Αμερικανική Ταινιοθήκη διοργανώνει ένα μεγαλοπρεπές αναδρομικό αφιέρωμα στον Τιμοτέ Σαλαμέ

Με αφορμή τη σαρωτική πορεία της νέας του ταινίας Marty Supreme και το ιστορικό ρεκόρ των τριών υποψηφιοτήτων για Όσκαρ ερμηνείας, ο ηθοποιός Τιμοτέ Σαλαμέ καλείται να αναμετρηθεί με την ίδια του την κληρονομιά παρουσία των σπουδαιότερων δημιουργών του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η Αμερικανική Ταινιοθήκη, με έδρα το Λος Άντζελες, ανακοίνωσε με ενθουσιασμό τη διεξαγωγή ενός αναδρομικού αφιερώματος οκτώ ταινιών αφιερωμένο στον Σαλαμέ με τους επικριτές της να σχολιάζουν ειρωνικά πως ο ηθοποιός «μόλις πρόσφατα συμπλήρωσε το τριακοστό έτος της ηλικίας του».

Το αφιέρωμα, που θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 13 Φεβρουαρίου, έρχεται σε μια στιγμή που η καριέρα του Σαλαμέ βρίσκεται στο απόλυτο ζενίθ.

View this post on Instagram

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

Ο πρωταγωνιστής διεκδικεί φέτος το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου αλλά και το βραβείο Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός για το Marty Supreme, το δράμα της εταιρείας A24 που καταγράφει την πολυτάραχη ζωή ενός παίκτη του πινγκ πονγκ.

Έχοντας ήδη στις αποσκευές του τη Χρυσή Σφαίρα και το βραβείο της Ένωσης Κριτικών Αμερικής (Critics’ Choice), ο Σαλαμέ φαντάζει ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί της φετινής κούρσας των βραβείων.

Η αναδρομική παρουσίαση δεν τιμά μόνο την τρέχουσα επιτυχία του, αλλά και την εξαιρετική διαδρομή που τον κατέστησε τον νεότερο άνδρα ηθοποιό με τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας στην ιστορία του θεσμού, μετά τις αναγνωρίσεις για τα Call Me By Your Name και A Complete Unknown.

Παράλληλα, ο Σαλαμέ κατέχει το ρεκόρ του νεότερου πρωταγωνιστή που οι ταινίες του έχουν ξεπεράσει σε εισπράξεις το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως, αποδεικνύοντας ότι η καλλιτεχνική ποιότητα μπορεί να συμβαδίσει απόλυτα με την εμπορική επιτυχία.

Το πρόγραμμα του αφιερώματος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές της φιλμογραφίας του, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει προβολές σε φιλμ 70mm για τα εμβληματικά Dune: Part Two και Interstellar.

Η παρουσία του ίδιου του ηθοποιού στις συζητήσεις που θα ακολουθήσουν τις ταινίες A Complete Unknown, The King και Beautiful Boy αναμένεται να ρίξει φως στις δημιουργικές του μεθόδους και στις προσωπικές του προκλήσεις.

View this post on Instagram

A post shared by Timothée Chalamet (@tchalamet)

Η Ταινιοθήκη εξασφάλισε τη συμμετοχή κορυφαίων προσκεκλημένων, καθώς στις προβολές θα παραβρεθούν οι σκηνοθέτες Ντενί Βιλνέβ και Κρίστοφερ Νόλαν, μαζί με τους ηθοποιούς Έντουαρντ Νόρτον και Ελ Φάνινγκ, προσδίδοντας στο αφιέρωμα τον χαρακτήρα μιας πραγματικής γιορτής της έβδομης τέχνης.

Η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει στις 13 Φεβρουαρίου με την προβολή της ταινίας που τον καθιέρωσε, του Call Me By Your Name.

Τη συζήτηση με τον Σαλαμέ θα συντονίσει ο διακεκριμένος μουσικός παραγωγός και παρουσιαστής Ζέιν Λόου, κλείνοντας με τον πιο ατμοσφαιρικό τρόπο μια εβδομάδα αφιερωμένη στον άνθρωπο που, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού, αποτελεί το μέλλον του κινηματογράφου.

Με το Marty Supreme να αναμένεται ως η πιο κερδοφόρα ταινία στην ιστορία της A24, ο Τίμοθι Σαλαμέ δεν επισκέπτεται απλώς το παρελθόν του, αλλά οχυρώνει τη θέση του στην κορυφή του παγκόσμιου κινηματογραφικού στερεώματος.

Σύνταξη
