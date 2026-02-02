Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δεν κοιμάται και ξυπνάει με τη σκέψη του να κερδίσει Όσκαρ, ενώ ο κόσμος καίγεται

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ έγινε πρόσφατα viral, αφού δήλωσε ότι επιδιώκει να είναι ο φετινός νικητής του Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου.

Αλλά όπως λέει τώρα, οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και τον έκαναν να φαίνεται ότι ζει στον δικό του μικρόκοσμο.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνέντευξης με τον σκηνοθέτη Ρίτσαρντ Κέρτις, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την προβολή του «Marty Supreme» στο Prince Charles Cinema του Λονδίνου, ο ηθοποιός που είναι και πάλι υποψήφιος για το πολυπόθητο βραβείο, αναφέρθηκε στα προηγούμενα σχόλιά του σχετικά με το να κυριεύσει το Χόλιγουντ και να σαρώσει στις τελετές απονομής.

Και, παρόλο που για ακόμη μια φορά ο Τιμοτέ Σαλαμέ επανέλαβε την επιθυμία του να κερδίσει Όσκαρ, αυτή τη φορά έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος.

«Ακούστε, θέλω να κερδίσω το βραβείο, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί μερικές φορές νιώθω ότι παρερμηνεύονται τα λόγια μου. Όλα αυτά τα βραβεία ενισχύουν την ταινία», δήλωσε ο ηθοποιός, όπως μεταδίδει το Variety.

«Δεν θα μετατρέψω την απάντηση μου σε μονόλογο για την κρίση που βιώνει ο κινηματογράφος και τα συναφή, αλλά όταν πηγαίνεις σε μια τελετή απονομής βραβείων, όλοι συμμετέχουν σε μια διαφήμιση — με την καλή έννοια, δεν το λέω με άσχημο τρόπο», πρόσθεσε.

«Γαμώτο, το χρειάζομαι αυτό»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ συνέχισε εξηγώντας ότι η προσπάθεια του να διαγράψει μια σπουδαία κινηματογραφική πορεία, δεν αναιρεί την υποστήριξή του προς τους συναδέλφους του – οι οποίοι είναι επίσης υποψήφιοι για Όσκαρ.

«Δεν θέλω να να νομίζετε ότι παρόλο που ο κόσμος καίγεται, εγώ πηγαίνω για ύπνο λέγοντας: ‘Γαμώτο, το χρειάζομαι αυτό [το Όσκαρ]’. Ξέρετε, ζω στον πλανήτη Γη», πρόσθεσε ο Σαλαμέ.

«Στις μέρες μας, [το σημαντικότερο πράγμα] που μπορείς να κάνεις είναι να δείχνεις καλοσύνη», είπε ο Σαλαμέ. «Όταν είσαι νέος, χρειάζεσαι πράγματα για να πιστεύεις — αφηγήσεις για να πιστεύεις, ιστορίες για να πιστεύεις. Ιδιαίτερα αν μεγάλωσες όπως ο Marty [ο χαρακτήρας που υποδύεται στην ομώνυμη ταινία] ή όπως εγώ, πιστεύεις σε προσωπικότητες που σε κάνουν να ονειρεύεσαι. Ο Βίρτζιλ Άμπλοου, ο αείμνηστος σχεδιαστής μόδας, είχε αναφέρει κάτι υπέροχο. Είπε ότι ζούσε το όνειρό του από τα 17 του, ή κάτι παρόμοιο. Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μια θέση όπου το κάνω», πρόσθεσε ο Σαλαμέ, αναφερόμενος στον creative director της της Louis Vuitton, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2021.

«Γι’ αυτό προσπαθώ να τα καταφέρω», πρόσθεσε ο Σαλαμέ. «Δεν το αποφεύγω, δεν προσποιούμαι ψεύτικη ταπεινότητα όταν δεν το νιώθω. Και αυτή την προσέγγιση, την αφήνω παρακαταθήκη για κάποιον που ελπίζω να εμπνέω. Έτσι, αν έχουν μια σκατοζωή, μπορούν να πουν: ‘Φίλε, αυτός τα κατάφερε. Και θέλω να το κάνω κι εγώ’ ».

*Με πληροφορίες από: People