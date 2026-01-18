Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

Η Γκουίνεθ Πάλτροου γύρισε μια σειρά από ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ για την ταινία «Marty Supreme» – και η εμπειρία της ήταν ευχάριστη.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο San Vicente Bungalows, η ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο ηλικιακό χάσμα που μοιράζεται με τον Σαλαμέ, όσο και την αμήχανη αντίδραση του γιου της όταν είδε την ταινία.

«Ήμουν κάπως ανήσυχη»

«Αυτός ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, και, είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου στην Ντέμι Μουρ, η οποία συμμετείχε στην προβολή της ταινίας και στη συζήτηση που ακολούθησε.

«Σκεφτόμουν ότι αν είναι περίεργο για μένα, τότε πιθανότατα θα είναι πολύ περίεργο και για [εκείνον], αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν τόσο παράξενο», πρόσθεσε.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrowu)

«Υπήρχαν πολλές ερωτικές σκηνές και ήμουν κάπως ανήσυχη γι’ αυτό, καθώς δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο εδώ και πολύ καιρό, αλλά όλα πήγαν καλά», κατέληξε.

Ωστόσο, για τον γιο της, Μόζες, τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά.

«Θεέ μου! Ο καημένος», είπε η Πάλτροου, αναφερόμενη στο μικρότερο παιδί της, το οποίο έχει με τον πρώην σύζυγό της Κρις Μάρτιν.

«Μπορείτε να φανταστείτε πως ένιωσε όταν ήρθε στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες; Ήθελε να πεθάνει», αποκάλυψε με μια δόση χιούμορ.

«Δάσκαλοι»

Από την πλευρά του, ο Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν φιλόδοξο, κομπιναδόρο νεαρό από την Νέα Υόρκη, ο οποίος είναι πεπεισμένος ότι μπορεί να γίνει ο καλύτερος παίκτης πινγκ-πονγκ στον κόσμο, δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι η συνεργασία του με την Γκουίνεθ Πάλτροου, αποτέλεσε μάθημα.

Ενθυμούμενος ότι πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ταξιδεύοντας με τον εχθρό μου» το 2017, έχοντας στο πλευρό του τον Κρίστιαν Μπέιλ, ανέφερε ότι: «Όταν συνεργάζομαι με αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους παρακολουθούσα μεγαλώνοντας, που είναι δάσκαλοι, είναι σαν να βρίσκομαι σε μάθημα υποκριτικής στην 48th Street, να κάνω μια άσκηση και να σκέφτομαι: ‘Πω πω, συνεργάζομαι με έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη’».

Στην ταινία «Marty Supreme» πρωταγωνιστούν επίσης η Φραν Ντρέσερ ως μητέρα του Μάρτι, ο Tyler, the Creator, η Οντέσα Ντ’Άζιον και ο Κέβιν Ο’Λίρι.

*Με πληροφορίες από: People & Variety