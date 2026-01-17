magazin
Νέες ταινίες: Όλα τα βλέμματα πάνω στο Marty Supreme και την οσκαρική κούρσα του Τιμοτέ Σαλαμέ
Νέες ταινίες: Όλα τα βλέμματα πάνω στο Marty Supreme και την οσκαρική κούρσα του Τιμοτέ Σαλαμέ

Ένας είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στις σκοτεινές αίθουσες ανάμεσα στις νέες ταινίες της εβδομάδας.

Spotlight

Μετά από 15 ημέρες «χαμηλών πτήσεων» στις σκοτεινές αίθουσες, οι νέες ταινίες της εβδομάδες έρχονται με οσκαρικό αέρα.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Marty Supreme, την κινηματογραφική έκπληξη του 2025 και της ταινίας που μοιάζει ικανή να οδηγήσει τον Τιμοτέ Σαλαμέ έως στο τέλος της κούρσας των Όσκαρ και το πολυπόθητο χρυσό αγαλματάκι.

Την ίδια ώρα, το 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών και ο Ρέιφ Φάινς προκαλούν τρόμο, το  Kontinental ΄25 του Ρουμάνου σκηνοθέτη Ραντού Ζούντε έχει ενδιαφέρον, ενώ ξεχωρίζει και το ντοκιμαντέρ Mankind’s Folly του Γιώργου Αυγερόπουλου.

Marty Supreme

YouTube thumbnail

Δραματική κομεντί εποχής, αμερικάνικης παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Τζος Σάφντι, με τους Τιμοτέ Σαλαμέ, Γκουίνεθ Πάλτροου, Κέβιν Ο’Λίρι, Φραν Ντρέσερ, Οντέσα Αζιόν, Ρόναλντ Μπρενστάιν κα.

Ποντάροντας πολλά στη νέα ταινία του Τζος Σάφντι, η Α24 ρίχνει τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ σε ανεξάρτητη παραγωγή, πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια, πολλά απ’ τα οποία πήγαν και στην προώθησή της.

Όμως, το φιλμ, που προσβλέπει σε μεγάλες στιγμές στα Όσκαρ, έχει και αρκετά άλλα προτερήματα: το δυνατό ευπρόσωπο καστ, του οποίου ηγείται ο καυτός νέος σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ, έναν ιδιοσυγκρασιακό και ταλαντούχο σκηνοθέτη και ένα στιβαρό στόρι, βασισμένο στη ζωή του Μάρτι Ράισμαν, πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, τοποθετημένο στη γοητευτική δεκαετία του ‘50, που σήμανε πολλά περισσότερα για την πορεία της αμερικάνικης κοινωνίας και γενικότερα του δυτικού κόσμου.

Ένα εκρηκτικό φιλμ για το «αμερικάνικο όνειρο» και την πάση θυσία επιτυχία, απόλυτα ταιριαστό στον χαρακτήρα και τον στόχο του Σαλαμέ για το Όσκαρ, αν και οι εποχές είναι περίεργες, όχι για την επιτυχία, αλλά για τα όσα αναφέρει το κοφτερό σενάριο των Σάφντι-Μπρονστάιν.

Στη Νέα Υόρκη του 1952, ο ονειροπόλος Μάρτι Μάουσερ, ένας 23χρονος πωλητής παπουτσιών στο μαγαζί του θείου του, σε μια εβραϊκή συνοικία, κυνηγά με αστείρευτη εμμονή την απίθανη φιλοδοξία του, να γίνει ο μεγαλύτερος παίχτης του πινγκ πονγκ παγκοσμίως. Πλάι του βρίσκονται η Κέι Στόουν, μια γυναίκα παγιδευμένη στη χλιδή και τη μελαγχολία της υψηλής κοινωνίας, ο κολλητός φίλος και «συνεργός» Γουάλι, και η Ρέιτσελ, η αφοσιωμένη αλλά βαθιά πληγωμένη σύντροφος του Μάρτι. Μετά την αποτυχία του στο πρώτο του τουρνουά και χάνοντας τα φτερά της αμερικάνικης έπαρσης, θεωρεί ότι δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία, μπαίνοντας στον πειρασμό της απάτης. Εγωιστής, επηρμένος, με όλα τα κακά του κόσμου πάνω του και αδιαφορώντας για το κόστος που θα έχει στη ζωή του, θα επιδιώξει την ολοκλήρωση του ονείρου του.

Στη Νέα Υόρκη του 1952, ο 23χρονος ονειροπόλος Μάρτι Μάουσερ, που έχει μια τακτοποιημένη ζωή, θα κυνηγήσει εμμονικά τη φιλοδοξία του να γίνει ο μεγαλύτερος παίχτης του παγκόσμιου πινγκ πονγκ

Η δεκαετία του ‘50 ταιριάζει γάντι στον Σάφντι, καθώς κάνει την εμφάνισή της η περιβόητη οικονομική σχολή του Σικάγου, όπου μεθοδικά αναπτύσσεται η θεωρία ότι η αγορά και οι αδυσώπητοι νόμοι της αποφασίζουν για τα πάντα. Μια θεωρία που, έχοντας γερά στηρίγματα, θα καταστεί το ευαγγέλιο για τους υπέρμαχους του άκρατου καπιταλισμού.

Ο Σάφντι, εμπνευσμένα, θα σκεπάσει το στόρι του με αναχρονιστικά τραγούδια, βγαλμένα από τη δεκαετία του ‘80, όταν η θεωρεία – μοντέλο της σχολής του Σικάγου γιγαντώθηκε στην Αμερική του Ρίγκαν και στη συνέχεια σε όλο τον δυτικό κόσμο.

Οι παραπομπές στον πρώιμο Σκορτσέζε, αλλά και σε άλλους αμφισβητίες του αμερικάνικου ονείρου, είναι χρήσιμες και καλοβαλμένες, με τον σκηνοθέτη να έχει την τόλμη να μπει στη σύγκριση, αν και είναι φανερό ότι αποτελεί μέρος ενός κινηματογραφικού σύμπαντος, πολύ μακριά από εκείνη την εποχή.

Ο κακότροπος έως και δυσάρεστος ήρωάς του, δεν επιζητά τη συμπάθεια, αλλά την αίσθηση τής συνενοχής από τους θεατές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει και η μεταμόρφωσή του, στο λυτρωτικό όσο και σκληρό φινάλε. Η επιδίωξη του ονείρου του θα τον συντρίψει, όπως και τα μοντέλα επιτυχίας που κυριάρχησαν για μια ολόκληρη εποχή και συνεχίζουν να εμφανίζονται ως φαντάσματα ή ως πρόωρη δευτέρα παρουσία.

Αν ο Σαφντί, είχε κατεβάσει λίγο την προσωπική του ναρκισσιστική σκηνοθεσία, θολώνοντας και τα μηνύματα της ταινίας, είχε περιορίσει λίγο περισσότερο τη διάρκεια των 2,5 ωρών και είχε κόψει κάποιες επεξηγηματικές σκηνές και αχρείαστες υποπλοκές, θα είχε φτάσει στα επίπεδα και της, ακόμη μίας ξεχωριστής, ερμηνείας του Σαλαμέ, που βλέπει πλέον πιο καθαρά από ποτέ το χρυσό αγαλματίδιο στα χέρια του.

28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών

YouTube thumbnail

Ταινία τρόμου, βρετανικής παραγωγής του 2026, σε σκηνοθεσία Νία Ντακόστα, με τους Ρέιφ Φάινς, Άαρον Τέιλορ Τζόνσον, Άλφι Γουίλιαμς, Έμα Λερντ, Έριν Κέλιμαν, Τζακ Ο’Κόνελ, Κίλιαν Μέρφι κα.

Μία νέα μόδα, αυτή των σίκουελ σε ρυθμούς πολυβόλου, επιβεβαιώνει το δεύτερο μέρος της επιμέρους τριλογίας του μετα-αποκαλυπτικού φραντσάιζ, το οποίο γυρίστηκε ταυτόχρονα με το «28 Χρόνια Μετά» και είδαμε πριν από έξι μήνες.

Αυτή τη φορά, τη σκηνοθεσία υπογράφει η Νία Ντακόστα («Candyman», «The Marvels»), έχοντας τον Ντάνι Μπόιλ στην παραγωγή και στο σενάριο τον Άλεξ Γκάρλαντ, ενώ ο Ρέιφ Φάινς κρατά και πάλι τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Δρ Κέλσον βρίσκεται σε μια συγκλονιστική νέα σχέση -με συνέπειες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τον κόσμο όπως τον γνωρίζει- και η συνάντηση του Σπάικ με τον Τζίμι Κρίσταλ γίνεται ένας εφιάλτης από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Οι μολυσμένοι δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση, καθώς η απάνθρωπη συμπεριφορά των επιζώντων μπορεί να είναι πιο παράξενη και πιο τρομακτική. Στην καρδιά του «Ναού των Νεκρών», μια αίρεση αφιερωμένη στη λατρεία των ανθρώπινων οστών οδηγεί τη φρίκη στα άκρα.

Αν και μοιάζει με ένα σίκουελ, που θα συνδέσει το πρώτο φιλμ του Μπόιλ, που είδαμε πέρσι, με το επόμενο, το τρίτο κατά σειρά, στο οποίο θα επανέλθει ο διάσημος σκηνοθέτης πίσω από την κάμερα και στο οποίο θα ενταχθεί, στο πρωταγωνιστικό καστ, ο Κίλιαν Μέρφι, που εδώ κάνει ένα πέρασμα, η ιστορία έχει το ενδιαφέρον της, ενώ οι εικόνες φρίκης αυξάνονται αν και τα ζόμπι φαίνονται πιο οικεία από την τρομερή φύση των ανθρώπων.

Ο Δρ Κέλσον βρίσκεται και πάλι σε έναν εφιάλτη από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Οι μολυσμένοι δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη απειλή για την επιβίωση, η απάνθρωπη συμπεριφορά των επιζώντων μπορεί να είναι πιο παράξενη και πιο τρομακτική

Ο στυλίστας, αλλά και επιφανειακός, Μπόιλ παραδίδει τη σκυτάλη στην Ντακόστα, που δείχνει αρκετά φιλόδοξη, δίνοντας ένα σχετικό βάθος στους χαρακτήρες, ενώ με μία κομψή αγριάδα θα κάνει το κοινό ουκ ολίγες φορές να πεταχθεί από την πολυθρόνα του, να ουρλιάξει, σε αυτή τη θεαματική και αλληγορική ταινία τρόμου, που ορισμένες φορές, ωστόσο, χάνει την αφηγηματική της συνοχή.

Με νεύρο, σωστή κλιμάκωση της αγωνίας και του τρόμου, η Ντακόστα, ανανεώνοντας ως ένα σημείο τον μύθο, με τη μακάβρια αίρεση να παίρνει πρωτεύοντα ρόλο στο μετα-αποκαλυπτικό σύμπαν της ταινίας, θα επαναλάβει τις απαισιόδοξες επισημάνσεις του φραντσάιζ, για έναν κόσμο που έχει μολυνθεί πολύ πιο βαθιά από όσο φαίνονται τα ζόμπι, τα οποία, με κάνα δυο ακόμη σίκουελ, θα μετατραπούν στον καλύτερο φίλο του ανθρώπου…

Φροντισμένη παραγωγή, δυνατό, νευρικό μοντάζ, καλή δουλειά σε ήχο και σκηνικά και βεβαίως με έναν Φάινς να κρατά γερά τον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Τζακ Ο’Κόνελ να διεκδικεί τον πιο κακό χαρακτήρα της φετινής χρονιάς στο σινεμά, το φιλμ θα ικανοποιήσει τους φαν του φραντσάιζ.

Kontinental ’25

YouTube thumbnail

Κοινωνικό δράμα, ρουμανικής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Ραντού Ζούντε, με τους Εζτέρ Τόμπα, Σερμπάν Πάβλου, Άντονις Τάντα, Γκαμπριέλ Σπαχιού, Ιλίνκα Μονολάτσε κα.

Ο σημαντικότερος ίσως σκηνοθέτης της Ρουμανίας και ένας από τους τολμηρότερους ανατόμους του σύγχρονου κόσμου, επιστρέφει με μία ακόμη σατιρική, καυστική ταινία για την απληστία και την πληγή της στεγαστικής κρίσης, κατακρίνοντας αρχικά τους ασήμαντους που κυβερνούν τη χώρα του, αλλά και γενικότερα την ευρωπαϊκή προοπτική, ταλαντευόμενος σε ένα ασταθές μεταίχμιο μεταξύ απελπισίας και ελπίδας.

Με το χαμηλού κόστους ανεξάρτητο φιλμ του, που γύρισε στο Κλουζ και στο Φλορέστι, ο Ράντου Ζούντε («Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό», «Μην Περιμένετε και Πολλά από το Τέλος του Κόσμου», «Άφεριμ») παραδίδει ακόμη ένα οξύ μεταμοντέρνο κοινωνικό δράμα, στο οποίο συνδυάζει τη σαρδόνια πολιτική κριτική, με σχολιασμούς για το ίδιο το σινεμά, καθώς αποτελεί, όπως εκτιμά και ο ίδιος, «έναν μετριοπαθή διάλογο» με το «Europa ‘51» του Ρομπέρτο Ροσελίνι.

Κάνοντας πρεμιέρα στο φεστιβάλ Βερολίνου και κερδίζοντας την Αργυρή Άρκτο Σεναρίου, το φιλμ εστιάζει σε έναν νέο ιδιότυπο εθνικισμό στη χώρα του, με την εμμονή των κυβερνώντων και της άρχουσας τάξης, αλλά και ξένων συμφερόντων, στην εκμετάλλευση των ακινήτων, που αποτελεί εθνικό στόχο και καθολική φιλοδοξία οικονομικής ανάπτυξης.

Μια δικαστική κλητήρας εκτελεί την έξωση ενός απόρου συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων. Δίνεται λίγος χρόνος στον άντρα να μαζέψει τα πράγματά του, όμως, στη συνέχεια εκείνος αυτοκτονεί, προκαλώντας την ψυχολογική καταρράκωση της υπαλλήλου

Ένας ρακένδυτος ρακοσυλλέκτης, που περιφέρεται στους δρόμους και στα πάρκα του Κλουζ, πρώην Ολυμπιονίκης, που έχει ξεπέσει, μετά από έναν τραυματισμό, θα βρεθεί υπό έξωση από το άθλιο υπόγειο που μένει, καθώς το ακίνητο έχει περάσει σε μια γερμανική εταιρεία, προς αξιοποίηση – μετατρέποντάς το σε boutique hotel και το όνομά αυτού Kontinentel ’25 . Μία δικαστική κλητήρας, που ανήκει στην ουγγρική μειονότητα της Τρανσιλβανίας, εκτελεί την έξωση, συνοδεία αστυνομικών και παρότι του δίνει λίγο χρόνο για να μαζέψει τα πράγματά του, αυτός αμέσως μετά αυτοκτονεί. Η αυτοκτονία αυτή καταρρακώνει ψυχολογικά την ηρωίδα, που οφείλει να διαχειριστεί τις δραματικές συνέπειες του λειτουργήματός της.

Ο Ζούντε, κινείται διαρκώς μεταξύ του τραγικού και του κωμικού, του παράξενου και του κοινότοπου, θα αναδείξει, πέρα από την απανθρωπιά, το πρόβλημα της στέγης, που από ανθρώπινο δικαίωμα μετετράπη σε τρέλα πλουτισμού και ανάπτυξης.

Το μικρό, αλλά ικανής εμβέλειας, φιλμ, με έντονο μοντάζ και την προσφιλή ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση του σκηνοθέτη, θα αναδείξει τις όλο και πιο έντονες ταξικές αντιθέσεις, αλλά και τις εμμονές των κυβερνώντων που οδηγούν στη στεγαστική κρίση. Και μπορεί αυτή τη φορά να μην διαθέτει τη ξεχωριστή βιτριολική ματιά των προηγούμενων δυο εξαιρετικών ταινιών του, παρασυρμένος ορισμένες φορές από μία φλυαρία και ορισμένες επαναλαμβανόμενες σκηνές με την πρωταγωνίστρια, αλλά διατηρεί τη σατιρική του ματιά, την ειλικρίνειά του, πάντα υπαινικτικά, για την τραγικότητα και τη γελοιότητα των ανθρώπινων συμπεριφορών, την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής, που όσο πιο ευάλωτη είναι τόσο περισσότερο καταπιέζεται με βιαιότητα.

Mankind’s Folly

YouTube thumbnail

Ντοκιμαντέρ, ελληνικής παραγωγής του 2025, σε σκηνοθεσία Γιώργου Αυγερόπουλου.

Το περμαφρόστ, που σφράγισε μέσα του για χιλιετηρίδες την παγωμένη γη, από την εποχή των μαμούθ, ξεπαγώνει με πρωτοφανείς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, συμπαρασύροντας ότι έχει χτιστεί πάνω του και ταυτόχρονα απειλεί ολόκληρο τον πλανήτη.

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, ο Γιώργος Αυγερόπουλος, φωτίζει ένα γεγονός παγκόσμιας εμβέλειας, αναδεικνύοντας τις ευθύνες τεράστιων συμφερόντων και πολιτικών, που καθοδηγούνται από την τρέλα του χρήματος, την επιρροή πετρελαϊκών παντοδύναμων εταιρειών και των κυβερνήσεων δυο υπερδυνάμεων, ΗΠΑ και Ρωσίας.

Το ντοκιμαντέρ, που απέσπασε τον ειδικό έπαινο της επιτροπής του Prix Europa 2025, γυρίστηκε κάτω από αντίξοες συνθήκες, καθώς τα γυρίσματα στη Σιβηρία πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Ρωσία.

Οι συγκλονιστικές εικόνες ενός άγριου τοπίου, που μεταβάλλεται εφιαλτικά, φανερώνουν την αλαζονική διάθεση του ανθρώπου έναντι της φύσης, αδιαφορώντας για τις τεράστιες συνέπειες στη γη

Το φιλμ ακολουθεί δύο ανθρώπους εκατέρωθεν του Βερίγγειου πορθμού: τον Νικήτα στην Ανατολική Σιβηρία και τη Μάρθα στη Βόρεια Αλάσκα, που παρακολουθούν τον κόσμο τους να καταρρέει, μαζί με τους πάγους. Την ίδια στιγμή, οι φιλόδοξες δεσμεύσεις των ηγετών του κόσμου για το κλίμα έχουν ξεθωριάσει πνιγμένες μέσα σε πολέμους και οικονομική αβεβαιότητα. Ρωσικές και αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες επεκτείνονται ταχύτατα στην Αρκτική. Προσπαθούν να κρατήσουν το permafrost τεχνητά παγωμένο κάτω από τις εγκαταστάσεις τους, ώστε να συνεχίσουν την ίδια δραστηριότητα που ευθύνεται για το λιώσιμό του.

Οι συγκλονιστικές εικόνες ενός άγριου τοπίου, που μεταβάλλεται εφιαλτικά, φανερώνουν την αλαζονική διάθεση του ανθρώπου έναντι της φύσης, αδιαφορώντας για τις τεράστιες συνέπειες στη γη. Ο θεατής, λαμβάνοντας πληροφορίες και κυρίως εικόνες από την απομονωμένη περιοχή, καλείται να αναρωτηθεί γι’ αυτό το καφκικό παράδοξο, για μια καταστροφή πλανητικής κλίμακας και εν τέλει για το ίδιο το σύστημα, με το οποίο έχουμε οργανώσει τις κοινωνίες μας. Να αισθανθεί τους κινδύνους που κρύβει το λιώσιμο των πάγων, μεταξύ άλλων και την απελευθέρωση μικροβίων που μπορεί να προκαλέσουν ασθένειες, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει δραστικά τις επόμενες γενιές.

Τοποθετώντας την ενεργειακή ασφάλεια στο βάθρο της επείγουσας προτεραιότητας, Ρώσοι και Αμερικάνοι, αλλά και σύσσωμος ο διεθνής παράγοντας, ανταγωνίζονται στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων ορυκτών καυσίμων και επεκτείνουν πιο γρήγορα από ποτέ τις γεωτρήσεις.

Οι προειδοποιήσεις για το σημείο χωρίς επιστροφή και τις αλυσιδωτές καταστρεπτικές επιπτώσεις, σκεπάζονται από τις πολιτικές σκοπιμότητες και τα οικονομικά συμφέροντα, καθώς όπως λέει και ένας Αμερικάνος στο φιλμ «τώρα μιλάει μόνο το χρήμα».

Προβάλλονται ακόμη οι ταινίες

Τι Σου Λέει Αυτή η Φύση

Ο γνωστός και αγαπημένος στο φεστιβαλικό κοινό Νοτιοκορεάτης Χονγκ Σανγκ-σου, στην τελευταία του ταινία, που προβλήθηκε στο επίσημο πρόγραμμα της Berlinale 2025, με τη γνώριμη μινιμαλιστική του σκηνοθετική ματιά και την, πέρα από κάθε όριο, λιτή του αφήγηση, επιμένει στις φιλοσοφικές, ποιητικές, υπαρξιακές του αγωνίες.

Ένας νεόκοπος ποιητής στα τριάντα του, που απορρίπτει τις υλικές φιλοδοξίες και επιδιώκει να ζήσει μια ζωή αφιερωμένη στην αλήθεια και την ομορφιά, θα γνωρίσει την εύπορη οικογένεια της κοπέλας του.

Τα αγαπημένα του μοτίβα – τυχαίες συναντήσεις ανθρώπων – δίνουν και πάλι το παρόν και την ευκαιρία στον ιδιαίτερο σκηνοθέτη να σχολιάσει χαλαρά και με απαράμιλλη λιτότητα, τις σχέσεις, την καθημερινότητα, την τέχνη, τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο, καθώς και τις αξίες της ζωής.

Έχοντας γράψει ο ίδιος ένα σενάριο τριών τεσσάρων σελίδων, ο Χονγκ Σανγκ-σου («Η Ταξιδιώτισσα», «Μέσα στη Μέρα») καταφέρνει να μεταδώσει, μέσα από τις σιωπές, τις αμήχανες στιγμές των χαρακτήρων του, τις κουβέντες για τα μικρά ή τα μεγάλα, τον στοχασμό του για την περιπέτεια της ζωής, την ταξική πάλη και την οικογένεια, με έναν μειλίχιο μοναδικό τρόπο, απευθυνόμενος στο απαιτητικό – σχετικά μικρό – και ένθερμο κοινό του.

Απέριττες και συνάμα περίτεχνες ερμηνείες από τους Χα Σέονγκ-γκουκ, Κουόν Χάε-γιο, Τσο Γιουν-χι και Κανγκ Σον-γι.

Ρούφους: Ο Θαλάσσιος Δράκος που Δεν Ήξερε Κολύμπι

Ευχάριστη ταινία κινουμένων σχεδίων από τη Νορβηγία, αν και απευθύνεται κυρίως στο νηπιακό κοινό. Στην καρδιά του ωκεανού, μια κοινότητα θαλάσσιων δράκων ζει σε ένα μυστικό νησί. Ο νεαρός Ρούφους, που δεν ξέρει να κολυμπάει, μετά από μία καταστροφή, θα αναλάβει δράση για να σώσει το νησί και την οικογένειά του. Το ψηφιακό animation, σκηνοθετημένο από τον Έντρε Σκάντφερ, σε ελληνική μεταγλώττιση, με τις φωνές των Στρατή Ζαχαρή, Λίλα Μουτσοπούλου, Φώτη Πετρίδη κα.

Τράπεζες
Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Μερίσματα: Ο μεγάλος στόχος για το 2026 – Τι ετοιμάζουν οι τράπεζες 

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Στεγαστική κρίση: Τα μέτρα που θα μειώσουν τιμές και ενοίκια

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection
«Είναι στόχος» 16.01.26

Για δολοφονημένους καλλιτέχνες στους δρόμους του Ιράν κάνει λόγο η οργάνωση Artists at Risk Connection

Επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, η ARC επιβεβαίωσε τον θάνατο των καλλιτεχνών Mehdi Salahshour, Javad Ganji, Rubina Aminian και Soroush Soleimani, ενώ εκτόξευσε πυρά εναντίoν των αρχών του Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα
Άουτς & κιτς 16.01.26

Siegfried & Roy – Αγάπησαν τις λευκές τίγρεις, έκαναν σόου μαζί τους στο Λας Βέγκας, τους δάγκωσαν, άλλαξαν όλα

Στην επερχόμενη σειρά του AppleTV ο Τζουντ Λο και ο Άντριου Γκάρφιλντ μεταμορφώνονται στο φαντεζί δίδυμο ταχυδακτυλουργών Siegfried & Roy, των οποίων η πραγματική ιστορία κουβαλάει στρας, κόμη με χαίτη, αιλουροειδή και πόνο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια
Αλλαγή φρουράς 16.01.26

Η Lucasfilm ψάχνει το δικό της new hope – Η Κάθλιν Κένεντι αποχωρεί από τον κόσμο του Star Wars μετά από 14 χρόνια

Μετά από 14 χρόνια ως πρόεδρος της Lucasfilm, η Κάθλιν Κένεντι αποφάσισε να παραδώσει την καρέκλα της, με την ελπίδα το Star Wars να βρει ξανά την χαμένη του αίγλη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης
Culture Live 16.01.26

«Αιμορραγούν» τα μουσεία στις ΗΠΑ: Περικοπές, φόβος και το μέλλον της συλλογικής μνήμης

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ίδρυσή τους, τα μουσεία δοκιμάζονται. Πτώση επισκεψιμότητας, ακυρωμένες επιχορηγήσεις και πολιτικές πιέσεις μετατρέπουν την Ιστορία σε πεδίο σύγκρουσης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες
Γεννημένος «Σκαθάρι» 15.01.26

Ο Πολ Μέσκαλ νιώθει Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην τοποθεσία Χόλιγουντ – Θα ερμηνεύσει ο ίδιος τα τραγούδια των Beatles στις ταινίες του Σαμ Μέντες

Ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος ηθοποιός το έχει δείξει. Τώρα, ο Πολ Μέσκαλ θέλει να αποδείξει ότι διαθέτει και φωνή - ως Πολ ΜακΚάρτνεϊ στην κινηματογραφική σειρά για τους Beatles δια χειρός Σαμ Μέντες.

Σύνταξη
«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας
«Resistance is futile» 15.01.26

Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things: Γιατί ο συλλογικός νους είναι ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Άνθρωποι που σκέφτονται και κινούνται σαν ένα σώμα, παιδιά που υπακούν σε αόρατες εντολές, κοινότητες που υπόσχονται ασφάλεια με αντάλλαγμα την ατομικότητα. Από το Village of the Damned μέχρι το Stranger Things, ο συλλογικός νους επιστρέφει ως ο πιο ύπουλος τρόμος της εποχής μας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης
Just An Accident 14.01.26

«H σφαγή συνεχίζεται απροκάλυπτα στους δρόμους του Ιράν» – Ο Τζαφάρ Παναχί για την εξέγερση, τη βία και τη σιωπή της Δύσης

«Χρησιμοποιήστε κάθε φωνή και κάθε πλατφόρμα που διαθέτετε. Καλέστε τις κυβερνήσεις σας. Ζητήστε από τις κυβερνήσεις σας να αντιμετωπίσουν αυτή την ανθρωπιστική καταστροφή, αντί να κάνουν τα στραβά μάτια», δήλωσε ο Τζαφάρ Παναχί για τις εξελίξεις στο Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σενάρια διαχείρισης του ηφαιστειακού κινδύνου από ενδεχόμενο τσουνάμι – Πόσο ασφαλής είναι η καλντέρα της Σαντορίνης
Εκτιμήσεις Παπαζάχου 17.01.26

Σενάρια διαχείρισης του ηφαιστειακού κινδύνου από ενδεχόμενο τσουνάμι – Πόσο ασφαλής είναι η καλντέρα της Σαντορίνης

Σενάρια διαχείρισης του ηφαιστειακού κινδύνου από ένα ενδεχόμενο τσουνάμι στη Σαντορίνη αποτυπώνει ο καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ και πρόεδρος του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης του Ηφαιστείου Σαντορίνης(ΙΜΠΗΣ), Κώστας Παπαζάχος. Στα χειρότερα σενάρια με βάση τις προσομοιώσεις από την ενεργοποίηση του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπο, που βρίσκεται περίπου 6 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Σαντορίνης, προκύπτει ότι τα λιμάνια […]

Σύνταξη
Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours
English edition 17.01.26

Greece: Winter Sales Bring Extended Sunday Shopping Hours

Special rules also apply to STOCK and OUTLET stores, which must clearly display the original price—crossed out—and the new reduced price, ensuring consumers can easily distinguish between the two.

Σύνταξη
«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» – Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»
Χρόνος 17.01.26

«Δε μας επιτρέπεται να γερνάμε» - Το μοντέλο των 80s, Κιμ Αλέξις, μιλάει στα 64 της για την «καταπίεση της ομορφιάς»

Η Κιμ Αλέξις, από τη Νέα Υόρκη, ήταν τακτική παρουσία στο εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue στη δεκαετία του 1980. Φωτογραφήθηκε επίσης για τα περιοδικά Vogue και Cosmopolitan, καθώς περπατούσε στις πασαρέλες για τους Gucci και Ralph Lauren.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;
Εργασιακό πρωτόκολο 17.01.26

Ηχητικές παρωπίδες στο γραφείο: Να φοράει κανείς ακουστικά στη δουλειά ή να μη φοράει;

«Είμαι Gen Z και φοράω ακουστικά στη δουλειά. Το αφεντικό μου λέει ότι είναι αντικοινωνικό. Τι να κάνω;». Αντίστοιχες ερωτήσεις αφθονούν σε διαδικτυακά φόρα. Η απάντηση δεν είναι αυτονόητη.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κρήτη: Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού – Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών
Κρήτη 17.01.26

Εξαφάνιση 33χρονου γιατρού - Η νέα πληροφορία που αλλάζει την πορεία των ερευνών

Σε νέο σημείο στρέφονται οι αναζητήσεις για τον Αλέξη Τσικόπουλο - Η φωτογραφία που δημιουργήθηκε με βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης και παρουσιάζει το πως – πιθανότατα – να είναι ο 33χρονος σήμερα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ ανακοίνωσε το ΔΣ του «Συμβουλίου Ειρήνης» – Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι στη λίστα
Χωρίς Παλαιστίνιους 17.01.26

Μπλερ, Ρούμπιο και δισεκατομμυριούχοι για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα - Τα μέλη που διάλεξε ο Τραμπ για το «Συμβούλιο Ειρήνης»

Το ΔΣ που ανακοίνωσε ο Τραμπ δεν περιέχει ούτε έναν Παλαιστίνιο - Αμερικανοί πολιτικοί, δισεκατομμυριούχοι με επαφές με το Ισραήλ και ο Τόνι Μπλερ είναι οι εκλεκτοί για να κάνουν κουμάντο στη Γάζα

Σύνταξη
«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη
«Ειλικρινής διάλογος» 17.01.26

«Έπρεπε να γίνουν όλα αυτά για να ασχοληθεί η κυβέρνηση»: Με υπομνήματα και προτάσεις οι αγρότες στον Μητσοτάκη

Οι αγρότες εκφράζουν δυσαρέσκεια για την ανεπαρκή ανταπόκριση της κυβέρνησης στα προβλήματά τους, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκαν κινητοποιήσεις για να ανοίξει ο διάλογος, ενώ κριτικάρουν τις προτεινόμενες λύσεις ως αναποτελεσματικές

Σύνταξη
Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας
Σε ηλικία 95 ετών 17.01.26 Upd: 09:37

Πέθανε ο πρώην υπουργός και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Αλέξανδρος Παπαδόγγονας

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών. «Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από επιφανές στέλεχος της Παράταξής μας», τονίζει η ΝΔ

Σύνταξη
Παλλήνη: Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού
Στην Παλλήνη 17.01.26

Χειροπέδες σε 43χρονο που έτρεχε με 191 χλμ/ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού

Ο οδηγός εντοπίστηκε από το radar της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα - σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου - στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ύψος της Παλλήνης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

ΠΑΣΟΚ: «Καρφιά» για τις δημοσκοπήσεις, επιμονή στη διεύρυνση και «αναχώματα» απέναντι σε Τσίπρα και Καρυστιανού

Τη στάση του απέναντι στις νέες πολιτικές συνθήκες που διαμορφώνονται, με φόντο την αυξημένη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό, επαναπροσδιορίζει το ΠΑΣΟΚ, επιμένοντας στη διεύρυνση και στη στρατηγική της μετωπικής σύγκρουσης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σχεδιάζει να απαντήσει η Χαριλάου Τρικούπη στη δημοσκοπική πίεση

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Η πρόβλεψη του Κομπανί για τον Χάρι Κέιν «επειδή είναι ξεχωριστός παίκτης»

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου «ακτινογράφησε» ότι ο Χάρι Κέιν θέλει τίτλους περισσότερο από το να σπάει ρεκόρ και τον συνέκρινε με τους Τόνι Κρόος και Κέβιν Ντε Μπρόινε

Βάιος Μπαλάφας
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

