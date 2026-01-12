«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ πήρε πάνω από 1,5 κιλά για το Marty Supreme!» – Οι καλύτερες ατάκες από τις Χρυσές Σφαίρες 2026

Ο Guardian έκανε μια συρραφή από τα πιο γαργαλιστικά σχόλια που ακούστηκαν στις Χρυσές Σφαίρες του 2026. Ιδού!

«Και τέλος, αλλά το πιο σημαντικό, στις μαύρες αδελφές μου και στα μικρά μαύρα κορίτσια που παρακολουθούν απόψε. Η απαλότητά μας δεν είναι μειονέκτημα. Το βάθος μας δεν είναι υπερβολικό. Το φως μας δεν χρειάζεται άδεια για να λάμψει. Ανήκουμε σε κάθε δωμάτιο που μπαίνουμε, οι φωνές μας έχουν σημασία και τα όνειρά μας αξίζουν χώρο». – Η Teyana Taylor κερδίζει το βραβείο καλύτερης Β’ ηθοποιού για το One Battle After Another.

«Μια σέξι δερμάτινη τσάντα». – Η παρουσιάστρια Νίκι Γκλέιζερ για τον Σον Πεν.

«Ήταν ένα εξαιρετικό σετ για να συμμετάσχεις, γιατί λέγαμε την ιστορία του πιο διάσημου Βρετανού που έζησε ποτέ, και είχαμε έναν Κινέζο σκηνοθέτη, πολλούς Ιρλανδούς και κυρίως Πολωνούς στο συνεργείο… Τον βρήκα μια μέρα στο πίσω μέρος του φορτηγού του, και έκοβε πατάτες, κρεμμύδια και κρέας. Είχε φέρει μια τεράστια κατσαρόλα από χυτοσίδηρο από την Πολωνία – και έφτιαχνε σούπα. Και αυτή η σούπα άρχισε ξαφνικά να εμφανίζεται στο πλατό, οπότε ήταν πεντανόστιμη» – Η Τζέσι Μπάκλεϊ ευχαριστεί τον Tomasz Sternicki, υπεύθυνο για τα σκηνικά, για «όλη αυτή τη σούπα» στην ομιλία της για την απονομή του βραβείου καλύτερης ηθοποιού σε δράμα.

«Υπάρχουν τόσοι πολλοί A-listers – και με τον όρο A-listers εννοώ άτομα που βρίσκονται σε μια λίστα που έχει υποστεί σημαντική επεξεργασία… Η Χρυσή Σφαίρα για το καλύτερο μοντάζ πηγαίνει στο υπουργείο Δικαιοσύνης» – Νίκι Γκλέιζερ σχετικά με τη λίστα Έπσταϊν.

«Είμαι ευγνώμων που συμμετέχω σε ένα τραγούδι που βοηθά κορίτσια, αγόρια και άτομα όλων των ηλικιών να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να αποδεχτούν τον εαυτό τους.» – Η τραγουδίστρια των KPop, Demon Hunters, Ejae, παραλαμβάνοντας το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι.

«Φυσικά δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό, γιατί νόμιζα ότι ήμουν πολύ μεγάλος. Πρέπει να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, Μέγκαν Έβερετ-Σκάρσγκαρντ. Μου έχει προσφέρει απίστευτη υποστήριξη, είναι σκληρή ερωμένη και πολύ διδακτική. Και τα παιδιά μου έχουν μάθει πολλά. Παίζω έναν πατέρα που είναι κακός πατέρας, και τα παιδιά μου μού έχουν πει πραγματικά τι σημαίνει να είσαι κακός πατέρας.

»Αλλά πάνω απ’ όλα, είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, γιατί είναι μια μικρή νορβηγική ταινία χωρίς χρήματα για διαφήμιση ή οτιδήποτε. Ελπίζω να τη δείτε στον κινηματογράφο, γιατί είναι ένα είδος που έχει σχεδόν εξαφανιστεί πια. Σε έναν κινηματογράφο, όπου τα φώτα σβήνουν και τελικά η καρέκλα σας γειτονεύει με κάποιους άλλους ανθρώπους και δημιουργείται ένας παλμός. Αυτό είναι μαγεία. Τον κινηματογράφο πρέπει να τον βλέπεις στον κινηματογράφο». – Ο Στέλαν Σκάρσγκαρντ κερδίζει το βραβείο καλύτερου Β’ ηθοποιού για την ταινία Sentimental Value.

«Σ’ αγαπώ που δεν είσαι εδώ. Σ’ αγαπώ, Ρίκι, αλλά αν κερδίσεις, θα παραλάβω το βραβείο εκ μέρους σου και θα ευχαριστήσεις τον Θεό και την τρανς κοινότητα». – Η Γουάντα Σάικς για την υποψηφιότητα του Ρίκι Τζερβέ για την καλύτερη ερμηνεία σε stand-up κωμωδία. Ο Τζερβέ όντως κέρδισε και η Σάικς όντως παρέλαβε το βραβείο του, όπως είχε υποσχεθεί.

«Συνεχίζετε να αποδεικνύετε ότι δεν είστε ποτέ πολύ μεγάλοι για να χρειάζεστε χρήματα» – Νίκι Γκλέιζερ για τον Στιβ Μάρτιν και τον Μάρτιν Σορτ

«Ο πατέρας μου μού ενστάλαξε το πνεύμα της ευγνωμοσύνης καθώς μεγάλωνα. Να είσαι πάντα ευγνώμων για ό,τι έχεις. Αυτό μου επέτρεψε να φύγω από την τελετή στο παρελθόν με άδεια χέρια, με το κεφάλι ψηλά, ευγνώμων απλώς και μόνο που ήμουν εκεί. Αλλά θα έλεγα ψέματα αν δεν παραδεχόμουν ότι αυτές οι στιγμές δεν έκαναν αυτή τη στιγμή ακόμα πιο γλυκιά». – Ο Τιμοτέ Σαλαμέ δέχεται το βραβείο για τον καλύτερο ηθοποιό σε κωμωδία ή μιούζικαλ για το Marty Supreme

«Βλέπεις τον Τιμοτέ Σαλαμέ; Ήταν τριών ετών όταν κέρδισες για τελευταία φορά». – Ο Ντον Τσιντλ παρέχει «ηθική υποστήριξη» στον Τζορτζ Κλούνεϊ στη σκηνή.

«Είστε το αγαπημένο μου κωμικό δίδυμο. Είστε σαν τον Στιβ Μάρτιν και τον Μάρτιν Σορτ για άτομα με IQ κάτω από 50» – Νίκι Γκλέιζερ για τους συμπρωταγωνιστές της στο Jumanji, Κέβιν Χαρτ και Ντουέιν Τζόνσον.

«Όλοι! Πάμε! Πίσω! Ελάτε! Η Έμα Στόουν είναι σαν να λέει “τι στο καλό συμβαίνει τώρα;”» – Η Τζούλια Ρόμπερτς προτρέπει το κοινό να συμμετάσχει στο χειροκρότημά της.

«Ο πρώτος ηθοποιός στην ιστορία που έπρεπε να βάλει μυς για μια ταινία για το πινγκ πονγκ. Είναι αλήθεια, πήρε πάνω από 1,5 κιλά» – Η Νίκι Γκλέιζερ για τη μέθοδο του Τιμοτέ Σαλαμέ για να υποδυθεί τον Marty Supreme

«Είμαι τελείως μαστουρωμένος αυτή τη στιγμή» – Ο Snoop Dogg κατά την παρουσίαση του πρώτου βραβείου για το καλύτερο podcast.

