Χρυσές Σφαίρες 2026 – Τα καλύτερα και τα χειρότερα outfit στο κόκκινο χαλί
12 Ιανουαρίου 2026 | 11:35

Χρυσές Σφαίρες 2026 – Τα καλύτερα και τα χειρότερα outfit στο κόκκινο χαλί

Οι Χρυσές Σφαίρες του 2026 είχαν τις καλές και τις αδιάφορες στιγμές τους -στιλιστικά ομιλώντας.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 έγραψαν ιστορία παρουσιάζοντας για πρώτη φορά την κατηγορία «Καλύτερο Podcast».

Από την άλλη, οι Χρυσές Σφαίρες μπορεί να μην έχουν το κύρος που είχαν κάποτε, αλλά εξακολουθούν να είναι μια βραδιά όπου όλο το Χόλιγουντ βγαίνει με τα καλύτερα ρούχα του για να δει πού βρίσκεται στην κατάταξη των βραβείων.

Τα look τείνουν να είναι είτε φανταχτερά και κακόγουστα είτε συγκρατημένα, ανάλογα με το μήνυμα που επιθυμεί να περάσει ο κάθε σταρ. Φέτος, φάνηκε ότι σχεδόν όλοι είχαν διάθεση να επιδείξουν το καλύτερο στυλ τους.

Εδώ είναι μερικές από τις αγαπημένες μας εμφανίσεις της βραδιάς, μαζί με αυτές που δεν έκαναν και τόσο καλή εντύπωση.

Δείτε ένα βίντεο με όλες τις εμφανίσεις από τις Χρυσές Σφαίρες του 2026

YouTube thumbnail

Η Teyana Taylor με Schiaparelli

Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που κάνει η Teyana Taylor, είναι να εντυπωσιάσει με ένα φόρεμα που μοιάζει να έχει ραφτεί κυριολεκτικά πάνω της. Η σταρ της ταινίας One Battle After Another και νικήτρια του βραβείου Καλύτερης Ερμηνείας από Γυναίκα Ηθοποιό σε Δευτερεύοντα Ρόλο σε Κινηματογραφική Ταινία, έδειξε την ομορφιά της σε όλο της το μεγαλείο, τοποθετώντας μια προκλητική καρφίτσα στα οπίσθιά της, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αυτοπεποίθησή της καθώς ανέβαινε τα σκαλιά για να παραλάβει το βραβείο της.

Teyana Taylor / REUTERS/Daniel Cole

Η Kate Hudson σε Armani Privè

Η Kate Hudson εξακολουθεί να αρέσκεται να αναδεικνύει την άγρια πλευρά της όταν βρίσκεται στο κόκκινο χαλί, αλλά η υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία, Μιούζικαλ ή Κωμωδία προωθεί την ταινία «Song Sung Blue» με ένα πολύ πιο κομψό, κλασικό χολιγουντιανό στυλ που της ταιριάζει απόλυτα. Μας αρέσει αυτό το φόρεμα για εκείνη, αν και δεν πιστεύουμε ότι οι χάντρες ταιριάζουν με το χρώμα του κασσίτερου και όλα αυτά τα κρόσσια.

Kate Hudson REUTERS/Daniel Cole

Η Elle Fanning με Gucci

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Sentimental Value και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δευτερεύοντα Ρόλο σε Κινηματογραφική Ταινία έχει πάντα δύο διαφορετικά στυλ: το κλασικό glam της υψηλής ραπτικής και το μοντέρνο πριγκιπικό. Αυτή τη φορά, επέλεξε το δεύτερο με ένα φόρεμα που πιθανώς φαινόταν υπέροχο από κοντά, αλλά πρέπει να το μεγεθύνεις για να το δεις στις φωτογραφίες. Το σχήμα και το στυλ είναι αρκετά βασικά και, εκτός αν το δει κανείς από πολύ κοντά, τα χρώματα φαίνονται θολά και η υφή δυσάρεστα τραχιά. Είναι πολύ όμορφο όταν μπορείς να δεις τις λεπτομέρειες, αλλά χάνει όλη του τη δυναμική από απόσταση τριών μέτρων.

Elle Fanning / REUTERS/Mike Blake

Η Amanda Seyfried με Versace

Η υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία, Μιούζικαλ ή Κωμωδία για την ταινία The Testament of Ann Lee προώθησε την ταινία με εμφανίσεις κυρίως χωρίς χρώμα, που έτειναν να έχουν ένα σεμνό, διακριτικό στυλ που ταίριαζε στην ταινία. Είμαστε χαρούμενοι που την βλέπουμε να επανέρχεται στην glam πλευρά της, η οποία πάντα είχε μια αβίαστη ποιότητα.

Amanda Seyfried / REUTERS/Mike Blake

Odessa A’zion σε Dolce & Gabbana

Η σταρ του Marty Supreme έφερε μια διασκεδαστική, νεανική γοητεία στο κόκκινο χαλί με αυτό το look. Νομίζουμε ότι μας αρέσει περισσότερο το styling – τα μαλλιά, το μακιγιάζ και τα κοσμήματα – παρά το ντύσιμο. Τα φτερά και τα γάντια είναι κλασικά της παλιάς σχολής του Χόλιγουντ και μας αρέσει η ιδέα να τα συνδυάζουμε με παντελόνια. Απλά δεν μας αρέσει αυτό το παντελόνι. Η ασυμμετρία μας προκαλεί τικ στα βλέφαρα.

Odessa A’zion / REUTERS/Mike Blake

Η Jenna Ortega με Dilara Findikoglu

Η σταρ της σειράς Wednesday ήταν πάντα πολύ καλή στο να βρίσκει τρόπους να συνδυάζει ένα γοτθικό στυλ με μια αίσθηση υψηλής μόδας και γκλάμουρ. Δυστυχώς, αυτό το φόρεμα δίνει την εντύπωση ότι έχει χάσει αυτή την ικανότητα. Πρόκειται για ένα κλασικό παράδειγμα φορέματος που προσπαθεί να πει πάρα πολλά, από τα κρόσσιες μέχρι τις χάντρες, τον ψηλό λαιμό, την ανοιχτή πλάτη και την ακατανόητη ζώνη. Έχει μια φρενήρη, υπερβολική ποιότητα που δεν ταιριάζει με την ψύχραιμη, ατάραχη προσωπικότητά της.

Jenna Ortega REUTERS/Mike Blake

Ο Timothée Chalamet με Chrome Hearts

Ο νικητής του βραβείου Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία και πρωταγωνιστής της ταινίας Marty Supreme έχει επιχειρήσει με θράσος να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο ντύνεται ένας ηθοποιός κατά τη διάρκεια της περιόδου απονομής των βραβείων, επιλέγοντας θεματικά outfit και εντυπωσιακές εμφανίσεις που προκάλεσαν τόσο ενθουσιασμό όσο και αντιδράσεις. Εδώ έχει μετριάσει σημαντικά τον τόνο, αλλά εξακολουθεί να φαίνεται υπερβολικά ανεπίσημος για την περίσταση. Το γιλέκο είναι μια ωραία πινελιά, αλλά το μπλουζάκι και οι μπότες είναι εκτός τόπου και χρόνου.

Timothee Chalamet REUTERS/Daniel Cole

Η Jennifer Lawrence με Givenchy

Δεν θα έπρεπε ένα διαφανές φόρεμα με λουλούδια να έχει κάποια πώς να το πούμε… ζωντάνια; Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Die My Love και υποψήφια για το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Κινηματογραφική Ταινία, Δράμα, επέλεξε να καλύψει (ως επί το πλείστον) τον εαυτό της με λουλούδια, αλλά το αποτέλεσμα είναι κάπως μονότονο. Ίσως φαινόταν καλύτερο αν το διαφανές ύφασμα ήταν μαύρο αντί για nude, το οποίο πάντα δίνει την αίσθηση ότι πρόκειται για αγώνες πατινάζ.

Jennifer Lawrence REUTERS/Daniel Cole

Η Jennifer Lopez με vintage Jean-Louis Scherrer

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Kiss of the Spiderwoman» έχει περάσει δύο δύσκολα χρόνια στην καριέρα και την προσωπική της ζωή, γι’ αυτό και θα της συμβουλεύαμε, αν μας ρωτούσε, να μην κάνει κάτι για να τραβήξει την προσοχή ντε και καλά. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το στυλ είναι το χαρακτηριστικό της, αλλά είναι το χαρακτηριστικό της εδώ και πολύ καιρό και δεν φαίνεται πια τόσο φρέσκο.

Jennifer Lopez REUTERS/Daniel Cole

Η Tessa Thompson με Balenciaga

Μια εμφάνιση στο κόκκινο χαλί της σεζόν των βραβείων δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Δεν χρειάζεται να είναι μοντέρνα ή εξωφρενική. Απλά πρέπει να τραβάει τα βλέμματα και να εκπέμπει υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Θα λέγαμε ότι η αποστολή εξετελέσθη. Ένα εντυπωσιακό χρώμα και λίγη λάμψη ήταν όλα όσα χρειαζόταν η υποψήφια για το βραβείο Hedda και το βραβείο Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας σε Δραματική Ταινία, συν ένα εντυπωσιακό βραχιόλι, φυσικά.

Tessa Thompson REUTERS/Daniel Cole

