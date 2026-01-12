Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
Οι Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, με τα «One Battle After Another» και «Hamnet» να αναδεικνύονται μεγάλοι νικητές στον κινηματογράφο και το «Adolescence» να ξεχωρίζει στην τηλεόραση
Τα φετινά βραβεία Χρυσές Σφαίρες απονεμήθηκαν στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ, ανοίγοντας επίσημα τη σεζόν των μεγάλων κινηματογραφικών και τηλεοπτικών βραβείων.
Ταινίες που συζητήθηκαν έντονα μέσα στη χρονιά, όπως τα One Battle After Another και Hamnet, κυριάρχησαν στις κινηματογραφικές κατηγορίες, ενώ στην τηλεόραση το Netflix επιβεβαίωσε τη δυναμική του με το Adolescence.
Ακολουθεί αναλυτικά η πλήρης λίστα των νικητών και των υποψηφιοτήτων σε κινηματογράφο, τηλεόραση, stand-up comedy και podcast.
Κινηματογραφικές κατηγορίες
Καλύτερη ταινία – Δράμα
Νικητής: Hamnet
- Frankenstein
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Καλύτερη ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Νικητής: One Battle After Another
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
Καλύτερη μη αγγλόφωνη ταινία
Νικητής: The Secret Agent
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- Sentimental Value
- Sirât
- The Voice of Hind Rajab
Καλύτερη ταινία κινουμένων σχεδίων
Νικητής: KPop Demon Hunters
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα
Νικητής: Τζέσι Μπάκλεϊ – Hamnet
- Τζένιφερ Λόρενς – Die, My Love
- Ρενάτε Ράινσβε – Sentimental Value
- Τζούλια Ρόμπερτς – After the Hunt
- Τέσα Τόμπσον – Hedda
- Έβα Βίκτορ – Sorry, Baby
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα
Νικητής: Βάγκνερ Μούρα – The Secret Agent
- Τζόελ Έτζερτον – Train Dreams
- Όσκαρ Άιζακ – Frankenstein
- Ντουέιν Τζόνσον – The Smashing Machine
- Μάικλ Μπ. Τζόρνταν – Sinners
- Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Νικητής: Ρόουζ Μπερν – If I Had Legs I’d Kick You
- Σίνθια Ερίβο – Wicked: For Good
- Κέιτ Χάντσον – Song Sung Blue
- Τσέις Ινφίνιτι – One Battle After Another
- Αμάντα Σέιφριντ – The Testament of Ann Lee
- Έμμα Στόουν – Bugonia
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
Νικητής: Τιμοτέ Σαλαμέ – Marty Supreme
- Τζορτζ Κλούνεϊ – Jay Kelly
- Λεονάρντο ΝτιΚάπριο – One Battle After Another
- Ίθαν Χοκ – Blue Moon
- Λι Μπιουνγκ-Χουν – No Other Choice
- Τζέσι Πλέμονς – Bugonia
Β’ Γυναικείος Ρόλος
Νικητής: Τεγιάνα Τέιλορ – One Battle After Another
- Έμιλι Μπλαντ – The Smashing Machine
- Ελ Φάνινγκ – Sentimental Value
- Αριάνα Γκράντε – Wicked: For Good
- Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λιλεόας – Sentimental Value
- Έιμι Μάντιγκαν – Weapons
Β’ Ανδρικός Ρόλος
Νικητής: Στέλαν Σκάρσγκαρντ – Sentimental Value
- Μπενίσιο ντελ Τόρο – One Battle After Another
- Τζέικομπ Ελόρντι – Frankenstein
- Πολ Μέσκαλ – Hamnet
- Σον Πεν – One Battle After Another
- Άνταμ Σάντλερ – Jay Kelly
Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα
Νικητής: Sinners
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Καλύτερη Σκηνοθεσία
Νικητής: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
- Ράιαν Κούγκλερ – Sinners
- Γκιγιέρμο ντελ Τόρο – Frankenstein
- Τζαφάρ Παναχί – It Was Just an Accident
- Γιοάκιμ Τρίερ – Sentimental Value
- Κλόε Ζάο – Hamnet
Καλύτερο Σενάριο
Νικητής: Πολ Τόμας Άντερσον – One Battle After Another
- Ρόναλντ Μπρόνσταϊν, Τζος Σάφντι – Marty Supreme
- Ράιαν Κούγκλερ – Sinners
- Τζαφάρ Παναχί – It Was Just an Accident
- Έσκιλ Βογκτ, Γιοάκιμ Τρίερ – Sentimental Value
- Κλόε Ζάο, Μάγκι Ο’Φάρελ – Hamnet
Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι
Νικητής: Τζονγκ Γκιού Κουάκ, Γιου Χαν Λι, Χι Ντονγκ Ναμ, Τζονγκ Χουν Σο, Παρκ Χονγκ Τζουν, Κιμ Γιουν-τζε (EJAE), Μαρκ Σόνενμπλικ – KPop Demon Hunters («Golden»)
- Μάιλι Σάιρους, Άντριου Γουάιατ, Μαρκ Ρόνσον, Σάιμον Φράνγκλεν – Avatar: Fire and Ash («Dream as One»)
- Ράφαελ Σαντίκ, Λούντβιχ Γκόρανσον – Sinners («I Lied to You»)
- Στίβεν Σουόρτζ – Wicked: For Good («No Place Like Home»)
- Στίβεν Σουόρτζ – Wicked: For Good («The Girl in the Bubble»)
- Νικ Κέιβ, Μπράις Ντέσνερ – Train Dreams («Train Dreams»)
Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική
Νικητής: Λούντβιχ Γκόρανσον – Sinners
- Αλεξάντρ Ντεσπλά – Frankenstein
- Τζόνι Γκρίνγουντ – One Battle After Another
- Κάντινγκ Ρέι – Sirât
- Μαξ Ρίχτερ – Hamnet
- Χανς Τσίμερ – F1
Τηλεοπτικές κατηγορίες
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Δράμα
Νικητής: Ρέα Σίχορν – Pluribus
- Κάθι Μπέιτς – Matlock
- Μπριτ Λόουερ – Severance
- Έλεν Μίρεν – Mobland
- Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us
- Κέρι Ράσελ – The Diplomat
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Δράμα
Νικητής: Νόα Γουάιλ – The Pitt
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise
- Ντιέγκο Λούνα – Andor
- Γκάρι Όλντμαν – Slow Horses
- Μαρκ Ράφαλο – Task
- Άνταμ Σκοτ – Severance
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Νικητής: Τζιν Σμαρτ – Hacks
- Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This
- Άγιο Εντεμπίρι – The Bear
- Σελένα Γκόμεζ – Only Murders in the Building
- Νατάσα Λιόν – Poker Face
- Τζένα Ορτέγκα – Wednesday
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Κωμωδία ή Μιούζικαλ
Νικητής: Σεθ Ρόγκεν – The Studio
- Άνταμ Μπρόντι – Nobody Wants This
- Στιβ Μάρτιν – Only Murders in the Building
- Γκλεν Πάουελ – Chad Powers
- Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building
- Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear
Α’ Γυναικείος Ρόλος – Μίνι Σειρά
Νικητής: Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex
- Κλερ Ντέινς – The Beast in Me
- Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror
- Αμάντα Σέιφριντ – Long Bright River
- Σάρα Σνουκ – All Her Fault
- Ρόμπιν Ράιτ – The Girlfriend
Α’ Ανδρικός Ρόλος – Μίνι Σειρά
Νικητής: Στίβεν Γκράχαμ – Adolescence
- Τζέικομπ Ελόρντι – The Narrow Road to the Deep North
- Πολ Τζιαμάτι – Black Mirror
- Τσάρλι Χάναμ – Monster: The Ed Gein Story
- Τζουντ Λο – Black Rabbit
- Μάθιου Ρις – The Beast in Me
Β’ Γυναικείος Ρόλος (Τηλεόραση)
Νικητής: Έριν Ντόχερτι – Adolescence
- Κάρι Κουν – The White Lotus
- Χάνα Άινμπάιντερ – Hacks
- Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio
- Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus
- Έιμι-Λου Γουντ – The White Lotus
Β’ Ανδρικός Ρόλος (Τηλεόραση)
Νικητής: Όουεν Κούπερ – Adolescence
- Μπίλι Κράνταπ – The Morning Show
- Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus
- Τζέισον Άιζακς – The White Lotus
- Τράμελ Τίλμαν – Severance
- Άσλεϊ Γουόλτερς – Adolescence
Καλύτερο Stand-up Comedy Special
Νικητής: Ρίκι Τζερβέις – Mortality
- Μπιλ Μάχερ – Is Anyone Else Seeing This?
- Μπρετ Γκόλντσταϊν – The Second Best Night of Your Life
- Κέβιν Χαρτ – Acting My Age
- Κουμέιλ Ναντζιάνι – Night Thoughts
- Σάρα Σίλβερμαν – Sarah Silverman: PostMortem
Podcast
Καλύτερο Podcast
Νικητής: Good Hang with Amy Poehler
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- The Mel Robbins Podcast
- SmartLess
- Up First from NPR
*Κεντρική Φωτογραφία: Οne Battle After An Other
- Νέο κέρδος για τη Λέτσε: το σχέδιο εξυγίανσης απέδωσε
- Χρυσές Σφαίρες: «One Battle After Another», «Hamnet» και «Adolescence» οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς
- Ισραήλ: Υπέγραψε συμφωνία ασφαλείας με τη Γερμανία – Στο στόχαστρο Ιράν, Χαμάς, Χεζμπολάχ, Χούθι
- Ρεάλ Μαδρίτης: Στόχος τα 300 εκατ. ευρώ από τη φανέλα
- Κρήτη: Απολογείται σήμερα ο 54χρονος πατέρας που κατηγορείται ότι βίαζε τις κόρες του
- Δίκη υποκλοπών: Τα e-mails που «καίνε» τον Σωτήρη Ντάλα για τη συνεργασία της Krikel με τους ισραηλινούς της Elbit Systems
- Η Σαβίνα Γιαννάτου και ο πιανίστας Σπύρος Μάνεσης συναντιούνται στο Theatre Of the No
- Κυρ. Μητσοτάκης: «Συννεφιασμένη» η επέτειος των 10 χρόνων αρχηγίας του στη ΝΔ, παρά τις θριαμβολογίες
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις