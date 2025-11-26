magazin
26.11.2025 | 11:28
Ρόδος: Ένας στρατιωτικός νεκρός κι ένας βαριά τραυματίας από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.2025 | 12:10
Έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Fizz 26 Νοεμβρίου 2025 | 14:50

Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία

Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν μια είδηση σκόρπισε τη θλίψη στον χώρο του θεάματος και σε όλο τον πλανήτη. Ο Τζιν Χάκμαν είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών.

Αυτό που προκάλεσε, όμως, το μεγαλύτερο σοκ ήταν το τρόπος που ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή: μόνος και αβοήθητος μέσα στο σπίτι του, αφού η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα είχε πεθάνει μια εβδομάδα πριν.

Τώρα, περίπου εννέα μήνες μετά από εκείνο το τραγικό γεγονός, πράγματα της προσωπικής του συλλογής βγήκαν στο «σφυρί» από τον οίκο Bonhams, με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.

Η συλλογή του Τζιν Χάκμαν απέφερε περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια, ενώ μια ακόμα βρίσκεται στα σκαριά έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που πωλήθηκαν ήταν οι τρεις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει στην καριέρα του ο ηθοποιός, καθώς και το Cecil B. DeMille Award, καθώς και τα δύο βραβεία για τις ερμηνείες του στα The Royal Tenenbaums και Unforgiven.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, το βραβείο για το The Royal Tenenbaums πωλήθηκε για πάνω από 50.000 δολάρια, ενώ το βραβείο για το Unforgiven πωλήθηκε για λίγο πάνω από 43.000 δολάρια. Το βραβείο Cecil B. DeMille πωλήθηκε για 33.280 δολάρια.

Στη δημοπρασία υπήρχαν ακόμα πίνακες της προσωπικής του συλλογής, δύο γλυπτά του Ογκίστ Ροντέν, ένα σεναριο 132 σελίδων σε θήκες της CAA, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με την υπογραφή του Γουές Άντερσον.

«Αυτή η δημοπρασία ήταν μια ματιά μέσα στην προσωπική ζωή του Τζιν Χάκμαν» δήλωσε η Άνα Χικς του οίκου Bonhams.

Ηλεκτρισμός
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα

Vita.gr
Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

Υγεία: Τα μοναχικά γεύματα την επιβαρύνουν

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

Συλλογικές συμβάσεις: Οι τέσσερις αλλαγές και το «όχι» στον κατώτατο

inWellness
inTown
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό
«Προϊόν φαντασίας» 26.11.25

Η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ επικρίνει τους ΑΙ επικήδειους για τον αείμνηστο ηθοποιό

«Απλά ρωτώ, τι θα γινόταν αν ήσασταν εσείς στη θέση αυτή;», αναρωτήθηκε η κόρη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Έιμι, αναφορικά με την διάδοση ΑΙ αφιερωμάτων με πρωταγωνιστή τον εκλιπόντα πατέρα της.

Σύνταξη
Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ
Έφηβη; 25.11.25

Η Σίρλεϊ Χέντερσον ήταν 37 ετών όταν πέρασε από οντισιόν για τον ρόλο της «Μυρτιάς που κλαίει» στον Χάρι Πότερ

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εφημερίδα The Independent, η Σίρλεϊ Χέντερσον αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και η κάμαρα με τα μυστικά» - αποκαλύπτοντας το πώς κατάφερε να τον αναλάβει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της
Στα 91 της 25.11.25

Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η σταρ του γαλλικού σινεμά – Τι ξέρουμε για την υγεία της

Στα 91 της χρόνια, η Μπριζίτ Μπαρντό αναγκάστηκε να μεταφερθεί ξανά στο νοσοκομείο, μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη νοσηλεία της και την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία
Τζεφ Μπέζος πονάς; 25.11.25

Ναι, τι; Η Τζένιφερ Λόπεζ πήρε 2 εκατ. δολάρια για να εμφανιστεί στον γάμο δισεκατομμυριούχου στην Ινδία

Ο pop star Τζένιφερ Λόπεζ δεν είπε όχι στα εκατομμύρια και έκανε μια guest εμφάνιση σε γάμο στην Ινδία, ερμηνεύοντας μερικές επιτυχίες της και «φλεξάροντας» τα αγαπημένα της κοστούμια.

Σύνταξη
Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου
Fizz 24.11.25

Η Έμα Στόουν αποκαλύπτει τον όρο που έθεσε για να ξυρίσει το κεφάλι της στην ταινία «Bugonia» του Λάνθιμου

«Όταν έμαθα ότι θα το κάναμε αυτό, είπα στον Γιώργο Λάνθιμο: 'Θα πρέπει να ξυρίσουμε και το δικό σου κεφάλι'», αποκάλυψε η Έμα Στόουν, η οποία έχει συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη σε μια σειρά από ταινίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»
Ντοκιμαντέρ 24.11.25

Oδοιπορικό-σπαραγμός: Ο Κρις Χέμσγουορθ δίνει μάχη να σώσει τον πατέρα του από τη λήθη – «Άνοια, αργή θλίψη»

Σε ένα road trip διαφορετικό από κάθε άλλο, ο Κρις Χέμσγουορθ συνοδεύει τον πατέρα του που έχει διαγνωστεί με άνοια σε ένα οδοιπορικό στο χρόνο και τις μνήμες πριν γίνουν όλα σκόνη και παρελθόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο
Φήμες 24.11.25

Τζένιφερ Άνιστον-Τζιμ Κέρτις: Μυστικός γάμος στην Κρήτη, κοινές ελληνικές ρίζες και ένα οδυνηρό διαζύγιο

Η Τζένιφερ Άνιστον, το αιώνιο «κορίτσι της διπλανής πόρτας» του Χόλιγουντ, φημολογείται πως ετοιμάζεται να κάνει το τρίτο της βήμα προς τον γάμο, και αυτή τη φορά, με έναν σύντροφο που μοιράζονται κάτι κοινό και οικείο. Την Ελλάδα

Σύνταξη
Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο
Μπάχαλο 24.11.25

Ο Κέβιν Σπέισι ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι άστεγος και τα «χώνει» στον Τύπο – Δεν μένω στον δρόμο

Με τα περισσότερα μίντια να παρουσιάζουν τον Κέβιν Σπέισι ως «άστεγο» μετά τη συνέντευξή του στην εφημερίδα Telegraph, ο 66χρονος ηθοποιός αποφάσισε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει μερικά πράγματα.

Σύνταξη
Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ
Ave Maria 24.11.25

Ο Πάπας Λέων «ανοίγει» rave πάρτι για τα γενέθλια Αρχιεπισκόπου με ιερέα DJ

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ έκανε μια έκπληξη εμφάνιση σε ένα rave πάρτι για τον εορτασμό των γενεθλίων του Αρχιεπισκόπου Μπέρναρντ Μπόμπερ, με έναν καθολικό ιερέα να κάνει τον DJ για τη βραδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία
Fizz 24.11.25

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ aka Childish Gambino αποκαλύπτει ότι έπαθε εγκεφαλικό στην περιοδεία

Ο Ντόναλντ Γκλόβερ αποκάλυψε ότι πέρυσι υπέστη εγκεφαλικό εν μέσω περιοδείας, ενώ υπέμεινε κάταγμα στο πόδι και δύο επεμβάσεις στην καρδιά, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί ακύρωσε το αντίο του ως Childish Gambino

Σύνταξη
Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;
Μικρό, μαύρο βιβλιαράκι 24.11.25

Πού βρίσκεται σήμερα η Χάιντι Φλάις, η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» κατά της οποίας κατέθεσε ο Τσάρλι Σιν;

Στο σχετικά νέο ντοκιμαντέρ του Netflix, γνωστό και ως Charlie Sheen, η Χάιντι Φλάις — η οποία έγινε γνωστή ως η «Μαντάμ του Χόλιγουντ» όταν συνελήφθη το 1993 — αναπολεί το πώς κατέληξε στην βιομηχανία του σεξ και γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία. Ο Τσάρλι Σιν είναι ο μόνος πελάτης της που έχει κατονομαστεί δημόσια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Στο μικροσκόπιο τα κριτήρια για το φθηνό ρεύμα
Οικονομικές Ειδήσεις 26.11.25

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγια - Τα σενάρια που εξετάζονται

Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εξετάζει το υπουργείο Ενέργειας – Σενάρια για χορήγηση ΚΟΤ με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης ανά περιφέρεια

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή
Πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση 26.11.25

Πολιτικές παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ ενόψει του κρατικού προϋπολογισμού 2026-Συγκέντρωση Αυτοδιοικητικών στη Βουλή

Οι συναντήσεις της εκτελεστικής επιτροπής της ΚΕΔΕ με τα πολιτικά κόμματα και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δράσεων συζητήθηκαν στο ΔΣ της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes
Purple Days 26.11.25

Τα μωβ ξημερώματα του Prince: Μυστικά live, ανακαινισμένα ρετιρέ και μια εμμονή με τα pancakes

Στο Λος Άντζελες των early 00s, ο Prince ζούσε σαν να μην ίσχυε κανένας κανόνας: έστηνε απροειδοποίητα live μέχρι το πρωί, απαιτούσε να του ξαναστήνουν το ρετιρέ «στα μέτρα του» — κι επιβίωνε για μέρες αποκλειστικά με pancakes

Σύνταξη
Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας
Έλεγχος μηνυμάτων 26.11.25

Chat Control: Η ΕΕ αλλάζει γνώμη για το αμφιλεγόμενο μέτρο κατά της παιδικής πορνογραφίας

Στην αρχική του μορφή, το νομοσχέδιο «Chat Control» θα υποχρέωνε τις πλατφόρμες να σαρώνουν προληπτικά τα μηνύματα των χρηστών, μέτρο που οδήγησε σε ανησυχίες για το απόρρητο των επικοινωνιών.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
Εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Να αποδοθούν ευθύνες χωρίς συγκάλυψη, ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών
Συστηματική απαξίωση 26.11.25

«Να αποδοθούν ευθύνες, χωρίς συγκάλυψη» ζητά η ομοσπονδία σιδηροδρομικών για το εργατικό δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ

«Ούτε τυχαίο, ούτε μεμονωμένο» το περιστατικό με το εργατικό δυστύχημα στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ, αναφέρει η ομοσπονδία σιδηροδρομικών

Σύνταξη
Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary
Shrimp Jesus 26.11.25

Κοινό, άψυχο και ανυπόφορα πανταχού παρόν: Το «AI slop» είναι η λέξη της χρονιάς του Macquarie Dictionary

Το AI slop είναι χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο που δημιουργείται από γενετική τεχνητή νοημοσύνη, συχνά περιέχει λάθη και χαρακτηριστικά που δεν ζητήθηκαν από τον χρήστη

Σύνταξη
Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Σβίγκου: Τo βιβλίο Τσίπρα απαντά στα ψεύδη ΝΔ για την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – Ώρα για ενωτικές πρωτοβουλίες στον προοδευτικό χώρο

«Δεν καταγράφει μόνο τα θετικά επιτεύγματα της κυβέρνησής του, αλλά και τις αρνητικές πτυχές, και για αυτές κάνει έναν προσωπικό απολογισμό και μια αυτοκριτική», σημείωσε η Ράνια Σβίγκου για τον Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων
Η ανάρτηση 26.11.25

Αχτσιόγλου: Ιστορικό ψέμα οι ανακοινώσεις Κεραμέως για επαναφορά συλλογικών συμβάσεων

«Καμία επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας δεν συνιστά η συμφωνία που ανακοίνωσε με τυμπανοκρουσίες το υπουργείο Εργασίας», τονίζει η Έφη Αχτσιόγλου

Σύνταξη
Εργατικό Δυστύχημα στη ΣΤΑΣΥ: Το δεύτερο στον ίδιο χώρο – Καταπλακώθηκε από ανταλλακτικά τρένων 300 κιλών
Σοβαρές καταγγελίες 26.11.25

Το δεύτερο εργατικό δυστύχημα στον ίδιο χώρο της ΣΤΑΣΥ - Καταπλακώθηκε από υλικά 300 κιλών - Ακατάλληλες συνθήκες

Οι συνάδελφοι του αρχιτεχνίτη της ΣΤΑΣΥ που έχασε τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα πραγματοποιούν στάση εργασίας και συγκέντρωση ενώ καταγγέλλουν τις ακατάλληλες συνθήκες εργασίας

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

