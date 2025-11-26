Από Χρυσές Σφαίρες μέχρι έργα τέχνης: Τα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. δολάρια σε δημοπρασία
Περίπου εννέα μήνες μετά τον θάνατό του, διάφορα προσωπικά αντικείμενα του Τζιν Χάκμαν βγήκαν στο «σφυρί», με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.
Ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο όταν μια είδηση σκόρπισε τη θλίψη στον χώρο του θεάματος και σε όλο τον πλανήτη. Ο Τζιν Χάκμαν είχε αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 95 ετών.
Αυτό που προκάλεσε, όμως, το μεγαλύτερο σοκ ήταν το τρόπος που ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή: μόνος και αβοήθητος μέσα στο σπίτι του, αφού η σύζυγός του Μπέτσι Αρακάουα είχε πεθάνει μια εβδομάδα πριν.
Τώρα, περίπου εννέα μήνες μετά από εκείνο το τραγικό γεγονός, πράγματα της προσωπικής του συλλογής βγήκαν στο «σφυρί» από τον οίκο Bonhams, με το τελικό ποσό να ξεπερνά τις αρχικές προβλέψεις.
Η συλλογή του Τζιν Χάκμαν απέφερε περισσότερα από 2 εκατ. δολάρια, ενώ μια ακόμα βρίσκεται στα σκαριά έως τις 4 Δεκεμβρίου.
Ανάμεσα στα αντικείμενα που πωλήθηκαν ήταν οι τρεις Χρυσές Σφαίρες που είχε κερδίσει στην καριέρα του ο ηθοποιός, καθώς και το Cecil B. DeMille Award, καθώς και τα δύο βραβεία για τις ερμηνείες του στα The Royal Tenenbaums και Unforgiven.
Σύμφωνα με το περιοδικό People, το βραβείο για το The Royal Tenenbaums πωλήθηκε για πάνω από 50.000 δολάρια, ενώ το βραβείο για το Unforgiven πωλήθηκε για λίγο πάνω από 43.000 δολάρια. Το βραβείο Cecil B. DeMille πωλήθηκε για 33.280 δολάρια.
Στη δημοπρασία υπήρχαν ακόμα πίνακες της προσωπικής του συλλογής, δύο γλυπτά του Ογκίστ Ροντέν, ένα σεναριο 132 σελίδων σε θήκες της CAA, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις με την υπογραφή του Γουές Άντερσον.
«Αυτή η δημοπρασία ήταν μια ματιά μέσα στην προσωπική ζωή του Τζιν Χάκμαν» δήλωσε η Άνα Χικς του οίκου Bonhams.
