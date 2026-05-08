Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
08.05.2026 | 12:43
Ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία – Άγνωστοι επιτέθηκαν σε χρηματαποστολή
ΗΠΑ: Κάλεσμα αφύπνισης – Γιατί το Ιράν σηματοδοτεί το τέλος της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 13:52

Για τις χώρες που είχαν επιλέξει να εξαρτώνται από την προστασία των ΗΠΑ, αυτό θα πρέπει να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
A
Η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη εκστρατεία της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Μετατρέπεται σε μια ιστορική διαχωριστική γραμμή. Η αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια πολιτική πλησιάζει στο τέλος της.

Αυτός ο αποτυχημένος πόλεμος, που ξεκίνησε ο Τραμπ σε μια στιγμή σχετικής αμερικανικής αδυναμίας, πιθανότατα θα παραμείνει στην ιστορία όχι ως ένα μικρό επεισόδιο σε μια ακόμη γεωπολιτική σύγκρουση, αλλά ως η τελική πράξη της εποχής της αδιαμφισβήτητης αμερικανικής υπεροχής.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διέλυσε μια βασική υπόθεση σχετικά με την κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων: ότι το μέγεθος και η στρατιωτική ισχύς είναι αρκετά για να επιβάλει κανείς τη θέλησή του.

Η Ουκρανία έδειξε το αντίθετο. Με τη σωστή στρατηγική, γεωγραφία και αποφασιστικότητα, ένα ασθενέστερο κράτος μπορεί να επιβιώσει και να αμβλύνει – και από βασικές απόψεις ακόμη και να νικήσει – έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τώρα έναν δυσάρεστο παραλληλισμό. Ο πόλεμος με το Ιράν εκθέτει παρόμοια όρια στην αμερικανική ισχύ.

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί το τέλος της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας όπως την ξέρουμε

Επί δεκαετίες, η μεγάλη στρατηγική των ΗΠΑ βασιζόταν στην πρωτοκαθεδρία — την πεποίθηση ότι οι απαράμιλλες στρατιωτικές δυνατότητες της Αμερικής της επέτρεπαν να διατηρεί την παγκόσμια σταθερότητα και να διαμορφώνει τα αποτελέσματα σε όλες τις περιοχές.

Μετά τις αποτυχίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πολλοί Αμερικανοί έχουν καταλήξει, σύμφωνα με ανάλυση του responsiblestatecraft.org σε ένα σκληρό συμπέρασμα: το κόστος της πρωτοκαθεδρίας δεν είναι πλέον βιώσιμο – και δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Μια στρατηγική που εξαρτάται από την στρατιωτική κυριαρχία παντού, συνεχώς, αναπόφευκτα σημαίνει ότι βρίσκεται κανείς σε πόλεμο κάπου, συνεχώς.

Οι ατελείωτοι πόλεμοι της Αμερικής δεν είναι τυχαίοι. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Και αν υπάρχει ένα σπάνιο σημείο συμφωνίας σε μια βαθιά διχασμένη χώρα, είναι το εξής: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, παρά το κουρασμένο από τον πόλεμο κοινό, την αυξανόμενη δημοσιονομική πίεση και τους πολιτικούς που υπόσχονται να τερματίσουν τους ατελείωτους πολέμους, η αδράνεια -και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τον πόλεμο- έχουν διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία άθικτη.

Από το Ιράκ στο Ιράν

Το ερώτημα τώρα είναι αν η καταστροφή στο Ιράν θα σπάσει τελικά αυτό το μοτίβο. Τα πρώτα σημάδια υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και εκείνες του πολέμου που επέλεξε ο Τζορτζ Μπους στο Ιράκ.

Σκεφτείτε το εξής: οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τον πόλεμο στο Ιράκ σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική τους κυριαρχία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αλλά έχασαν την ειρήνη — αποτυγχάνοντας να σταθεροποιήσουν τη χώρα μόλις ξέσπασε η εξέγερση.

Στο Ιράν, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κέρδισαν καν τη στρατιωτική φάση – παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια πολύ πιο αδύναμη συμβατική δύναμη.

Το Ιράν αξιοποίησε τη γεωγραφία και τις ασύμμετρες τακτικές για να αμβλύνει την αμερικανική ισχύ και να προκαλέσει μια στρατηγική οπισθοδρόμηση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αρχικοί ισχυρισμοί ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ είχαν υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους φαίνονται τώρα υπερβολικοί.

Το μάθημα είναι σαφές: ο έλεγχος των ουρανών δεν εγγυάται τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Χωρίς τη βούληση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων – και χωρίς την ικανότητα μετατροπής της αεροπορικής ισχύος σε αποφασιστικά αποτελέσματα – η αμερικανική πρωτοκαθεδρία αρχίζει να φαίνεται ολοένα και πιο κενή περιεχομένου.

Δεύτερον, όπως έχει σημειώσει ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας που υπηρετεί ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στην έδρα Robert και Renee Belfer στη Σχολή Kennedy του Χάρβαρντ, Stephen Walt, παρόλο που ο πόλεμος στο Ιράκ τελικά απέτυχε, πέτυχε τον άμεσο στόχο του: την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Στο Ιράν, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Αντί να αποδυναμώσει το καθεστώς, ο πόλεμος πιθανότατα το ενίσχυσε – εδραιώνοντας την εσωτερική συνοχή και ενισχύοντας τον σκληροπυρηνικό έλεγχο.

Ο Walt σημειώνει περαιτέρω ότι ενώ ο πόλεμος στο Ιράκ αποσταθεροποίησε την περιοχή, οι παγκόσμιες επιπτώσεις του ήταν σχετικά περιορισμένες. Δεν προκάλεσε πετρελαϊκή κρίση, εκτεταμένες ελλείψεις τροφίμων ή σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο πόλεμος στο Ιράν, αντίθετα, έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ενέργειας — οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε ιστορικά υψηλά και προκαλώντας ενεργειακές έκτακτες ανάγκες σε πολλές χώρες. Μπορεί επίσης να έχει αναδιαμορφώσει ριζικά το γεωπολιτικό τοπίο του Περσικού Κόλπου για τα επόμενα χρόνια.

Ικανότητα και στρατηγική ελευθερία

Όπως έχει υποστηρίξει ο Stephen Wertheim, ανώτερος ερευνητής στο Πρόγραμμα Αμερικανικής Πολιτική, η πρωτοκαθεδρία ήταν πάντα μια επιλογή – όχι μια αναγκαιότητα.

Ο πόλεμος στο Ιράν υποδηλώνει ότι μπορεί πλέον να μην είναι καν βιώσιμη. Μια στρατηγική που βασίζεται στην κυριαρχία της κλιμάκωσης αποτυγχάνει όταν η ίδια η κλιμάκωση καθίσταται πολύ επικίνδυνη για να χρησιμοποιηθεί. Μια στρατηγική που βασίζεται σε αποφασιστικές νίκες καταρρέει όταν οι αντίπαλοι μπορούν να επιβάλλουν με συνέπεια αδιέξοδο.

Αυτό που προκύπτει αντ’ αυτού είναι ένα διαφορετικό είδος διεθνούς τάξης — μια τάξη που δεν ορίζεται από την κυριαρχία, αλλά από την αμοιβαία άρνηση. Σε αυτόν τον κόσμο, οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν εύκολα να επιβάλουν τη θέλησή τους, και τα μικρότερα κράτη μπορούν να τους αντισταθούν με ανεκτό κόστος. Το αποτέλεσμα δεν είναι το χάος, αλλά ο περιορισμός.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα της τρέχουσας αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν δεν είναι ούτε μια συμφωνία ούτε μια επιστροφή στον πόλεμο, αλλά μια παρατεταμένη, ασταθής ισορροπία. Αυτό, επίσης, είναι σημάδι των καιρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι απίθανο να εισέλθουν ξανά σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Όχι επειδή δεν έχουν την ικανότητα – αλλά επειδή δεν έχουν τη στρατηγική ελευθερία να τη χρησιμοποιήσουν.

Κάλεσμα αφύπνισης

Για τις πολιτείες που έχουν επιλέξει να εξαρτώνται από την αμερικανική προστασία, αυτό θα πρέπει να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμαχίες θα καταρρεύσουν. Σημαίνει όμως ότι θα αλλάξουν. Οι σύμμαχοι θα προστατευτούν περισσότερο, θα διαφοροποιήσουν τις σχέσεις ασφαλείας τους και θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων αντί να βασίζονται σε έναν μόνο εγγυητή.

Υπό αυτή την έννοια, ο πόλεμος στο Ιράν δεν αποτελεί τόσο ρήξη όσο επιτάχυνση μιας τάσης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ιράκ και το Αφγανιστάν αποκάλυψαν τα όρια της κατοχής και της αλλαγής καθεστώτος. Η Ουκρανία αποκάλυψε την ευαλωτότητα των μεγάλων συμβατικών δυνάμεων. Το Ιράν τώρα αποκαλύπτει τα όρια του ίδιου του καταναγκασμού.

Άλλες μικρότερες δυνάμεις δεν χρειάζονται μια ζωτική πλωτή οδό όπως τα Στενα του Ορμούζ για να περιορίσουν αποτελεσματικά μια υπερδύναμη. Η διαμόρφωση του εδάφους και της γεωγραφίας – όπως έχουν κάνει οι Ουκρανοί – είναι επαρκής. Εν ολίγοις: η στρατηγική του Ιράν μπορεί να αναπαραχθεί και αλλού.

Συνολικά, αυτές οι συγκρούσεις υποδεικνύουν έναν πιο πολυπολικό κόσμο — όχι επειδή οι νέες μεγάλες δυνάμεις έχουν αναδειχθεί πλήρως, αλλά επειδή οι υπάρχουσες δεν μπορούν πλέον να κυριαρχούν όπως κάποτε.

Ο κίνδυνος για την Ουάσιγκτον δεν είναι η ασχετοσύνη. Είναι ότι συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια στρατηγική σχεδιασμένη για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες που έχουν επιλέξει να βασίζονται στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία.

Η πρωτοκαθεδρία υποσχέθηκε έλεγχο. Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει περιορισμούς. Και στο χάσμα μεταξύ υπόσχεσης και πραγματικότητας βρίσκεται το τέλος μιας εποχής. Οι νικητές θα είναι όσοι προσαρμοστούν.

Πληθωρισμός: Αύξηση 5,4% τον Απρίλιο του 2026

Παίρνετε τη δουλειά πολύ προσωπικά; Η επιστήμη εξηγεί γιατί

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία – Αναμένεται η απάντηση του Ιράν

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
Κόσμος 08.05.26

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Σύνταξη
Δείκτης Αντίληψης Δημοκρατίας: «Βουτιά» στο -16% έκαναν οι ΗΠΑ στη δεύτερη θητεία Τραμπ
Στις πολιτικές Τραμπ φαίνεται να πιστώνεται η εν λόγω αρνητική «διάκριση», με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να βρίσκονται, βάσει του Δείκτη, σε χειρότερη θέση συγκριτικά με τη Ρωσία

Βρετανία: Νίκη του ακροδεξιού Φάρατζ στις τοπικές εκλογές – Σημαντικές απώλειες για το Εργατικό Κόμμα Στάρμερ
Αν και αυτές οι εκλογές στην Βρετανία δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, αναμένεται να λειτουργήσουν ως ένα ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας και της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ

Ινδονησία: Τρεις νεκροί και δέκα αγνοούμενοι πεζοπόροι έπειτα από έκρηξη ηφαιστείου
Από την έκρηξη του ηφαιστείου Ντουκόνο στην Ινδονησία έχασε τη ζωή του ένας κάτοικος του νησιού Τερνάτε, ενώ οι άλλοι δύο ήταν ξένοι, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας

Γιατί τόσο λίγες γεννήσεις; Ίσως να έχουμε παραβλέψει τον σημαντικότερο λόγο από όλους
Όπως συμβαίνει με κάθε ριζική κοινωνική αλλαγή, εδώ δεν επηρεάζει ένας μόνο παράγοντας, αλλά όλο και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι το άγχος της γέννησης ενός παιδιού σε έναν τόσο αβέβαιο κόσμο ίσως να υπερτερεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χανταϊός: Σε επιφυλακή οκτώ χώρες για πιθανή διασπορά μέσω επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Το κρουαζιερόπλοιο έχει αποφασιστεί να μη δέσει στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει το Σάββατο - Η απομάκρυνση των επιβαινόντων σε αυτό έχει προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα

Σε τεντωμένο σχοινί η εκεχειρία ενώ αναμένεται η απάντηση του Ιράν στο σχέδιο συμφωνίας – Εντολές εκκένωσης στον Λίβανο
Ενώ το Ιράν επεξεργάζεται την απάντησή του στο μνημόνιο συμφωνίας με τις ΗΠΑ η κατάσταση παραμένει τεταμένη και η εκεχειρία εύθραυστη όπως φάνηκε με τις ανταλλαγές πυρών στα Στενά του Ορμούζ

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν
Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Πρόστιμα: Ανατροπή σε όσα ισχύουν για τους λιποτάκτες – Πώς θα εισπράττονται
Οι υποθέσεις ανυποταξίας εκτιμάται ότι ξεπερνούν σήμερα τις 37.000 - Πώς θα βεβαιώνονται τα χρηματικά πρόστιμα μετά τη νέα απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: «Απολύτως χαμηλός» ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό
«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Δεν πρόκειται για νέο Covid», δήλωσε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Κηφισιά: Προφυλακιστέος ο 28χρονος διανομέας που κατηγορείται ότι πετούσε πέτρες σε περαστικούς
Οι αστυνομικοί έχουν συγκεντρώσει μέχρι τώρα οκτώ καταγγελίες για τη δράση του 28χρονου διανομέα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία, τα περισσότερα θύματα του οποίου ήταν γυναίκες

ΠΑΣΟΚ: Η στεγαστική κρίση εξελίσσεται σε κοινωνικό εφιάλτη και η κυβέρνηση παραμένει απλός παρατηρητής
Η πρόσβαση στην κατοικία, με δικαιοσύνη και ισοτιμία, θα αποτελέσει κεντρικό θέμα-πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Οι άνθρωποι του Έπσταϊν: Ποιοι εκτέθηκαν, πώς «την πάτησαν» και γιατί;
Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν αποκάλυψε τον τρόπο με τον οποίο πολλοί βρέθηκαν εκτεθειμένοι για όσα μοιράστηκαν, απέκρυψαν ή συνέχισαν να κάνουν με τον καταδικασμένο παιδοβιαστή μετά το 2008

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στέλνουν τον λογαριασμό του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για αχρεωστήτως καταβληθέντα
Ραβασάκια από ΑΑΔΕ λαμβάνουν αγρότες για αναδρομικές επιστροφές ενισχύσεων που έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την εποχή του σκανδάλου - Το προβληματικό σύστημα

Ανθή Γεωργίου
Προς πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους τα ηλεκτρικά πατίνια – Τι λένε ειδικοί για τους κινδύνους και τα μέτρα
«Ο χειρισμός είναι ιδιαίτερος και δύσκολος, είναι μέσο φιλικό προς το περιβάλλον και πρέπει να βρούμε τρόπο να κινούνται σε ένα επίπεδο ασφάλειας» δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης για τα ηλεκτρικά πατίνια

Ο Γουίλιαμ έζησε σαν «οργανωμένος» την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League
Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, βρέθηκε στις κερκίδες του Βίλα Παρκ και πανηγύρισε με την ψυχή του την πρόκριση της Άστον Βίλα στον τελικό του Europa League

Φροίξος Φυντανίδης
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

