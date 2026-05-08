Κάλεσμα αφύπνισης

Η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε κάτι πολύ περισσότερο από μια ακόμη εκστρατεία της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή.

Μετατρέπεται σε μια ιστορική διαχωριστική γραμμή. Η αμερικανική κυριαρχία στην παγκόσμια πολιτική πλησιάζει στο τέλος της.

Αυτός ο αποτυχημένος πόλεμος, που ξεκίνησε ο Τραμπ σε μια στιγμή σχετικής αμερικανικής αδυναμίας, πιθανότατα θα παραμείνει στην ιστορία όχι ως ένα μικρό επεισόδιο σε μια ακόμη γεωπολιτική σύγκρουση, αλλά ως η τελική πράξη της εποχής της αδιαμφισβήτητης αμερικανικής υπεροχής.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία διέλυσε μια βασική υπόθεση σχετικά με την κυριαρχία των μεγάλων δυνάμεων: ότι το μέγεθος και η στρατιωτική ισχύς είναι αρκετά για να επιβάλει κανείς τη θέλησή του.

Η Ουκρανία έδειξε το αντίθετο. Με τη σωστή στρατηγική, γεωγραφία και αποφασιστικότητα, ένα ασθενέστερο κράτος μπορεί να επιβιώσει και να αμβλύνει – και από βασικές απόψεις ακόμη και να νικήσει – έναν πολύ ισχυρότερο αντίπαλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν τώρα έναν δυσάρεστο παραλληλισμό. Ο πόλεμος με το Ιράν εκθέτει παρόμοια όρια στην αμερικανική ισχύ.

Ο πόλεμος στο Ιράν σηματοδοτεί το τέλος της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας όπως την ξέρουμε

Επί δεκαετίες, η μεγάλη στρατηγική των ΗΠΑ βασιζόταν στην πρωτοκαθεδρία — την πεποίθηση ότι οι απαράμιλλες στρατιωτικές δυνατότητες της Αμερικής της επέτρεπαν να διατηρεί την παγκόσμια σταθερότητα και να διαμορφώνει τα αποτελέσματα σε όλες τις περιοχές.

Μετά τις αποτυχίες στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, πολλοί Αμερικανοί έχουν καταλήξει, σύμφωνα με ανάλυση του responsiblestatecraft.org σε ένα σκληρό συμπέρασμα: το κόστος της πρωτοκαθεδρίας δεν είναι πλέον βιώσιμο – και δεν εξυπηρετεί πλέον τα συμφέροντα των ΗΠΑ.

Μια στρατηγική που εξαρτάται από την στρατιωτική κυριαρχία παντού, συνεχώς, αναπόφευκτα σημαίνει ότι βρίσκεται κανείς σε πόλεμο κάπου, συνεχώς.

Οι ατελείωτοι πόλεμοι της Αμερικής δεν είναι τυχαίοι. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης. Και αν υπάρχει ένα σπάνιο σημείο συμφωνίας σε μια βαθιά διχασμένη χώρα, είναι το εξής: Οι Αμερικανοί έχουν κουραστεί από τον πόλεμο.

Ωστόσο, παρά το κουρασμένο από τον πόλεμο κοινό, την αυξανόμενη δημοσιονομική πίεση και τους πολιτικούς που υπόσχονται να τερματίσουν τους ατελείωτους πολέμους, η αδράνεια -και τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που συνδέονται με τον πόλεμο- έχουν διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία άθικτη.

Από το Ιράκ στο Ιράν

Το ερώτημα τώρα είναι αν η καταστροφή στο Ιράν θα σπάσει τελικά αυτό το μοτίβο. Τα πρώτα σημάδια υποδηλώνουν ότι οι επιπτώσεις της μπορεί να ξεπεράσουν ακόμη και εκείνες του πολέμου που επέλεξε ο Τζορτζ Μπους στο Ιράκ.

Σκεφτείτε το εξής: οι Ηνωμένες Πολιτείες κέρδισαν τον πόλεμο στο Ιράκ σε λιγότερο από τρεις εβδομάδες. Η στρατιωτική τους κυριαρχία δεν αμφισβητήθηκε ποτέ. Αλλά έχασαν την ειρήνη — αποτυγχάνοντας να σταθεροποιήσουν τη χώρα μόλις ξέσπασε η εξέγερση.

Στο Ιράν, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν κέρδισαν καν τη στρατιωτική φάση – παρά το γεγονός ότι αντιμετώπισαν μια πολύ πιο αδύναμη συμβατική δύναμη.

Το Ιράν αξιοποίησε τη γεωγραφία και τις ασύμμετρες τακτικές για να αμβλύνει την αμερικανική ισχύ και να προκαλέσει μια στρατηγική οπισθοδρόμηση. Ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι οι αρχικοί ισχυρισμοί ότι οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ είχαν υποβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του Ιράν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους φαίνονται τώρα υπερβολικοί.

Το μάθημα είναι σαφές: ο έλεγχος των ουρανών δεν εγγυάται τον έλεγχο των αποτελεσμάτων. Χωρίς τη βούληση για ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων – και χωρίς την ικανότητα μετατροπής της αεροπορικής ισχύος σε αποφασιστικά αποτελέσματα – η αμερικανική πρωτοκαθεδρία αρχίζει να φαίνεται ολοένα και πιο κενή περιεχομένου.

Δεύτερον, όπως έχει σημειώσει ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας που υπηρετεί ως καθηγητής διεθνών σχέσεων στην έδρα Robert και Renee Belfer στη Σχολή Kennedy του Χάρβαρντ, Stephen Walt, παρόλο που ο πόλεμος στο Ιράκ τελικά απέτυχε, πέτυχε τον άμεσο στόχο του: την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν. Στο Ιράν, φαίνεται να συμβαίνει το αντίθετο. Αντί να αποδυναμώσει το καθεστώς, ο πόλεμος πιθανότατα το ενίσχυσε – εδραιώνοντας την εσωτερική συνοχή και ενισχύοντας τον σκληροπυρηνικό έλεγχο.

Ο Walt σημειώνει περαιτέρω ότι ενώ ο πόλεμος στο Ιράκ αποσταθεροποίησε την περιοχή, οι παγκόσμιες επιπτώσεις του ήταν σχετικά περιορισμένες. Δεν προκάλεσε πετρελαϊκή κρίση, εκτεταμένες ελλείψεις τροφίμων ή σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Ο πόλεμος στο Ιράν, αντίθετα, έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στις αγορές ενέργειας — οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε ιστορικά υψηλά και προκαλώντας ενεργειακές έκτακτες ανάγκες σε πολλές χώρες. Μπορεί επίσης να έχει αναδιαμορφώσει ριζικά το γεωπολιτικό τοπίο του Περσικού Κόλπου για τα επόμενα χρόνια.

Ικανότητα και στρατηγική ελευθερία

Όπως έχει υποστηρίξει ο Stephen Wertheim, ανώτερος ερευνητής στο Πρόγραμμα Αμερικανικής Πολιτική, η πρωτοκαθεδρία ήταν πάντα μια επιλογή – όχι μια αναγκαιότητα.

Ο πόλεμος στο Ιράν υποδηλώνει ότι μπορεί πλέον να μην είναι καν βιώσιμη. Μια στρατηγική που βασίζεται στην κυριαρχία της κλιμάκωσης αποτυγχάνει όταν η ίδια η κλιμάκωση καθίσταται πολύ επικίνδυνη για να χρησιμοποιηθεί. Μια στρατηγική που βασίζεται σε αποφασιστικές νίκες καταρρέει όταν οι αντίπαλοι μπορούν να επιβάλλουν με συνέπεια αδιέξοδο.

Αυτό που προκύπτει αντ’ αυτού είναι ένα διαφορετικό είδος διεθνούς τάξης — μια τάξη που δεν ορίζεται από την κυριαρχία, αλλά από την αμοιβαία άρνηση. Σε αυτόν τον κόσμο, οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν εύκολα να επιβάλουν τη θέλησή τους, και τα μικρότερα κράτη μπορούν να τους αντισταθούν με ανεκτό κόστος. Το αποτέλεσμα δεν είναι το χάος, αλλά ο περιορισμός.

Το πιο πιθανό αποτέλεσμα της τρέχουσας αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Ιράν δεν είναι ούτε μια συμφωνία ούτε μια επιστροφή στον πόλεμο, αλλά μια παρατεταμένη, ασταθής ισορροπία. Αυτό, επίσης, είναι σημάδι των καιρών.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις, αλλά είναι απίθανο να εισέλθουν ξανά σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας. Όχι επειδή δεν έχουν την ικανότητα – αλλά επειδή δεν έχουν τη στρατηγική ελευθερία να τη χρησιμοποιήσουν.

Κάλεσμα αφύπνισης

Για τις πολιτείες που έχουν επιλέξει να εξαρτώνται από την αμερικανική προστασία, αυτό θα πρέπει να είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης.

Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συμμαχίες θα καταρρεύσουν. Σημαίνει όμως ότι θα αλλάξουν. Οι σύμμαχοι θα προστατευτούν περισσότερο, θα διαφοροποιήσουν τις σχέσεις ασφαλείας τους και θα δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις περιφερειακές ισορροπίες δυνάμεων αντί να βασίζονται σε έναν μόνο εγγυητή.

Υπό αυτή την έννοια, ο πόλεμος στο Ιράν δεν αποτελεί τόσο ρήξη όσο επιτάχυνση μιας τάσης που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Ιράκ και το Αφγανιστάν αποκάλυψαν τα όρια της κατοχής και της αλλαγής καθεστώτος. Η Ουκρανία αποκάλυψε την ευαλωτότητα των μεγάλων συμβατικών δυνάμεων. Το Ιράν τώρα αποκαλύπτει τα όρια του ίδιου του καταναγκασμού.

Άλλες μικρότερες δυνάμεις δεν χρειάζονται μια ζωτική πλωτή οδό όπως τα Στενα του Ορμούζ για να περιορίσουν αποτελεσματικά μια υπερδύναμη. Η διαμόρφωση του εδάφους και της γεωγραφίας – όπως έχουν κάνει οι Ουκρανοί – είναι επαρκής. Εν ολίγοις: η στρατηγική του Ιράν μπορεί να αναπαραχθεί και αλλού.

Συνολικά, αυτές οι συγκρούσεις υποδεικνύουν έναν πιο πολυπολικό κόσμο — όχι επειδή οι νέες μεγάλες δυνάμεις έχουν αναδειχθεί πλήρως, αλλά επειδή οι υπάρχουσες δεν μπορούν πλέον να κυριαρχούν όπως κάποτε.

Ο κίνδυνος για την Ουάσιγκτον δεν είναι η ασχετοσύνη. Είναι ότι συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια στρατηγική σχεδιασμένη για έναν κόσμο που δεν υπάρχει πια. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες που έχουν επιλέξει να βασίζονται στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία.

Η πρωτοκαθεδρία υποσχέθηκε έλεγχο. Ο πόλεμος στο Ιράν αποκαλύπτει περιορισμούς. Και στο χάσμα μεταξύ υπόσχεσης και πραγματικότητας βρίσκεται το τέλος μιας εποχής. Οι νικητές θα είναι όσοι προσαρμοστούν.