«Πλήξαμε» το Ιράν αφού δέχτηκαν επίθεση 3 αντιτορπιλικά μας στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
Τρία αντιτορπιλικά των ΗΠΑ δέχτηκαν επίθεση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά το Ορμούζ, ανακοίνωσε η CENTCOM, προσθέτοντας ότι ανταπέδωσαν με πλήγματα κατά του Ιράν.
Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι «στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις», αφού τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά υπέστησαν «απρόκλητες» επιθέσεις του Ιράν καθώς διέπλεαν τα Στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @CENTCOM).
«Δυνάμεις των ΗΠΑ αναχαίτισαν απρόκλητες ιρανικές επιθέσεις κι ανταπέδωσαν με πλήγματα σε νόμιμη άμυνα καθώς πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού διέρχονταν τα Στενά του Ορμούζ προς τον Κόλπο του Ομάν την 7η Μαΐου», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), διευκρινίζοντας πως η επίθεση έγινε με «πυραύλους, drones και μικρά πλεούμενα».
Στοιχεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων «εξουδετέρωσαν τις απειλές και στοχοποίησαν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις υπεύθυνες για τις επιθέσεις εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, κέντρων διοίκησης και ελέγχου, βάσεις συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης», πρόσθεσε η CENTCOM.
«Παραβίασαν» την εκεχειρία
Τονίζει, επίσης, πως «δεν επιδιώκει κλιμάκωση» αλλά παραμένει «έτοιμη» να «προστατεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.
Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση, ωστόσο, κατηγόρησε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση (περισσότερα εδώ).
