Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Τα ιρανικά Fars, Mehr News και Tasnim επιβεβαιώνουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή της πόλης – λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ. Ανάμεσα στην νήσο Κεσμ και την νησίδα Λαράκ περνούν τα πλοία που ελέγχονται από το Ιράν και έχουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ.

Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς και του Κεσμ τα οποία βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους, μέχρι στιγμής, η έκταση και η φύση του συμβάντος παραμένουν άγνωστες, ενώ οι αρχές δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις. Πολύ δυνατή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Σιρίκ.

Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για επιχείρηση διαρκείας ή επιχείρηση διαφυγής πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όμως αμερικανικά αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού έχουν αναχωρήσει από τα ΗΑΕ.

Κανένας από τους επίσημους φορείς δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αιτία αυτών των ήχων.