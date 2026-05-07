Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.
Τα ιρανικά Fars, Mehr News και Tasnim επιβεβαιώνουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην περιοχή της πόλης – λιμανιού του Μπαντάρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ. Ανάμεσα στην νήσο Κεσμ και την νησίδα Λαράκ περνούν τα πλοία που ελέγχονται από το Ιράν και έχουν άδεια εξόδου από τα Στενά του Ορμούζ.
Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στην περιοχή του Μπαντάρ Αμπάς και του Κεσμ τα οποία βρίσκονται σε σχετικά κοντινή απόσταση μεταξύ τους, μέχρι στιγμής, η έκταση και η φύση του συμβάντος παραμένουν άγνωστες, ενώ οι αρχές δεν έχουν προβεί ακόμα σε επίσημες ανακοινώσεις. Πολύ δυνατή έκρηξη ακούστηκε στην πόλη Σιρίκ.
Δεν είναι γνωστό αν πρόκειται για επιχείρηση διαρκείας ή επιχείρηση διαφυγής πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, όμως αμερικανικά αεροπλάνα εναέριου ανεφοδιασμού έχουν αναχωρήσει από τα ΗΑΕ.
Κανένας από τους επίσημους φορείς δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αιτία αυτών των ήχων.
Επίσης, έχουν αναφερθεί περίπου έξι εκρήξεις στο Σιρίκ εκ των οποίων η μια έκρηξη είναι «πάρα πολύ ισχυρή», στη νότια ακτή. Σύμφωνα με δημοσιογράφο του πρακτορείου ειδήσεων Mehr, η ακριβής φύση αυτών των ήχων δεν είναι ακόμη σαφής, αλλά φαίνεται ότι οι ήχοι σχετίζονται με συγκρούσεις στα ύδατα της επαρχίας Σιρίκ.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars αναφέρει ότι ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς.
Πριν από λίγη ώρα, περίπου στις 21:40 ώρα Ελλάδος, κάτοικοι του Μπαντάρ Αμπάς άκουσαν αρκετούς ήχους που έμοιαζαν με εκρήξεις κοντά στην πόλη. Η πηγή και η ακριβής τοποθεσία αυτών των ήχων παραμένουν άγνωστες, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες του πρακτορείου Fars για να διαπιστωθεί η έκταση του συμβάντος.
Οι πολεμικές επιχειρήσεις στο Ορμούζ συνεχίζονται
Τις δύο τελευταίες νύχτες, η απόπειρα των ΗΠΑ να περάσουν πλοία από τα Στενά του Ορμούζ συνάντησε την αντίδραση των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο τοπικά αλιευτικά σκάφη, σκοτώνοντας πέντε άτομα.
Τα ιρανικά ΜΜΕ κάνουν λόγο για ήχους πολεμικών αεροπλάνων, ενώ από μη επιβεβαιωμένα βίντεο από ιρανικές και δυτικές πηγές, όντως ακούγονται ήχοι μαχητικών αεροσκαφών.
Το Fars σημείωσε ότι οι έρευνες στο Μπαντάρ Αμπάς «δείχνουν ότι, κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής πυρών μεταξύ των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και του «εχθρού», έγιναν στόχος εμπορικές περιοχές της αποβάθρας Μπαχμέν».
- Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
