Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτέλεσε ένα «νέο σήμα συναγερμού» για το παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βινσέντ Κλερκ, στο CNBC την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν τους επόμενους μήνες.

Κάνοντας αυτές τις δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Maersk, ο Κλερκ ανέφερε ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο κόστος, οι οποίες θα πρέπει να μετακυληθούν στους πελάτες.

«Είμαστε ένας κλάδος με υψηλή ενεργειακή ένταση, και αυτό έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα σειρά συνθηκών με τις οποίες πρέπει τώρα να ασχοληθούμε», είπε. «Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο»,

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα ωθηθεί υψηλότερα σε πολλές οικονομίες.

Την Πέμπτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς Brent υποχώρησαν κατά 2,2% στα 93,01 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ελπίδων ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ήταν κοντά σε συμφωνία ειρήνης.

Ακριβό το κόστος για την Maersk

«Αυτό που σημαίνει αυτή η ενεργειακή κρίση είναι επιπλέον κόστος περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, για όσο διάστημα η τιμή του πετρελαίου παραμένει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι – και αυτό είναι σημαντικό», δήλωσε ο Clerc στο CNBC. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση του κόστους, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά για να μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στους πελάτες, επειδή πρόκειται για μια τόσο τεράστια αύξηση του κόστους που δεν μπορούμε να την αναλάβουμε».

Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό θα μπορέσει να παραμείνει ανθεκτική η ναυτιλιακή βιομηχανία – και η κατανάλωση.

«Καθώς μέρος αυτών των κόστους μετακυλίεται τελικά στον τελικό καταναλωτή, θα δούμε μείωση της ζήτησης σε επίπεδο καταναλωτών; Και θα έχει αυτό αντίκτυπο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με μειωμένη ζήτηση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους;», αναρωτήθηκε. «Αυτό είναι σίγουρα κάτι που παρακολουθούμε πολύ, πολύ προσεκτικά, διότι θα άλλαζε ξαφνικά την εξίσωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κρίση θα επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τον κλάδο μας ειδικότερα».

Boυτιά 35% στα κέρδη

Η δανική εταιρεία, που θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο του παγκόσμιου εμπορίου, ανακοίνωσε βασικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 1,75 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αλλά συνάδει με τη μέση εκτίμηση που συνέταξε η LSEG.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση στα 13 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 12,5 δισ. δολαρίων. Η πτώση οφείλεται στην πίεση που δέχτηκε ο τομέας Ocean της εταιρείας, σύμφωνα με την Maersk, λόγω των χαμηλότερων ναύλων και του υψηλότερου κόστους από την αύξηση του όγκου. Η μετοχή της Maersk έκλεισε με πτώση 2,9%.

Περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Maersk ανέστειλε δύο βασικές ναυτιλιακές διαδρομές που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Ασία και την Ευρώπη. Ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των πλοίων της.

Ο ναυτιλιακός γίγαντας διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να αναμένει αύξηση του υποκείμενου EBITDA της τάξης του 4,5% έως 7% το 2026. Ανέφερε ότι οι προβλέψεις της αντανακλούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του κλάδου λόγω των παραδόσεων νέων πλοίων, καθώς και διαφορετικά σενάρια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επαναλειτουργίας της Ερυθράς Θάλασσας και του Στενού του Ορμούζ φέτος.

Ενίσχυση εφοδιαστικών αλυσίδων

Ωστόσο, η Maersk επανέλαβε τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις δραστηριότητές της και στην παγκόσμια οικονομία, και ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

«Η γεωπολιτική είναι η κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει τις μακροοικονομικές προοπτικές, καθώς και το εμπορικό και εφοδιαστικό περιβάλλον», ανέφερε η εταιρεία στην παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν είχε εισάγει ένα «επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας».

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει.

«Επί του παρόντος, ισχύουν εύθραυστες εκεχειρίες τόσο στο Ιράν όσο και στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αργά και η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν σε στάση. Η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά το κλίμα. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιδεινώθηκε», δήλωσε η Maersk την Πέμπτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στο εύρος των 90-100 δολαρίων ανά βαρέλι έως το 2026 και η σύγκρουση επιλυθεί σύντομα, η παγκόσμια ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 2% και 4%.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η ισορροπία των κινδύνων «κλίνει προς τα κάτω και δεν μπορούν να αποκλειστούν πιο δυσμενείς εξελίξεις».

«Οι διαταραχές στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ αναδιαμορφώνουν ραγδαία τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», πρόσθεσε ο ναυτιλιακός γίγαντας στην έκθεσή του. «Μετά τους πρόσφατους δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, η σύγκρουση αποτελεί ένα ακόμη σήμα κινδύνου για την ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα καταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και για τη χάραξη νέων στρατηγικών με στόχο τον μετριασμό μελλοντικών διαταραχών».

Πηγή: ot.gr