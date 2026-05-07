Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Κόσμος 07 Μαΐου 2026, 20:56

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Δημήτρης Σταμούλης
Ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αποτέλεσε ένα «νέο σήμα συναγερμού» για το παγκόσμιο εμπόριο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Maersk, Βινσέντ Κλερκ, στο CNBC την Πέμπτη, προειδοποιώντας ότι οι επιπτώσεις ενδέχεται να επιδεινωθούν τους επόμενους μήνες.

H ενεργειακή κρίση είναι επιπλέον κόστος περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, όπως εκτιμά ο CEO της Maersk

Κάνοντας αυτές τις δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου της Maersk, ο Κλερκ ανέφερε ότι ο όμιλος αντιμετωπίζει έντονες πιέσεις στο κόστος, οι οποίες θα πρέπει να μετακυληθούν στους πελάτες.

«Είμαστε ένας κλάδος με υψηλή ενεργειακή ένταση, και αυτό έχει δημιουργήσει μια εντελώς νέα σειρά συνθηκών με τις οποίες πρέπει τώρα να ασχοληθούμε», είπε. «Αυτό θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο»,

Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επίσης τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πληθωρισμός θα ωθηθεί υψηλότερα σε πολλές οικονομίες.

Την Πέμπτη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του παγκόσμιου δείκτη αναφοράς Brent υποχώρησαν κατά 2,2% στα 93,01 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω ελπίδων ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη ήταν κοντά σε συμφωνία ειρήνης.

Ακριβό το κόστος για την Maersk

«Αυτό που σημαίνει αυτή η ενεργειακή κρίση είναι επιπλέον κόστος περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα, για όσο διάστημα η τιμή του πετρελαίου παραμένει γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι – και αυτό είναι σημαντικό», δήλωσε ο Clerc στο CNBC. «Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για τη μείωση του κόστους, αλλά πρέπει να κάνουμε πολλά για να μετακυλήσουμε αυτά τα κόστη στους πελάτες, επειδή πρόκειται για μια τόσο τεράστια αύξηση του κόστους που δεν μπορούμε να την αναλάβουμε».

Πρόσθεσε ότι η σύγκρουση δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το πόσο καιρό θα μπορέσει να παραμείνει ανθεκτική η ναυτιλιακή βιομηχανία – και η κατανάλωση.

«Καθώς μέρος αυτών των κόστους μετακυλίεται τελικά στον τελικό καταναλωτή, θα δούμε μείωση της ζήτησης σε επίπεδο καταναλωτών; Και θα έχει αυτό αντίκτυπο σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα με μειωμένη ζήτηση στο δεύτερο εξάμηνο του έτους;», αναρωτήθηκε. «Αυτό είναι σίγουρα κάτι που παρακολουθούμε πολύ, πολύ προσεκτικά, διότι θα άλλαζε ξαφνικά την εξίσωση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κρίση θα επηρεάσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και τον κλάδο μας ειδικότερα».

Boυτιά 35% στα κέρδη

Η δανική εταιρεία, που θεωρείται ευρέως ως βαρόμετρο του παγκόσμιου εμπορίου, ανακοίνωσε βασικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) ύψους 1,75 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση 35% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αλλά συνάδει με τη μέση εκτίμηση που συνέταξε η LSEG.

Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 2,6% σε ετήσια βάση στα 13 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των 12,5 δισ. δολαρίων. Η πτώση οφείλεται στην πίεση που δέχτηκε ο τομέας Ocean της εταιρείας, σύμφωνα με την Maersk, λόγω των χαμηλότερων ναύλων και του υψηλότερου κόστους από την αύξηση του όγκου. Η μετοχή της Maersk έκλεισε με πτώση 2,9%.

Περίπου μία εβδομάδα μετά την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, η Maersk ανέστειλε δύο βασικές ναυτιλιακές διαδρομές που συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Ασία και την Ευρώπη. Ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη με σκοπό την προστασία του προσωπικού και των πλοίων της.

Ο ναυτιλιακός γίγαντας διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις του για το σύνολο του έτους, αναφέροντας ότι εξακολουθεί να αναμένει αύξηση του υποκείμενου EBITDA της τάξης του 4,5% έως 7% το 2026. Ανέφερε ότι οι προβλέψεις της αντανακλούν την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα του κλάδου λόγω των παραδόσεων νέων πλοίων, καθώς και διαφορετικά σενάρια σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της επαναλειτουργίας της Ερυθράς Θάλασσας και του Στενού του Ορμούζ φέτος.

Ενίσχυση εφοδιαστικών αλυσίδων

Ωστόσο, η Maersk επανέλαβε τον αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν στις δραστηριότητές της και στην παγκόσμια οικονομία, και ζήτησε να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση των εφοδιαστικών αλυσίδων.

«Η γεωπολιτική είναι η κυρίαρχη δύναμη που διαμορφώνει τις μακροοικονομικές προοπτικές, καθώς και το εμπορικό και εφοδιαστικό περιβάλλον», ανέφερε η εταιρεία στην παρουσίαση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στο Ιράν είχε εισάγει ένα «επιπλέον επίπεδο αβεβαιότητας».

Από την έναρξη της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει.

«Επί του παρόντος, ισχύουν εύθραυστες εκεχειρίες τόσο στο Ιράν όσο και στο Λίβανο, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν αργά και η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραμένει σχεδόν σε στάση. Η σύγκρουση έχει ήδη επηρεάσει αρνητικά το κλίμα. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών επιδεινώθηκε», δήλωσε η Maersk την Πέμπτη.

Η εταιρεία ανέφερε ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου παραμείνουν στο εύρος των 90-100 δολαρίων ανά βαρέλι έως το 2026 και η σύγκρουση επιλυθεί σύντομα, η παγκόσμια ζήτηση εμπορευματοκιβωτίων αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ 2% και 4%.

Ωστόσο, πρόσθεσε, η ισορροπία των κινδύνων «κλίνει προς τα κάτω και δεν μπορούν να αποκλειστούν πιο δυσμενείς εξελίξεις».

«Οι διαταραχές στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ αναδιαμορφώνουν ραγδαία τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού», πρόσθεσε ο ναυτιλιακός γίγαντας στην έκθεσή του. «Μετά τους πρόσφατους δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ, η σύγκρουση αποτελεί ένα ακόμη σήμα κινδύνου για την ανάπτυξη νέων εργαλείων που θα καταστήσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού πιο ανθεκτικές και για τη χάραξη νέων στρατηγικών με στόχο τον μετριασμό μελλοντικών διαταραχών».

Πηγή: ot.gr

Τράπεζες
Καραβίας: Θα πιάσουμε το στόχο για πιστωτική επέκταση 3,8 δισ. ευρώ

Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει επανεκκίνηση του Σχεδίου Ελευθερία – Δίνει χρόνο στη διαπραγμάτευση έως την επιστροφή του από την Κίνα

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Σύνταξη
Χανταϊός: Δεν είναι ούτε η αρχή μιας επιδημίας ούτε μιας πανδημίας, λέει ο ΠΟΥ
Με αφορμή τα κρούσματα 07.05.26

Το εύρος της εστίας μόλυνσης από χανταϊό θα πρέπει να «μείνει περιορισμένο» εάν εφαρμοστούν τα μέτρα δημόσιας υγείας και εάν οι χώρες επιδείξουν «αλληλεγγύη», υπογράμμισε ο ΠΟΥ

Σύνταξη
Λίβανος: Νέο γύρο συνομιλιών 14-15 Μαΐου στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ισραήλ και Λίβανος θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγή από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συνάντηση των αντιπροσωπειών θα πραγματοποιηθεί 14-15 Μαΐου.

Σύνταξη
Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Κόσμος 07.05.26

Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Σύνταξη
«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Υβριδική τρομοκρατία 07.05.26

Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Κόσμος 07.05.26

Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Για έναν στρατηγό του IDF, η τρομοκρατία των εποίκων αποτελεί λεκέ στην θεσμική εβραϊκή βία
Κόσμος 07.05.26

Σε άρθρο γνώμης της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz σημειώνεται ότι «όταν σπίτια πυρπολούνται με τους κατοίκους τους μέσα, πρόκειται για ισραηλινή τρομοκρατία».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Συμφωνία στην ΕΕ για απαγόρευση των deepfakes, στον απόηχο του σκανδάλου της Grok και της καταγγελίας Μελόνι
Νέος κανονισμός 07.05.26

Τα κράτη-μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν να απαγορεύσουν στην ΕΕ τις υπηρεσίες AI που δημιουργούν deepfakes «ξεγυμνώνοντας» πρόσωπα χωρίς τη συγκατάθεσή τους

Σύνταξη
Δορυφορικές εικόνες εκθέτουν τις ΗΠΑ: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερους στόχους απ’ όσους είχαν ανακοινωθεί
Νέες αποκαλύψεις 07.05.26

Περισσότερες από τις μισές ζημιές που προκάλεσε το Ιράν και εξέτασε η Washington Post σημειώθηκαν στην έδρα του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ.

Σύνταξη
Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Κόσμος 07.05.26

Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
Κόσμος 07.05.26

«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Σύνταξη
LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο
Conference League 07.05.26

LIVE: Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
Ρίτας – Τενερίφη 87-69: Οι Λιθουανοί έκαναν… πάρτι και προκρίθηκαν στον τελικό του BCL
Μπάσκετ 07.05.26

Η Ρίτας ήταν κυρίαρχη σε όλη τη διάρκεια του ματς φτάνοντας σε μία εντυπωσιακή επικράτηση και πλέον περιμένει να μάθει τον αντίπαλό τους για το μεγάλο παιχνίδι του Σαββάτου (9/5, 21:00)

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 07.05.26

LIVE: Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα
Europa League 07.05.26

LIVE: Φράιμπουργκ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φράιμπουργκ – Μπράγκα για τη ρεβάνς των ημιτελικών του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Δένδιας από Λισαβόνα: Εξαιρετικές οι σχέσεις Ελλάδας-Πορτογαλίας, με έμφαση στις συνεργασίες στην Άμυνα
ΥΠΑΜ 07.05.26

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αναφέρθηκε κατά τη συνάντησή του με τον Πορτογάλο ομόλογό του «στον ανοιχτό χαρακτήρα των συζητήσεων», οι οποίες, όπως είπε, «αντικατοπτρίζουν τις εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ της Πορτογαλίας και της Ελλάδας.

Σύνταξη
LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Μάλαγα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάλαγα – ΑΕΚ για τα ημιτελικά του Final Four του BCL. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Ρεάλ: Το παρασκήνιο για τον «χοντρό» καυγά Τσουαμενί – Βαλβέρδε που «έστειλε» στο νοσοκομείο τον Ουρουγουανό
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Στον «αέρα» το μέλλον των Τσουαμενί και Βαλβέρδε στη Ρεάλ, μετά τον χοντρό καυγά που είχαν μεταξύ τους, από τον οποίο ο Ουρουγουανός φέρεται να δέχθηκε γροθιά και να κατέληξε στο νοσοκομείο για ράμματα.

Σύνταξη
Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
«Είναι πιθανό» 07.05.26

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Η Σπόρτινγκ δίνει Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη με δανεισμό
Super League 07.05.26

Ο Παναθηναϊκός έχει προσεγγιστεί από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας για να πάρει δανεικούς τους Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη. Το «In» εξηγεί το σκεπτικό της πορτογαλικής ομάδας και την απάντηση του Τριφυλλιού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Εδώ είναι Ελλάντα! Η διαιτησία πήρε… Φωτιά επειδή κάνουν κουρέλι του κανονισμούς
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Ο ημιτελικός του Champions League Μπάγερν-Παρί ξεγύμνωσε τους απίθανους ρέφερι του Λανουά που εφαρμόζουν άλλους κανονισμούς, όπως ο Φωτιάς στο κομβικό ματς παραμονής Πανσερραϊκός-ΑΕΛ 1-1

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Οι νεκροί στις φυλακές είναι αποτέλεσμα μιας απάνθρωπης πολιτικής
Πολιτική Γραμματεία 07.05.26

«Οι ελληνικές φυλακές λειτουργούν σε συνθήκες ασφυκτικού υπερπληθυσμού, με ελλείψεις προσωπικού, ανύπαρκτες δομές ψυχικής και ιατρικής φροντίδας και κρατούμενους στοιβαγμένους σε κελιά», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ηνωμένο Βασίλειο: Συνελήφθη κουκουλοφόρος που φέρεται να κινήθηκε απειλητικά προς τον πρώην πρίγκιπα Άντριου
Σάντρινγκχαμ 07.05.26

Ο Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ φέρεται να έφυγε άρον άρον με την ασφάλειά του, όταν κουκουλοφόρος άνδρας τον πλησίασε απειλητικά κοντά στο νέο του σπίτι στο Νόρφολκ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Κόσμος 07.05.26

Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Σύνταξη
LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.05.26

LIVE: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τον δρόμο της εξόδου δείχνουν οι πολίτες σε Μητσοτάκη-ΝΔ – Εμπιστοσύνη σε Κοβέσι, συντριπτικό «ναι» σε εξεταστική για υποκλοπές
Δημοσκόπηση 07.05.26

Κατρακυλούν τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε νέα δημοσκόπηση οδηγώντας το κυβερνών κόμμα σε ποσοστά ευρωεκλογών. «Όχι» σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη λένε οι πολίτες. «Ψήφος εμπιστοσύνης» στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Ναι» σε εξεταστική για τις υποκλοπές, «ναι» σε προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα», πτώση για το «κόμμα Καρυστιανού».

Σύνταξη
Ο Λανουά επέλεξε για το Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ τον τελευταίο διαιτητή σε ορισμούς στη La Liga
Ποδόσφαιρο 07.05.26

Σα να μην έφτανε που κόπηκε από το Μουντιάλ 2026, ο… ελίτ Ισπανός ρέφερι Σάντσεθ Μαρτίνεθ δεν μπαίνει συχνά σε αγώνες της πατρίδας του. Είναι ανεπιθύμητος στη Ρεάλ Μαδρίτης

Βάιος Μπαλάφας
Μπόνι Τάιλερ: Σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο
Nοσοκομείο της Πορτογαλίας 07.05.26

«Συναγερμός» για την υγεία της Μπόνι Τάιλερ, με πορτογαλικά μέσα να μεταδίδουν ότι η 74χρονη τραγουδίστρια βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Σύνταξη
Όσα είδε η Left στις ελληνικές φυλακές «δεν αρμόζουν σε κράτος δικαίου»
Ελλάδα 07.05.26

Οι συνθήκες που αντιμετώπισαν οι ευρωβουλευτές στις ελληνικές φυλακές προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση. Κοινό συμπέρασμα είναι ότι «η διόγκωση του προβλήματος είναι αποτέλεσμα πλήρως ανορθολογικών επιλογών της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Αταμάν μέσω γραπτής δήλωσης: «Πεπεισμένοι ότι θα κλείσουμε τη σειρά με τη Βαλένθια στο γήπεδό μας»
Μπάσκετ 07.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν ενόψει του Game 4 με τη Βαλένθια τοποθετήθηκε μέσω γραπτής δήλωσης, χωρίς να μιλήσει στους εκπροσώπους του Τύπου.

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

