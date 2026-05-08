Η ιρανική στρατιωτική διοίκηση κατηγόρησε μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Παρασκευή τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ότι παραβίασαν την εφαρμοζόμενη κατάπαυση του πυρός, επιτιθέμενες εναντίον πλοίων κοντά στα Στενά του Ορμούζ, με ανακοίνωσή της την οποία μετέδωσε η κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός, στοχοποίησαν ιρανικό πετρελαιοφόρο που αναχωρούσε από τις ιρανικές ακτές (…) καθώς και ακόμη ένα πλοίο», ανέφερε η διοίκηση Χατάμ αλ Ανμπιγιά των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με το IRIB.

BREAKING: Iran’s military fired missiles at “enemy units” following what an Iranian official described as a US attack on an Iranian tanker in the Strait of Hormuz, says Tehran’s IRIB broadcaster, citing a military official. 🔴 LIVE updates: https://t.co/ii4RrlEVW6 pic.twitter.com/SBZGuJp4R8 — Al Jazeera English (@AJEnglish) May 7, 2026

Κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι διεξήγαγαν πλήγματα στο νότιο Ιράν, «σε συνεργασία με άλλες χώρες της περιοχής».

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις «ανταπέδωσαν αμέσως», επιτιθέμενες εναντίον «αμερικανικών πολεμικών πλοίων» στα οποία «κατάφεραν μεγάλες ζημιές», υποστήριξε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων FARS, ακούστηκαν εκρήξεις κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας. Η αιτία δεν διευκρινίστηκε.

⚡️BREAKING Heavy air defense activity around Tehran US official has confirmed airstrikes on Qeshm Island and Bandar Abbas but says the US is not restarting the war pic.twitter.com/IWZEpzfRRl — Iran Observer (@IranObserver0) May 7, 2026

Σε άλλο τηλεγράφημά του, το FARS έκανε λόγο για ανταλλαγές πυρών των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων με «εχθρό» τον οποίο δεν προσδιόρισε, προσθέτοντας πως η περιοχή λιμανιού στο νησί Κεσμ ήταν ανάμεσα στους τομείς που χτυπήθηκαν.

«Θα πληρώσουν το τίμημα»

Ιρανικά ΜΜΕ έκαναν την υπόθεση πως ενδέχεται να πρόκειται για ενέργεια των ΗΑΕ.

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που θεωρείται ότι βρίσκεται κοντά στους Φρουρούς της Επανάστασης—τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν—σημείωσε πως εάν η πληροφορία αυτή «επιβεβαιωθεί, τα Εμιράτα θα πληρώσουν το τίμημα για την εχθρική ενέργειά τους».

Πηγή: ΑΠΕ