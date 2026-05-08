Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 04:45

Το Ιράν και η Ρωσία απορρίπτουν το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ

Ιράν και Ρωσία απορρίπτουν το σχέδιο απόφασης που κατέθεσαν οι ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ, ζητώντας να τερματιστεί ο πόλεμος και να επιλυθούν οι διαφορές μέσω διαπραγματεύσεων.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ στον ΟΗΕ πρέσβης Μάικλ Γουόλτς σε δηλώσεις του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών συνοδευόμενος από τους πρέσβεις των χωρών του Συμβουλίου του Κόλπου (GCC), ανέφερε ότι το σχέδιο απόφασης που καταρτίστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το Μπαχρέιν και -σύμφωνα με πληροφορίες- θα έρθει προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα αποσκοπεί στην υπεράσπιση «της ελευθερίας ναυσιπλοΐας για τις οικονομίες ολόκληρου του κόσμου» στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε «τίποτε λιγότερο από ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσμιας σταθερότητας και του εμπορίου» (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters, επάνω, συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ).

Υποστήριξε ότι οι « ενέργειες ναρκοθέτησης και επιβολής διοδίων» από το Ιράν συνιστούν «κλασικές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου», επικαλούμενος το δίκαιο της θάλασσας, τις Συμβάσεις της Χάγης, την Απόφαση στην υπόθεση των Στενών της Κέρκυρας, το Εγχειρίδιο του Σαν Ρέμο και την Απόφαση 2817 του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Οι ΗΠΑ προσφεύγουν στο ΣΑ του ΟΗΕ κατά του Ιράν, επικαλούμενες το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κ.ά.

Σύμφωνα με τον κ. Γουόλτς, το προτεινόμενο σχέδιο Απόφασης απαιτεί από το Ιράν να λάβει «απλά, ξεκάθαρα» μέτρα: να «σταματήσει τις επιθέσεις του κατά της εμπορικής ναυτιλίας», να «παύσει τη ναρκοθέτηση και να απομακρύνει τις νάρκες του από μια διεθνή θαλάσσια οδό», να «σταματήσει την επιβολή διοδίων» και να επιτρέψει στον ΟΗΕ να παραδώσει «σωτήρια βοήθεια» μέσω του εν λόγω διαδρόμου.

«Το πρόβλημα είναι ότι, μόλις αυτήν την εβδομάδα, τα ίδια τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανακοίνωσαν πως το καθεστώς ίδρυσε αυτό που αποκαλεί “Αρχή των Στενών του Περσικού Κόλπου”, μέσω της οποίας επιδιώκει να επιβάλει σε όλους τους πλοιάρχους διεθνών, εμπορικών και πολιτικών πλοίων την υποχρέωση να δηλώνουν την παρουσία τους και να καταβάλλουν δωροδοκία, δηλαδή να πληρώνουν διόδια, προκειμένου να χρησιμοποιούν αυτές τις διεθνείς πλωτές οδούς» τόνισε.

Προειδοποίησε επίσης ότι οι ενέργειες του Ιράν επηρεάζουν «ολόκληρο τον κόσμο», αυξάνοντας το κόστος ενέργειας και τροφίμων και παρεμποδίζοντας την ανθρωπιστική πρόσβαση.

Παρουσίασε το ζήτημα ως δοκιμασία για το Συμβούλιο Ασφαλείας, διερωτώμενος εάν τα κράτη θα σταθούν στο πλευρό «ενός καθεστώτος που σφαγιάζει τον ίδιο του τον λαό» ή στο πλευρό περιφερειακών εταίρων που επιδιώκουν «ένα καλύτερο μέλλον».

Κλείνοντας, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «επιλέγουν να σταθούν υπέρ της ελευθερίας ναυσιπλοΐας», «υπέρ του διεθνούς δικαίου» και στο πλευρό των εταίρων τους στον Κόλπο.

«Δίνουμε στον ΟΗΕ και στο Συμβούλιο Ασφαλείας μια ακόμη ευκαιρία να επιστρέψουν στα βασικά, να υπερασπιστούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές και να αξιοποιήσουν την Απόφαση 2817, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Συμβούλιο με 136 συνυπογράφοντες, και θα δούμε τι θα αποφασίσει να πράξει το Συμβούλιο τις επόμενες ημέρες» σημείωσε.

«Πολιτικά υποκινούμενο»

Από τη πλευρά του ο ιρανός μόνιμος αντιπρόσωπος πρέσβης Αμίρ Σάιντ Ιραβανί, σε δηλώσεις που ακολούθησαν, απέρριψε το σχέδιο Απόφασης που κατέθεσαν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μπαχρέιν για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς το «βαθιά προβληματικό, μονομερές και πολιτικά υποκινούμενο».

Οπως υποστήριξε, οι ισχυρισμοί ότι το σχέδιο αποσκοπεί στην προστασία της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς, κατά την ιρανική πλευρά, οι ενέργειες των ΗΠΑ «έχουν χρησιμεύσει μόνο στην κλιμάκωση των εντάσεων και στην εμβάθυνση της αστάθειας στην περιοχή».

Ο κ. Ιραβανί τόνισε ότι η θέση της Τεχεράνης είναι «σαφής», επισημαίνοντας πως «η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι ο μόνιμος τερματισμός του πολέμου, η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προωθούν ένα σχέδιο απόφασης «υπό το πρόσχημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», με πραγματικό σκοπό να «νομιμοποιήσει τις παράνομες ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ», συμπεριλαμβανομένου, όπως είπε, του «παράνομου θαλάσσιου αποκλεισμού».

Ο ιρανός πρέσβης υποστήριξε ότι το σχέδιο παραβλέπει τη «βασική αιτία» της κρίσης, δηλαδή την «παράνομη στρατιωτική επίθεση και χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς» κατά του Ιράν.

Τόνισε ότι η υιοθέτηση του σχεδίου θα έπληττε «σοβαρά την αξιοπιστία και την αμεροληψία του Συμβουλίου Ασφαλείας» και θα δημιουργούσε «επικίνδυνο προηγούμενο» για τη νομιμοποίηση μονομερών καταναγκαστικών μέτρων.

Να «τερματίσουν τον πόλεμο»

Η μόνιμη αντιπροσωπεία της Ρωσίας στον ΟΗΕ με ανακοίνωσή της διευκρίνισε τη θέση της για τις συζητήσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την κρίση γύρω από το Ιράν, αποδίδοντας την κλιμάκωση στην «απρόκλητη επιθετικότητα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν».

Η Μόσχα εξέφρασε μεταξύ άλλων στήριξη στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν και υπενθύμισε ότι μαζί με την Κίνα, μπλόκαρε στις 7 Απριλίου 2026 σχέδιο Απόφασης για τα Στενά του Ορμούζ (που κατέθεσε το Μπαχρέιν) και κατέθεσε εναλλακτικό κείμενο που καλεί τα μέρη να «τερματίσουν τον πόλεμο», να απόσχουν από τη χρήση βίας και να επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω διαπραγματεύσεων.

Καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές στην περιοχή και προς τις χώρες του Κόλπου.

Αναφορικά με το Σχέδιο Απόφασης των ΗΠΑ-Μπαχρέιν, η Μόσχα απορρίπτει τη διατύπωσή του ως «μη ισορροπημένη».

Πηγή: ΑΠΕ

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Financial Times: Έτοιμη για συνομιλίες με Πούτιν η ΕΕ; Πράσινο φως από Ζελένσκι
Ο Αντόνιο Κόστα προκρίνει συνομιλίες ΕΕ-Πούτιν με τη στήριξη Ζελένσκι, καθώς οι Βρυξέλλες επιδιώκουν ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία, φοβούμενες παραγκωνισμό από τις ΗΠΑ.

Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Μάλι ξεκίνησε το λιντσάρισμα «υπόπτων» που οι πολίτες θεωρούν συνεργούς
Μετά τις συντονισμένες τρομοκρατικές επιθέσεις τζιχαντιστών στο Μάλι, οποιοσδήποτε έμοιαζε «ύποπτος», κινδύνευε να πέσει θύμα λιντσαρίσματος από όχλο.

Καμπανάκι από τη Μaersk – «Φέσι» μισό δισ. κάθε μήνα λόγω του πολέμου στο Ιράν
Τα κόστη του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εντάθηκε, με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

