newspaper
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.05.2026 | 20:00
Τραγωδία στην Κηφισιά - Νεκρή η 85χρονη που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ Vs Iράν: Τρεις ισχυρές ενδείξεις πως βαδίζουμε σε έναν ατέρμονο πόλεμο
Κόσμος 08 Μαΐου 2026, 06:02

ΗΠΑ Vs Iράν: Τρεις ισχυρές ενδείξεις πως βαδίζουμε σε έναν ατέρμονο πόλεμο

Αμερικανός επιστήμονας επιστρατεύει την ιστορία για να εξηγήσει γιατί είναι πιθανό το πιο άσχημο σενάριο στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν: έναν ατελείωτο πόλεμο.

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα την πρόταση των ΗΠΑ για τερματισμό του πολέμου και θα απαντήσει μέσω του Πακιστάν αφού «οριστικοποιήσει τις θέσεις της». Αν η εξελίξεις, όμως, ακολουθήσουν το μοτίβο της ιστορίας, τότε το σενάριο για έναν ατέρμονο πόλεμο να είναι το επικρατέστερο.

Σύμφωνα με τον  καθηγητή Υψηλής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Γουέικ Φόρεστ, των ΗΠΑ, Γουίλ Γουόλντορφ η σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν διαθέτει τρία χαρακτηριστικά που την εμποδίζουν να λήξει.

Η υψηλή αποφασιστικότητα του αδύναμου (Ιράν), η διάβρωση της σκέψης κόστους-οφέλους από τον ισχυρό (ΗΠΑ) και οι αδύναμοι θεσμικοί περιορισμοί στη διεξαγωγή πολέμου (ΗΠΑ και Ιράν)

«Συνδυαστικά, σημαίνουν ότι η αποτροπή της μετατροπής της σύγκρουσης με το Ιράν σε έναν ατέρμονο πόλεμο δεν θα είναι εύκολη» σημειώνει σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy.

Η αποφασιστικότητα του αδύναμου

Όπως εξηγεί ο ίδιος αποφασιστικότητα της αδύναμης πλευράς σε ασύμμετρες συγκρούσεις συμβάλλει στη δημιουργία ατέρμονων πολέμων. «Κινούμενη από μια υπαρξιακή απειλή για την επιβίωσή της, η αυτοπεποίθηση της αδύναμης πλευράς αυξάνεται εκθετικά όταν επιβιώνει από τα αρχικά πλήγματα του ισχυρού και ανταποδίδει προκαλώντας πόνο».

Ο Γουόλντορφ θυμίζει ότι τέτοια περίπτωση ήταν ο πόλεμος των Μπόερς εναντίον της Βρετανικής Αυτοκρατορίας αρχές του 20ου αιώνα έως τους μουτζαχεντίν εναντίον της ΕΣΣΔ (δεκαετία 1980) και τους Ταλιμπάν εναντίον των ΗΠΑ (δεκαετία 2000-2020). «Σε περιπτώσεις όπως αυτές, η αποφασιστικότητα του αδύναμου τροφοδότησε μια ικανότητα απορρόφησης τεράστιου κόστους και οι πόλεμοι παρατάθηκαν για χρόνια» λέει ο Γουόλντορφ.

Την ίδια αποφασιστικότητα επιδεικνύει και το Ιράν σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο.

«Προς έκπληξη της κυβέρνησης Τραμπ, έχει αντέξει περισσότερες από 16.000 αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, έχει ανταποδώσει με ιστορικά επίπεδα καταστροφικών περιφερειακών πληγμάτων και έχει κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας τόσο μεγάλη οικονομική ζημιά ώστε ο Τραμπ αναγκάστηκε να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις. Μετά από κάθε φαινομενική οπισθοδρόμηση, το Ιράν κατέσχεσε σκόπιμα περισσότερα πλοία ή εξαπέλυσε περισσότερα πλήγματα για να δείξει ότι δεν υποχωρεί».

Ο ισχυρός δεν σκέφτεται το κόστος

Δεύτερο στοιχείο συμφωνα με τον ίδιο είναι πως στους ασύμμετρους πολέμους συχνά η ισχυρή πλευρά βαλτώνει επειδή θολώνει ο μηχανισμός ανάλυσης κόστους-οφέλους. «Οι ηγέτες αρχίζουν να επικεντρώνονται σε πράγματα όπως η φήμη («η υποχώρηση θα πλήξει την αξιοπιστία μας»), η λογική του ήδη επενδεδυμένου κόστους («έχουμε επενδύσει τόσα πολλά, πρέπει να δείξουμε ότι κερδίσαμε κάτι») ή/και η αλαζονεία της ισχύος («είμαστε τόσο ισχυρότεροι, σίγουρα θα λυγίσουν»)».

Έτσι, αυτά τα πλαίσια, υπογραμμίζει ο Αμερικανός ειδικός ωθούν τους ηγέτες να υποβαθμίζουν το αυξανόμενο κόστος και να αποφεύγουν δύσκολα ερωτήματα πολιτικής. Το ίδιο συνέβη στο Βιετνάμ, που οι Αμερικανοί πρόεδροι θέλανε δείξουν σκληρότητα απέναντι στον κομμουνισμό κλιμάκωσε, ενώ γνώριζαν ότι δεν μπορούσαν να κερδίσουν.

Σήμερα στο Ιράν ο Τραμπ με τις αμετάβλητες, μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων («έχουμε όλα τα χαρτιά», έχει πει) και την τάση του να υποβαθμίζει το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς πολίτες δείχνουν ότι άλλα πλαίσια λήψης αποφάσεων εκτοπίζουν τους απλούς υπολογισμούς κόστους-οφέλους.

«Αντικατοπτρίζοντας την αλαζονεία της ισχύος, ο Τραμπ πιστεύει επίσης ότι η αμερικανική ισχύς μπορεί να συντρίψει τους αντιπάλους και, δεδομένης της ανισορροπίας ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, δεν μπορεί να καταλάβει γιατί το Ιράν δεν θα αποδεχόταν τους όρους του». Για τον ίδιο λόγο, ο Τραμπ είναι πεπεισμένος ότι το Ιράν απελπίζεται για μια συμφωνία. «Γιατί να μη μας καλέσουν;» είπε ο Τραμπ στις αρχές Απριλίου. «Καταστρέφονται ολοκληρωτικά». Δεν προκαλεί έκπληξη που έχει προειδοποιήσει το Ιράν ότι «ο πολιτισμός του θα πεθάνει» και έχει απειλήσει να «εξαλείψει» τις ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και να βομβαρδίσει το Ιράν «επιστρέφοντάς το στη Λίθινη Εποχή».

Αυτό το είδος πλαισίου λήψης αποφάσεων τροφοδοτεί την αποφασιστικότητα του Τραμπ και κρατά ανοιχτή την πόρτα για κλιμάκωση αν οι απειλές δεν λειτουργήσουν — τα συστατικά των ατέρμονων πολέμων.

Αδύναμοι θεσμικοί περιορισμοί στη διεξαγωγή πολέμου

Τέλος ο καθηγητής στο Γουέικ Φόρεστ υπογραμμίζει τον παράγονται οι ηγέτες να μην περιορίζονται από εσωτερικούς θεσμικούς περιορισμούς, βρίσκοντας έτσι ελεύθερο έδαφος που επιτρέπει στους αρνητικούς παράγοντες που αναφέρθηκαν παραπάνω να κυριαρχούν στη λήψη αποφάσεων.

«Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ατέρμονων πολέμων» τονίζει ο ειδικός, θυμίζοντας πως αυτό συνέβη και με το Ψήφισμα του Κόλπου του Τόνκιν, όπου το Κογκρέσο έδωσε στον πρόεδρο Λίντον Τζόνσον λευκή επιταγή για το Βιετνάμ. Οι Ιρανοί ηγέτες σήμερα αντιμετωπίζουν σχεδόν μηδενικούς περιορισμούς στη διεξαγωγή πολέμου, καθώς το Ιράν δεν είναι δημοκρατία και η νέα ηγεσία φαίνεται πιο σκληροπυρηνική και ενωμένη από ποτέ.

Από την αμερικανική πλευρά, το Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικανούς δεν έχει κάνει τίποτα για να περιορίσει τις πολεμικές εξουσίες του Τραμπ, με μόνο δύο ακροάσεις και καμία απόφαση περιορισμού του πολέμου.

Ακόμη κι αν υπάρξει διχασμένη διακυβέρνηση τον Νοέμβριο, η ιστορία δείχνει ότι είναι απίθανο το Κογκρέσο να σταματήσει έναν πόλεμο. Όσο οι πρόεδροι προσφέρουν έστω και μια στοιχειώδη στρατηγική, το Κογκρέσο συνήθως δίνει μεγάλο περιθώριο στη διεξαγωγή πολέμου.

Ο πρόεδρος Τζορτζ Μπους ο νεότερος έλαβε δύο γύρους χρηματοδότησης από το Κογκρέσο για την ενίσχυση στρατευμάτων στο Ιράκ το 2007, παρά τον δημοκρατικό έλεγχο του Κογκρέσου και την αντίθεση στον πόλεμο.

Οποιαδήποτε δηλωμένη στρατηγική από τον Τραμπ -συμπεριλαμβανομένης κάποιας μορφής διαπραγματεύσεων- πιθανότατα θα είναι αρκετή για να εξασφαλίσει μια AUMF από το Κογκρέσο. Τότε η πόρτα θα ανοίξει για έναν ατέρμονο πόλεμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ασφαλιστικές
Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: MoU με Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη για το 30% της ασφαλιστικής στην Ελλάδα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Αυτοπεποίθηση: Πώς δείχνει το σώμα την έλλειψή της;

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα και από την S&P Global

inWellness
inTown
Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ
Έτοιμες οι εναλλακτικές 07.05.26

Με… Ro-Ro η Ευρώπη αναζητά εμπορική «έξοδο» από το Ορμούζ

Αίγυπτος και Ιταλία προωθούν έναν νέο εμπορικό διάδρομο που συνδυάζει θαλάσσιες και χερσαίες μεταφορές, με στόχο να μειωθεί η εξάρτηση από το στρατηγικό πέρασμα του Περσικού Κόλπου

Γεώργιος Μαζιάς
Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ
«Ανταλλαγή πυρών» 07.05.26 Upd: 23:22

Εκρήξεις στο Ιράν στην παράκτια πόλη – λιμάνι του Μπάνταρ Αμπάς και στην νήσο Κεσμ

Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαιώνουν εκρήξεις στις περιοχές του Μπαντάρ Αμπάς, στην νήσο Κεσμ και πολύ ισχυρές εκρήξεις στην πόλη Λαράκ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους
Μέση Ανατολή 07.05.26

Ο Τραμπ μελετά να ξεκινήσει ξανά το Σχέδιο Ελευθερία – Οι χώρες του Κόλπου επιτρέπουν τη χρήση βάσεών τους

Σύμφωνα με τη WSJ, η πρόσβαση των ΗΠΑ στις σαουδαραβικές βάσεις αποκαταστάθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να θέσει σε εφαρμογή το Σχέδιο Ελευθερία. Προηγήθηκε κλήση με τον πρίγκιπα διάδοχο στο Ριάντ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα
Ανοχύρωτα νοικοκυριά 08.05.26

Eνεργειακή ακρίβεια και ενεργειακή φτώχεια: Διπλό πρωτάθλημα για την Ελλάδα

Η ενεργειακή φτώχεια πλήττει σχεδόν δύο στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Αντίστοιχα, τον Απρίλιο ήμασταν πρωταθλητές στην ενεργειακή ακρίβεια, με αυξήσεις 7% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύνταξη
Κόσμος 08.05.26

Το χάος του Ντόναλντ Τραμπ: Όταν η εξουσία των ΗΠΑ υπηρετεί τον «σουλτάνο», οι παγκόσμιοι κανόνες καταρρέουν

Οι ΗΠΑ είναι πλέον ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο ένας ηγέτης αντιμετωπίζει το κράτος ως προσωπική του ιδιοκτησία, κυβερνά κατά το δοκούν και χρησιμοποιεί τους πόρους του κράτους όπως επιθυμεί

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ
Demoiselles d'Avignon 08.05.26

Αποκρουστικές: Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο που σόκαρε το Παρίσι και η «μαύρη» απάντηση του Χένρι Τέιλορ

Πάνω από έναν αιώνα μετά τις «Δεσποινίδες της Αβινιόν», ο Χένρι Τέιλορ επανέρχεται στον εμβληματικό πίνακα του Πικάσο, φωτίζοντας την αφρικανική επιρροή που ο δημιουργός δεν αναγνώρισε ποτέ ανοιχτά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Δημοσκοπήσεις 08.05.26

To «άλλο κόμμα» που κερδίζει έδαφος και οι αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό

«Κινούμενη άμμος» το πολιτικό σκηνικό με τη Νέα Δημοκρατία να υποχωρεί δημοσκοπικά, το ΠΑΣΟΚ να ενισχύεται ελαφρώς και το «άλλο κόμμα» να καταγράφει μια υπολογίσιμη δυναμική πριν τις επίσημες ανακοινώσεις από τα υπό ίδρυση κόμματα.

Σύνταξη
Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08.05.26

Πού συγκεντρώνονται οι «υπερπλούσιοι» στην Ευρώπη – Η Ελλάδα στον πάτο, αλλά μπαίνει δυναμικά στον χάρτη

Σχεδόν το ένα τέταρτο των υπερπλουσίων του κόσμου, το 25,8%, ζει στην Ευρώπη. Όμως η γηραιά ήπειρος είναι γεμάτη αποκλίσεις

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Αιχμές, «καρφιά» και «μαχαιρώματα» – Όλα όσα έγιναν στην Κ.Ο. της ΝΔ – Η δυσαρέσκεια προς το Μαξίμου παραμένει

Το κλίμα, η έντονη κριτική βουλευτών προς το Μαξίμου, αλλά και τα εσωκομματικά «μαχαιρώματα» στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου η διάχυτη δυσαρέσκεια καλά κρατεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
CPJ 08.05.26

Παγωμένη επί 4 χρόνια η έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό

Η ανησυχητική απουσία απτής προόδου επί τέσσερα χρόνια στην έρευνα για τη δολοφονία της Σιρίν Αμπού Ακλεχ από τον ισραηλινό στρατό «σηματοδοτεί σοβαρή αποτυχία της κυβέρνησης των ΗΠΑ».

Σύνταξη
Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
Ουκρανία 08.05.26

Βρετανία κατά Ρωσίας για την... απομάκρυνση διπλωματών από το Κίεβο

«Ανεύθυνη» χαρακτηρίζει η Βρετανία την προτροπή της Ρωσίας να εγκαταλείψουν οι διπλωματικές αποστολές το Κίεβο, εάν ο στρατός της Ουκρανίας εμποδίσει τις εορταστικές εκδηλώσεις στη Μόσχα.

Σύνταξη
Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
Ουάσιγκτον 08.05.26

Συμφωνία «γρήγορα» απαιτεί ο Τραμπ από το Ιράν, απειλώντας με «βίαια» αντίποινα

«Θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν συμφωνία, και γρήγορα!», προειδοποιεί ο Τραμπ το Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις του κατά αντιτορπιλικών των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Λίβανος: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ, αναμεσά τους παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου
Λίβανος 08.05.26

Παιδιά και πλήρωμα ασθενοφόρου μεταξύ των νεκρών σε ισραηλινά πλήγματα

Δυο παιδιά και μέλος πληρώματος ασθενοφόρου βρίσκονται ανάμεσα στους ανθρώπους που σκότωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις στον Λίβανο, όπου υποτίθεται πως έχει συμφωνήσει κατάπαυση του πυρός.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ
Κόσμος 07.05.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει θέση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ

Βουλευτές της αριστερής τάσης των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο, ζητούν επίσημη ενημέρωση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ισραήλ το οποίο δεν τελεί υπό έλεγχο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies