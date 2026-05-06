Ο Λευκός Οίκος ενημέρωσε το Ιράν «με προσωπικό μήνυμα» για το Σχέδιο Ελευθερία – Η Τεχεράνη «δεν συμμορφώθηκε»

Οι ΗΠΑ επιθυμούσαν να περιορίσουν την αντίδραση του Ιράν στο Σχέδιο Ελευθερία, για τη συνοδεία εμπορικών πλοίων και τάνκερ έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Για τον λόγο αυτό, ο Λευκός Οίκος, πριν ανακοινώσει επισήμως την «εντολή Τραμπ», είχε ενημερώσει με «προσωπικό μήνυμα» την ιρανική ηγεσία.

Το μήνυμα, σύμφωνα υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, που μίλησε στο Axios, περιείχε μια προειδοποίηση. Ότι η Τεχεράνη δεν έπρεπε να επέμβει για να σταματήσει τη συνοδεία των πλοίων από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όλα αυτά έγιναν την Κυριακή. Σύμφωνα με το Axios, το γεγονός ότι ο Λευκός Οίκος έστειλε ιδιωτικό μήνυμα υποδηλώνει ότι ήθελε να μετριάσει τον κίνδυνο πιθανής κλιμάκωσης. Ωστόσο, παρά την προειδοποίηση, οι Ιρανοί εξαπέλυσαν μια σειρά επιθέσεων. Τόσο σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και σε εμπορικά πλοία, όσο και στα ΗΑΕ.

Η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ (;)

Δύ0 μέρες μετά, Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις. Επίσης, ισχυρίστηκαν ότι η εκεχειρία παρέμεινε σε ισχύ. Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στα ΜΜΕ: «Όταν σταματήσει η εκεχειρία, θα σας ενημερώσω».

Παρ ‘όλα αυτά, επισημαίνει το Axios, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να δώσει εντολή για επανέναρξη του πολέμου. Ακόμη και εντός αυτής της εβδομάδας, εάν συνεχιστεί το διπλωματικό αδιέξοδο. Όπως έλεγε αξιωματούχος, «θέλει να δράσει, κουράστηκε να περιμένει».

Η ανακοίνωση για το Σχέδιο Ελευθερία έγινε την Κυριακή. Σχεδόν ταυτόχρονα με την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Και την Τρίτη ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «επικοινωνούν τόσο ανοιχτά όσο και σιωπηλά με τους Ιρανούς». Διότι, είπε, θέλουν «να επιτρέψουν σε αυτή την αμυντική επιχείρηση να λάβει χώρα εκ μέρους όλου του κόσμου».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, αλλά αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Επιθέσεις «κάτω από το όριο»

Όλα δείχνουν ότι –για την ώρα- οι ΗΠΑ προσπαθούν να αποφύγουν την επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Τη Δευτέρα, πρώτη ημέρα εφαρμογής του Σχεδίου Ελευθερία, το Ιράν πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που πέρασαν από το στενό. Επίσης, επιτέθηκε σε άλλα εμπορικά πλοία στην περιοχή και σε στόχους στα ΗΑΕ.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Κέιν, υποβάθμισε τις ιρανικές επιθέσεις. Σήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ότι ήταν «κάτω από το όριο επανέναρξης σημαντικών πολεμικών επιχειρήσεων».

«Αυτή τη στιγμή, η εκεχειρία ισχύει», είπε και ο Χέγκσεθ. Ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ ανέμεναν «να υπάρξει κάποια αναταραχή» στην αρχή της επιχείρησης στο Ορμούζ.

«Υπάρχουν ορισμένες ενέργειες που κάνουν οι Φρουροί της Επανάστασης μερικές φορές, οι οποίες είναι εκτός των ορίων που ίσως θα ήθελαν οι Ιρανοί διαπραγματευτές. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να τους συγκρατήσουν και να δημιουργήσουν τις συνθήκες για μια συμφωνία», είπε ο Χέγκσεθ.

Βεβαίως, τόσο ο Πιτ Χέγκσεθ όσο και ο Νταν Κέιν δήλωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός ήταν έτοιμος να ξαναρχίσει τον πόλεμο γρήγορα. Αρκεί να το διατάξει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Θα προτρέπαμε το Ιράν να είναι συνετό στις ενέργειες που αναλαμβάνει», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

Τα αποτελέσματα του Σχεδίου Ελευθερία

Πάντως, το Σχέδιο Ελευθερία δεν είχε ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα. Δεν αύξησε τη ροή πετρελαίου ή φορτίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Μέσα στις πρώτες 24 ώρες, η CENTCOM ανέφερε ότι δύο πλοία με σημαία ΗΠΑ είχαν περάσει την πλωτή οδό. Κανένα την Τρίτη.

Ο Πιτ Χέγκεθ ισχυρίστηκε ότι «εκατοντάδες ακόμη… παρατάσσονται» για να περάσουν. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι περισσότερες ναυτιλιακές εταιρείες δεν εμπιστεύονται τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι υπάρχει ανοιχτή δίοδος.

Καθώς δεν πέρασαν πλοία την Τρίτη, δεν υπήρξαν νέες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία. Ωστόσο, το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ δήλωσε ότι το Ιράν εξαπέλυσε νέα επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της χώρας. Και πως τα συστήματα αεράμυνας αντέδρασαν.

معادلهٔ‌ جدید تنگهٔ هرمز در حال تثبیت است. امنیت کشتیرانی و ترانزیت انرژی به دست آمریکا و متحدانش با نقض آتش‌بس و اعمال محاصره به خطر افتاده است؛ البته شرّشان کم خواهد شد. خوب می‌دانیم که استمرار وضع موجود برای آمریکا غیر قابل تحمل است؛ درحالی که ما هنوز حتی شروع هم نکرده‌ایم. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 5, 2026



Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ έγραψε στο X ότι το Ιράν κατάφερε να δημιουργήσει μια «νέα εξίσωση». Και αυτό χάρη στα αντίποινα της Δευτέρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκσί ισχυρίστηκε ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, «σημειώνουν πρόοδο». Κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να μην «παρασυρθεί ξανά στο τέλμα από τους κακοπροαίρετους».