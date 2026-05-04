Oποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας, προειδοποιεί το Ιράν, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ περί συνοδείας εμπορικών πλοίων από δύναμη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.

«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις αποκλεισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους» προσθέτει, μεταξύ άλλων, ο αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.

«Παραβίαση της εκεχειρίας»

«Οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας» προειδοποιεί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου και μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Εμπραχίμ Αζίζι (κεντρική φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το militarnyi.com), απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν διοικούνται από τις παραληρηματικές αναρτήσεις του Τραμπ», τονίζει ακόμα ο ιρανός αξιωματούχος, απορρίπτοντας κατηγορηματικά αυτό που χαρακτηρίζει ως «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών».