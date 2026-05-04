Τραμπ: Θα συνοδεύουμε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Ιράν: Θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας
Το Ιράν απαντά στις δηλώσεις Τραμπ για συνοδεία εμπορικών πλοίων από αμερικανικά πολεμικά στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι θα θεωρήσει μια τέτοια ενέργεια ως παραβίαση της εκεχειρίας.
Oποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας, προειδοποιεί το Ιράν, απαντώντας στις δηλώσεις Τραμπ περί συνοδείας εμπορικών πλοίων από δύναμη του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού.
Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ για το ενδεχόμενο πολεμικά πλοία τους να συνοδεύσουν εμπορικά στα Στενά του Ορμούζ
«Χώρες από όλο τον κόσμο, οι οποίες σχεδόν όλες δεν εμπλέκονται στη διαμάχη της Μέσης Ανατολής που εξελίσσεται τόσο εμφανώς και βίαια, μπροστά στα μάτια όλων, έχουν ζητήσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση των πλοίων τους, τα οποία έχουν εγκλωβιστεί στα Στενά του Ορμούζ, για ένα ζήτημα με το οποίο δεν έχουν απολύτως καμία σχέση — είναι απλώς ουδέτεροι και αθώοι θεατές!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
«Για το καλό του Ιράν, της Μέσης Ανατολής και των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε πει σε αυτές τις χώρες ότι θα καθοδηγήσουμε τα πλοία τους με ασφάλεια έξω από αυτές τις αποκλεισμένες πλωτές οδούς, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν ελεύθερα και άνετα τις δραστηριότητές τους» προσθέτει, μεταξύ άλλων, ο αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του.
President Trump posts on TruthSocial:
Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we could help free up their Ships, which are locked up… pic.twitter.com/iee4kxJou6
— Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 3, 2026
«Παραβίαση της εκεχειρίας»
«Οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας» προειδοποιεί, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου και μέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, Εμπραχίμ Αζίζι (κεντρική φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το militarnyi.com), απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ.
«Τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν διοικούνται από τις παραληρηματικές αναρτήσεις του Τραμπ», τονίζει ακόμα ο ιρανός αξιωματούχος, απορρίπτοντας κατηγορηματικά αυτό που χαρακτηρίζει ως «παιχνίδι επίρριψης ευθυνών».
⚠ WARNING
Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire.
The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump’s delusional posts!
No one would believe Blame Game scenarios!
— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026
