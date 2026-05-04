Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε σήμερα έκκληση για ένα εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ “συντονισμένο” ανάμεσα “στο Ιράν και τις ΗΠΑ“, κατά την άφιξή του στην Αρμενία για την 8η σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.
Ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε επιφυλακτικός όσον αφορά τη νέα επιχείρηση που ξεκίνησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για να αρθεί ο αποκλεισμός αυτής της σημαντικής θαλάσσιας οδού, κριτικάροντας ένα “ασαφές” πλαίσιο.
Ο Μακρόν έκρινε επίσης σήμερα ότι είναι “ζωτικής σημασίας” ο σεβασμός στην εκεχειρία στον Λίβανο ύστερα από νέα ισραηλινά πλήγματα που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου στο νότιο τμήμα της χώρας.
Ο Μακρόν για την εκεχειρία στον Λίβανο
“Θέλω εδώ να πω ότι είναι ουσιαστικής σημασίας να είναι σεβαστή η εκεχειρία στον Λίβανο”, σημείωσε κατά την άφιξή του για την σύνοδο κορυφής στο Γερεβάν.
“Αυτή είναι η δέσμευση που ανέλαβαν τα μέρη και το λέω για την κυριαρχία, την ανεξαρτησία του Λιβάνου και την προστασία των άμαχων πληθυσμών”, πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα θέσει από σήμερα, Δευτέρα, σε εφαρμογή την «επιχείρηση ελευθερία» για τα πλοία που είναι εγκλωβισμένα στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του αμερικανού προέδρου οι ΗΠΑ θα «καθοδηγήσουν» τα πλοία στην έξοδο από το πέρασμα, ενώ μένει ασαφές εάν αυτό σημαίνει τη συνοδεία τους από πλοία του αμερικανικού ναυτικού.
Το Ιράν απείλησε με επίθεση τα αμερικανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού εάν πλησιάσουν στα Στενά και δήλωσε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση των ΗΠΑ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας.
