«Τετραήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!» – Βίντεο Ανδρουλάκη στο TikTok

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο νέο βίντεο που ανέβασε στο TikΤok, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την πιλοτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας στα πρότυπα των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και για θέσεις έντασης διανοίας, όπως προγραμματιστές, υπηρεσίες HR, λογιστές, marketeers, data analysts, διοικητικές υπηρεσίες κ.ά.

«Λιγότερο burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ», τονίζει ο κ. Ανδρουλάκης, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «4ήμερη εργασία; Κι όμως γίνεται!».

Τι λέει στο ΤικΤοκ ο Νίκος Ανδρουλάκης για την τετραήμερη εργασία

«Δουλεύουμε για να ζούμε ή ζούμε για να δουλεύουμε; Ας μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά για την τετραήμερη εργασία. Και όχι, δεν αφορά το μανάβικο ούτε την ταβέρνα στη γειτονιά σας. Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι συγκεκριμένη. Πιλοτική εφαρμογή σε επιχειρήσεις πάνω από 20 άτομα και σε θέσεις εντάσεως διανοίας, δηλαδή επαγγέλματα όπως προγραμματιστές, λογιστές διοικητικές υπηρεσίες, μελετητικά γραφεία, δημιουργικό. Με σταδιακή εφαρμογή και φορολογικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις», υπογραμμίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Όπως αναφέρει, μάλιστα, το «92% των εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που υιοθέτησαν την τετραήμερη εργασία την κράτησαν. 85% ανέβηκε η απόδοση και 23% έπεσε η εργασιακή κόπωση σε εταιρείες της Πορτογαλίας. Λιγότερα burnout, μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Σχεδιάζουμε την Ελλάδα που κρατά τους νέους της εδώ. Τετραήμερη εργασία. Λένε ότι δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται!», καταλήγει χαρακτηριστικά.