Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
Οικονομία 07 Μαΐου 2026, 07:11

Τελικά γίνεται ή δε γίνεται να εφαρμοστεί τετραήμερη εργασία και 35ωρο-32ωρο στην Ελλάδα; Η κυβέρνηση το απορρίπτει, οι κοινωνικοί εταίροι δυσπιστούν. Ωστόσο τα διεθνή δεδομένα είναι ενθαρρυντικά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
A
Η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία, χωρίς μείωση αποδοχών δεν έτυχε θερμής υποδοχής.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την πρόταση «επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική». Προειδοποίησε ότι θα οδηγήσει, με μαθηματική ακρίβεια,  χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε λουκέτο και χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε λόγο για «επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη πρόταση», που αν εφαρμοζόταν «θα τίναζε στον αέρα την ελληνική αγορά εργασίας».  Μάλιστα, η κυβέρνηση επιμένει ότι η τετραήμερη εργασία εφαρμόζεται ήδη, αναφερόμενη στη διευθέτηση ωραρίου, με 10ωρα, 12ωρα ακόμα και 13ωρα.

Ο αντίλογος στην τετραήμερη εργασία

Οι διευκρινίσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι η πρόταση αφορά πιλοτική εφαρμογή 35ωρου ή 32ωρου, αρχικά σε επιχειρήσεις άνω των 20  ατόμων και για θέσεις έντασης διάνοιας και όχι  έντασης εργασίας, δεν έκαμψαν τις αντιρρήσεις. Η μόνιμη επωδός είναι ότι πάνω από το 90% των ελληνικών επιχειρήσεων δεν είναι απλώς μικρομεσαίες, αλλά μικρές και πολύ μικρές, απασχολώντας το πολύ 10 εργαζόμενους. Η δε δομή της ελληνικής οικονομίας βασίζεται κυρίως σε δραστηριότητες έντασης εργασίας (εμπόριο, εστίαση, καταλύματα), χαμηλής παραγωγικότητας και με έντονη εποχικότητα.
Η μείωση των ωρών εργασίας σε αυτούς τους τομείς, μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, θα είχε τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, υποστήριξαν σχεδόν σύσσωμοι οι εργοδοτικοί-επαγγελματικοί φορείς.

Αρνητικοί οι επαγγελματικοί φορείς

Τα πυρά δεν ήρθαν μόνο εκ δεξιών, αλλά και εξ ευωνύμων.  Ο «γαλάζιος» Γιάννης Μπρατάκος, νυν  πρόεδρος του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και πρώην γενικός διευθυντής της ΝΔ, ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν μπορεί να ανοίξει η συζήτηση περί μείωσης του χρόνου εργασίας με ρεαλιστικούς όρους, γιατί θα υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητα. Ο πρόδερος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, που βρίσκεται πιο κοντά στην κεντροαριστερά, μίλησε για μια «καλή ιδέα, που όμως δεν έχει πρακτική εφαρμογή», στη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Βέβαια στην επίσημη ανακοίνωση του ΕΕΑ, διευκρίνισε ότι οφείλει να προηγηθεί διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς και τεκμηριωμένες μελέτες.

Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκε η τοποθέτηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, που εκπροσωπεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, που εκπροσωπεί και μεγάλες επιχειρήσεις, προς το παρόν δεν έχει σχολιάσει τις προτάσεις Ανδρουλάκη.

Δεν έχει δείξει τα χαρτιά του ο ΣΕΒ

Ο πρόεδρος του ΣΕΒ  Σπύρος Θεοδωρόπουλος αναμένεται να τοποθετηθεί σε προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου με κεντρικό θέμα την αύξηση της παραγωγικότητας. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι το θέμα δεν είναι να δουλεύουμε περισσότερες ώρες αλλά να δουλεύουμε καλύτερα και πιο αποτελεσματικά, μέσω αύξησης των επενδύσεων και της καινοτομίας. Ωστόσο, ο νόμος για το 13ωρο και το ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου που βαφτίζεται «διευθέτηση ωραρίου», έχει χαρακτηριστεί από τα σωματεία εργαζομένων ως «παραγγελία και απαίτηση του ΣΕΒ».

Κι όμως, η τετραήμερη εργασία «δουλεύει»

Ακόμα και όσοι απορρίπτουν ως ανεδαφική και πρόωρη τη συζήτηση για την τετραήμερη εργασία στην Ελλάδα, παραδέχονται ότι το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται – και μάλιστα με επιτυχία – σε πολλές άλλες χώρες της Ευρώπης. Η διαφορά, τονίζουν, είναι ότι εμείς «δεν είμαστε έτοιμοι», αφού υστερούμε σε αυτοματοποίηση, παραγωγικότητα, οικονομίες κλίμακας κλπ.

Ακόμα και αν η πρόταση Ανδρουλάκη έγινε χωρίς προετοιμασία, σε μια περίοδο υποχώρησης των εργασιακών δικαιωμάτων, όπου ακόμα και το οχτάωρο-πενθήμερο φαντάζει προνόμιο, η Πανδώρα έχει βγει από το κουτί.

Η συζήτηση δεν είναι θεωρητική. Έχει αποδειχθεί, σε πλήθος μελετών, ότι η μείωση του χρόνου εργασίας, χωρίς μείωση αποδοχών, μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο, όχι μόνο στην υγεία των εργαζομένων, αλλά και στην παραγωγικότητα, την εργασιακή δέσμευση, την κοινωνική συνοχή και κατ’ επέκταση στην οικονομία.

Το αίτημα για  μείωση του εργάσιμου χρόνου επανέρχεται δριμύτερα στο δημόσιο διάλογο, εξαιτίας και των τεχνολογικών εξελίξεων, στην αυτοματοποίηση και τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους δουλειάς.

Μήπως η τετραήμερη εργασία είναι το μέλλον;

Η τετραήμερη εργασία, δεν θα καθιερωθεί από τη  μια μέρα στην άλλη, αλλά μπορεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο που ζούμε και δουλεύουμε, επιμένει νέα ανάλυση στον επιστημονικό-δημοσιογραφικό ιστότοπο The Conversation.

Μας θυμίζει ότι πριν από έναν αιώνα, ο βιομήχανος Χένρι Φορντ προχώρησε σε μια ριζοσπαστική για την εποχή κίνηση. Καθιέρωσε το πενθήμερο σύστημα εργασίας. Η πρόβλεψή του ότι το «ελεύθερο Σαββατοκύριακο» θα αύξανε την παραγωγικότητα αποδείχθηκε ορθή, αναδιαμορφώνοντας πλήρως τη σύγχρονη κοινωνία.

Σήμερα, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει την αγορά εργασίας και πληθαίνουν οι ανησυχίες για την ασφάλεια των θέσεων  απασχόλησης, το ερώτημα τίθεται νέο τρόπο: Μήπως η μείωση του εργάσιμου χρόνου, μπορεί να  βοηθήσει τις κοινωνίες να προσαρμοστούν στις τεκτονικές αλλαγές της εποχής μας;

Τα διαθέσιμα δεδομένα, μας δείχνουν ότι η τετραήμερη εργασία μπορεί πράγματι να αποδειχθεί ωφέλιμη, αλλά όχι με τον απλουστευμένο τρόπο που συνήθως παρουσιάζεται. Δεν πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως ένα εργασιακό προνόμιο, για λίγους κι εκλεκτούς «εργάτες της σκέψης».  Είναι ένα δυνητικό εργαλείο για τη βελτίωση της ευημερίας, τη στήριξη των οικογενειών, για να ξανασκεφτούμε πώς κατανέμεται συνολικά η εργασία στην κοινωνία.

Μείωση εργάσιμου χρόνου

Πρόσφατη επιστημονική μελέτη για την υιοθέτηση της τετραήμερης εργασίας, σε πιλοτικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας σε ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Πορτογαλία, Βέλγιο), καταγράφει σημαντικά οφέλη για τους εργαζόμενους αλλά και τις επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν λιγότερες ώρες, κοιμούνται καλύτερα, ασκούνται περισσότερο, δουλεύουν με περισσότερη όρεξη, ενώ υπάρχουν ενδείξεις βελτίωσης τόσο για τη σωματική όσο και για την ψυχική υγεία.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις παρατηρούν μείωση των απουσιών, χαμηλότερο ρυθμό παραίτησης προσωπικού και ενίσχυση της εταιρικής τους εικόνας.

Η κοινωνική διάσταση

Ωστόσο, η σημαντικότερη διάσταση της τετραήμερης εργασίας δεν είναι οικονομική, αλλά κοινωνική. Ο χρόνος αποτελεί κοινωνικό πόρο. Οι εργαζόμενοι που κερδίζουν μια επιπλέον ημέρα ελευθερίας δεν αναπαύονται απλώς περισσότερο. Επενδύουν στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, συμμετέχουν σε κοινοτικές δράσεις και αφιερώνουν χρόνο στη φροντίδα του εαυτού τους.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ευρήματα για την ισότητα των φύλων, καθώς η μείωση του ωραρίου επιτρέπει στους πατέρες να συμμετέχουν ενεργά στη φροντίδα των παιδιών και στις οικιακές ευθύνες, θέτοντας τις βάσεις για έναν δικαιότερο καταμερισμό εργασίας στο σπίτι.

Προκλήσεις

Παρά τις προφανείς ευκαιρίες, υπάρχουν προκλήσεις, κυρίως σε κλάδους υπηρεσιών όπως η υγεία, η εστίαση και το λιανεμπόριο, όπου η εργασία συνδέεται άρρηκτα με τη φυσική παρουσία. Οι επικριτές του μοντέλου της τετραήμερης εργασίας φοβούνται την αύξηση των ανισοτήτων μεταξύ των υπαλλήλων γραφείου και των εργαζομένων της «πρώτης γραμμής». Εντούτοις, οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι αυτές οι δυσκολίες είναι ζητήματα σχεδιασμού και όχι αξεπέραστα εμπόδια. Η εφαρμογή ευέλικτων βαρδιών ή κλιμακωτών ωραρίων θα μπορούσε να αποτρέψει την επαγγελματική εξουθένωση (burnout) ειδικά στον τομέα της υγείας, βελτιώνοντας τελικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε μια εποχή όπου οι καρποί της αυξημένης παραγωγικότητας λόγω αυτοματισμού πρέπει να αναδιανεμηθούν δίκαια, η τετραήμερη εργασία προσφέρει έναν πιο άμεσο και κοινωνικά ενσωματωμένο δρόμο από άλλες προτάσεις, όπως το καθολικό βασικό εισόδημα. Έναν αιώνα μετά την καθιέρωση του πενθημέρου, το διακύβευμα δεν είναι πλέον αν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να εργαζόμαστε λιγότερο, αλλά αν έχουμε την πολυτέλεια να μην το πράξουμε.

Δημόσιο Χρέος: Τι κέρδισε η Ελλάδα από το αγγλικό δικαστήριο;

Οι στιγμές που μας «κόβουν» την ανάσα… μας δίνουν τελικά πνοή

Τραμπ: Ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d’artiste
Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Οι αποδόσεις παρακολουθούνται καθημερινά, οι εκδόσεις σχεδιάζονται με μεγαλύτερη προσοχή και οι δημοσιονομικές αποφάσεις αξιολογούνται υπό το πρίσμα της αντίδρασης των επενδυτών

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει κύμα οργής καθώς οικογένειες και νέα ζευγάρια τρέχουν να προλάβουν τις ασφυκτικές προθεσμίες, με τον φόβο ότι θα χαθούν οι προκαταβολές

Ευρωπαϊκή ναυτιλία: Από τις κυρίαρχες παγκοσμίως – Στα 148,7 δισ. ευρώ η συμβολή της στην οικονομία της ΕΕ
Η ευρωπαϊκή ναυτιλία διατηρεί την πρωτοκαθεδρία σε κρίσιμους τομείς, αλλά ταυτόχρονα βλέπει την ισχύ της να πιέζεται από την ταχύτατη ανάπτυξη των ασιατικών στόλων

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τα ενοίκια: Πιο ακριβή από τις Βρυξέλλες η Αθήνα, για τους χαμηλόμισθους
Νέα έρευνα συγκρίνει τα ενοίκια στις πρωτεύουσες της ΕΕ με το ύψος του κατώτατου μισθού. Η Αθήνα είναι αναλογικά ακριβότερη από τις Βρυξέλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

Ινστιτούτο Τσίπρα: Ελλάδα και Βουλγαρία στις πρώτες θέσεις ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ
Τη θέσπιση ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά με σταθερή τιμή προτείνει το «Ινστιτούτο Τσίπρα» - Ο στόχος αφορά μείωση 40% στον τελικό λογαριασμό

Σπίτι μου 2: Φουντώνει η αγωνία των δικαιούχων που είναι «στον αέρα» – Τι απαντά το υπουργείο
Η πρόωρη αυλαία στο «Σπίτι Μου 2», αφήνει ξεκρέμαστους χιλιάδες δικαιούχους που κινδυνεύουν να πεταχτούν εκτός. Νέες μαρτυρίες στο in. Διευκρινίσεις από τον αναπληρωτή υπουργό Νίκο Παπαθανάση.

Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα
Το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα που δολοφονήθηκε από τον πατέρα του καλύτερού του φίλου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου θα πουν σήμερα φίλοι και συγγενείς

Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
Η μετατόπιση του τιμωρητικού λόγου αποκαλύπτει μια διαδικασία, όπου το Ισραήλ εγκαταλείπει την εικόνα του ως παγκόσμιου θύματος και υιοθετεί τη στάση ενός περιφερειακού τυράννου, σύμφωνα με τη Haaretz

Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
Τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση ρίχνει ο Κυρ. Μητσοτάκης στη σημερινή συνεδρίαση της Κ.Ο., σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον χώρο και την ένταση της κριτικής των δυσαρεστημένων βουλευτών του. Με καρότο εξευμενισμού και μαστίγιο οριοθέτησης της γκρίνιας, εκδηλώνει το Μαξίμου την νευρικότητά του μπροστά στη διάχυτη δυσαρέσκεια στην Κ.Ο.

Υπόθεση Έπσταϊν: Στο στόχαστρο ο υπουργός Εμπορίου, Χάουαρντ Λάτνικ – «Είναι παθολογικός ψεύτης» λένε οι Δημοκρατικοί
«Απέφευγε να δώσει απαντήσεις, ήταν νευρικός, ήταν ανέντιμος» τόνισαν στελέχη των Δημοκρατικών, ζητώντας από τον υπουργό να παραιτηθεί.

Αναφορές ότι το Ιράν θα απαντήσει σήμερα στην πρόταση των ΗΠΑ – Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο
Ο Τραμπ δήλωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία» με το Ιράν - Η Τεχεράνη, ανέφερε ότι η πρόταση των ΗΠΑ βρίσκεται ακόμη «υπό εξέταση» - Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Βηρυτό για πρώτη φορά από την έναρξη της εκεχειρίας - Όλες οι εξελίξεις στο in

Γυναίκες ξαναγράφουν την ιστορία στη Wikipedia: Ένας αγώνας ενάντια στην ανισότητα
Μια ομάδα ανθρώπων στην Ισπανία αναδεικνύει ξεχασμένες ιστορίες και δημιουργεί εκατοντάδες άρθρα για γυναίκες στη Wikipedia, διεκδικώντας την αλλαγή και τη δικαίωση

Κυπριακό χωριό πουλήθηκε σε ισραηλινή εταιρεία – Οι περιβαλλοντικοί και πολιτικοί προβληματισμοί
Το θέμα προκαλεί και πολιτικούς προβληματισμούς, αφού υπάρχει το ερώτημα κατά πόσον πρέπει να εγκριθεί οποιαδήποτε σχέδιο και αν «αλώνεται» η Κύπρος από ξένους

Ομόλογα: Η «επιστροφή» των spreads και οι νέες ισορροπίες
Ερωτήματα για την απόφαση του δικαστικού συμβουλίου το 2022 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς από τον ίδιο φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζήτησε – σε πρώτη φάση – την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Τις «στημένες» ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ σε μάρτυρα του σκανδάλου των υποκλοπών επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ
Ο φερόμενος ως διαχειριστής της Krikel την επίμαχη περίοδο των παράνομων παρακολουθήσεων, Σταμάτης Τρίμπαλης, είχε παραδεχθεί ότι είπε ψέματα στην εξεταστική, ενώ είχε καταθέσει ενόρκως ότι γνώρισε τις ερωτήσεις που θα υπέβαλαν βουλευτές «περισσότερο από τη ΝΔ». Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ επανέρχεται επικαλούμενο το ρεπορτάζ του in

Ευρώπη: Η μάχη με τις Big Tech – Ένας ψηφιακός «πόλεμος»… κυριαρχίας
Η Ευρώπη βλέπει πλέον με δυσπιστία την κυριαρχία των αμερικανικών Big Tech και δεν κάθεται με «σταυρωμένα τα χέρια». Τι έδειξε η πρώτη επίσημη αξιολόγηση του νόμου για τις ψηφιακές αγορές.

Στον αέρα 7.000 δικαιούχοι για το Σπίτι μου 2 μετά το πρόωρο τέλος από την κυβέρνηση
Ουκρανία: Ο Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον Ουμέροφ στο Μαϊάμι, σύμφωνα με ΜΜΕ
Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ θα έχει συνομιλίες με τον γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτηρίζει «φυτώριο» τρομοκρατίας την Ευρώπη και επιτίθεται στις αριστερές δυνάμεις της
«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει την επίμονη παρακμή της», αναφέρει η έκθεση για τη νέα στρατηγική των ΗΠΑ κατά της τρομοκρατίας.

Λίβανος: Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά τη Βηρυτό
Οι ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν ξανά τη Βηρυτό, σκοτώνοντας ανώτερο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ.

Γαλλία: Ο πάπας Λέων ΙΔ’ μπορεί να επισκεφτεί τη χώρα στα τέλη Σεπτεμβρίου
«Η Καθολική Εκκλησία στη Γαλλία ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Λέοντα ΙΔ'», αναφέρει η Διάσκεψη των Επισκοπών, προσθέτοντας ότι το ταξίδι του «θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου».

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

