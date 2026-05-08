Κοινωνική αντιπαροχή: Πού θα χτιστούν οι πρώτες κατοικίες – Οι περιοχές

Σάρκα και οστά παίρνει η κοινωνική αντιπαροχή, το πρόγραμμα που αφορά νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η κυβέρνηση προχωρά στην κατασκευή κατοικιών σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η οξυμένη στεγαστική κρίση.

Οι ιδιώτες κατασκευαστές θα αναλάβουν την υποχρέωση ένα ποσοστό (30%) των ακινήτων που θα κατασκευάσουν να το προσφέρουν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση με χαμηλό ενοίκιο.

Το υπόλοιπο απόθεμα κατοικιών θα μπορούν να το πουλήσουν.

Δικαιούχοι θα είναι νέοι (κυρίως ζευγάρια), πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χαμηλόμισθα νοικοκυριά

Mιλώντας στο ΟΤ Delphi Economic Forum XI και στοv δημοσιογράφο του OT, Χρήστο Κολώνα ο αναπληρωτής CEO του Υπερταμείου Πάνος Σταμπουλίδης είπε «ότι η κοινωνική αντιπαροχή μας φέρνει μπροστά στη μεγάλη πρόκληση του πώς αξιοποιούμε τη δημόσια περιουσία, από την άλλη θα πρέπει εμείς να μπορέσουμε αυτά που έχουμε βρει ως δημόσια ακίνητα να τα ωριμάσουμε ώστε να εκδηλώσει ενδιαφέρον η αγορά».

Η κοινωνική αντιπαροχή

Εκδόθηκε η πρώτη από τις δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την εφαρμογή της πολιτικής της κοινωνικής αντιπαροχής, μέσω της οποίας δημόσια ακίνητα τα οποία για χρόνια έμεναν αναξιοποίητα μετατρέπονται σε κοινωνικές κατοικίες.

Τα 8 ακίνητα που περιλαμβάνονται στην ΚΥΑ βρίσκονται:

• στην Παιανία, στην περιοχή Αγίας Τριάδας,

• στη Λάρισα, στην περιοχή Αγίου Θωμά,

• στον Πύργο, στην περιοχή Παλμαντούρα,

• στην Καλαμάτα, στην περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου.

Με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποκτά τη δυνατότητα να προχωρήσει στα επόμενα στάδια για την εκκίνηση των διαδικασιών πρόσκλησης προς την αγορά, προκειμένου ενδιαφερόμενες κατασκευαστικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την ανάπτυξη των ακινήτων.

Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών, μέρος των οποίων θα αποδοθεί ως κοινωνική κατοικία σε συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Τα εν λόγω ακίνητα θα μετατραπούν σε κατοικίες με κοινωνικά κριτήρια, θα διατίθενται με προσιτό μίσθωμα, το ανώτατο όριο του οποίου θα καθορίζει το αρμόδιο υπουργείο, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς μετά από δέκα χρόνια συνεπούς μίσθωσης.

Δικαιούχοι θα είναι νέοι (κυρίως ζευγάρια), πολύτεκνες, τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, αλλά και χαμηλόμισθα νοικοκυριά, που θα αποκτήσουν πρόσβαση σε προσιτή στέγη με ενοίκιο πολύ χαμηλότερο από αυτό της αγοράς.

Από την πλευρά του ο ανάδοχος μετά από διαγωνισμό, θα κατασκευάσει με δικά του κεφάλαια τις νέες κατοικίες ή θα ανακαινίσει τις υπάρχουσες, χωρίς καμία επιβάρυνση του κράτους.

Ταυτόχρονα θεσπίζεται ρητά η δυνατότητα ανάθεσης στον ανάδοχο της πλήρους διαχείρισης των κοινωνικών κατοικιών (εκμίσθωση, είσπραξη, συντήρηση) για προκαθορισμένη περίοδο.

Επίσης, προβλέπεται η παραχώρηση στον κατασκευαστή της κυριότητας μέρους του ακινήτου για εμπορική χρήση, ενώ θα μπορεί να αποκτά ποσοστό συγκυριότητας (εξ αδιαιρέτου) στο ακίνητο.

Τη διενέργεια των διαγωνισμών κοινωνικής αντιπαροχής έχει αναλάβει το Υπερταμείο, με την εκπόνηση των οικονομοτεχνικών μελετών, τη σύνταξη των τευχών των διαγωνισμών και την υποστήριξη της διαδικασίας έως την υπογραφή των συμβάσεων.

Επίσης, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο κ. Σταμπουλίδης περιέγραψε το πλαίσιο τα κριτήρια επιλογής και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων.

Όπως ανέφερε, το μοντέλο της κοινωνικής αντιπαροχής βασίζεται στην ενεργοποίηση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία προτείνονται από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και μπορεί να είναι είτε άχτιστα οικόπεδα είτε ακίνητα με υφιστάμενα κτίρια.

Στη συνέχεια, τα ακίνητα αυτά διατίθενται μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών στην αγορά για ανάπτυξη με κύρια χρήση την κατοικία. Από το σύνολο των κατοικιών που θα δημιουργηθούν, τουλάχιστον το 30% επιστρέφει στο Δημόσιο, προκειμένου να αξιοποιηθεί με κοινωνικά κριτήρια και προσιτό μίσθωμα, ενισχύοντας το απόθεμα προσιτής στέγης.

Πηγή: OT