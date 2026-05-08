Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Για τους Άγγλους είναι το αγαπημένο «παιδί» της βασιλικής οικογένειας. Ήρεμος, ευγενικός, χαμογελαστός, αποφεύγει τις υπερβολές και δείχνει ικανός να μεταφέρει τη βρετανική μοναρχία στο σήμερα. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, πάει… περίπατο, όταν κάθεται στις κερκίδες του Βίλα Παρκ.

Ο 43χρονος μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, όχι δεν έχει κρύψει την αγάπη του για την Άστον Βίλα, αλλά συχνά πυκνά πηγαίνει και την βλέπει στους ευρωπαϊκούς αγώνες της. Κάτι που έγινε και το βράδυ της Πέμπτης, όταν παρακολούθησε από κοντά την πρόκριση της ομάδας του Μπέρμινχαμ στον τελικό του Europa League.

Ο Γουίλιαμ άφησε στην άκρη τα πρωτόκολλα και το έζησε σαν αληθινός «οργανωμένος», με φωνές, υψωμένες γροθιές, μέχρι και χορό στο τέλος της αναμέτρησης. Μάλιστα, στη συνέχεια κατέβηκε στα αποδυτήρια, όπου συνεχάρη τους παίκτες της Βίλα και τον προπονητή Ουνάι Έμερι για την επιτυχία τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Catherine Princess of Wales (@katemiddletonprincessofwalesuk)

Έτσι έγινε οπαδός της Άστον Βίλα

Μπορεί τα τελευταία χρόνια να έχει δει όλος ο πλανήτης τον Γουίλιαμ στις κερκίδες του Βίλα Παρκ, ωστόσο ο μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας είχε αποκαλύψει από το 2015 στο BBC γιατί έγινε οπαδός των «χωριατών».

«Ήταν πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν πήγαινα ακόμα σχολείο, που άρχισε να με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Τότε άρχισα να ψάχνω ποια ομάδα θα υποστηρίζω και οι περισσότεροι φίλοι μου ήταν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή Τσέλσι» είχε πει τότε.

«Όμως δεν ήθελα να κάνω ότι έκαναν όλοι οι άλλοι, δεν ήθελα να πάω με το ρεύμα της εποχής. Και κάπως έτσι επέλεξα την Άστον Βίλα. Ένιωθα μια ωραία σύνδεση με αυτή την ομάδα, καθώς είχε κερδίσει το Κύπελλο Πρωταθλητριών (νυν Τσάμπιονς Λιγκ) το 1982, τη χρονιά που γεννήθηκα» είχε τονίσει.

Ωστόσο, εξομολογήθηκε ότι δεν ήταν εύκολο να είσαι οπαδός της Βίλα, ιδιαίτερα στα νιάτα του. «Μου άρεσε μου υποστήριζα μια ομάδα που βρισκόταν στη μέση της βαθμολογίας, γιατί οι επιτυχίες της θα μου χάριζαν μεγαλύτερες συγκινήσεις» είχε συμπληρώσει, για να παραδεχθεί: «Κοιτώντας πίσω στον χρόνο, μάλλον το σκεπτικό μου ήταν λάθος. Θα μπορούσα να έχω επιλέξει μια ομάδα που δεν θα μου έκανε τη ζωή τόσο δύσκολη».

* Κεντρική φωτογραφία: Reuters / Lee Smith