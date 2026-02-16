magazin
Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Αληθινό παιχνίδι του Στέμματος: «Γoυίλιαμ εναντίον Χάρι και στη μέση η απρόθυμη να συμφιλιώσει Μίντλετον»
Αληθινό παιχνίδι του Στέμματος: «Γoυίλιαμ εναντίον Χάρι και στη μέση η απρόθυμη να συμφιλιώσει Μίντλετον»

Ένα νέο βιβλίο αποκαλύτει τη σκιώδη επιρροή της Κέιτ Μίντλετον στη ρήξη ανάμεσα στα δύο αδέλφια της βρετανικής μοναρχίας

Ίσως η Κέιτ Μίντλετον είναι πολλά περισσότερα από την χαμογελαστή, καρκινοπαθή, υπερασπίστρια της Μητέρας Φύσης μελλοντικής βασίλισσας υποστηρίζει νέο βιβλίο που φέρνει στο φως το ρόλο της στο Megxit που άλλαξε τα πάντα στην οικογένεια των Γουίνσδορ.

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020 συγκλόνισε τα θεμέλια της μοναρχίας, όμως οι αντιδράσεις μέσα στους κόλπους της οικογένειας δεν ήταν ενιαίες γράφει ο Ράσελ Μάγιερς στο William and Catherine: The Monarchy’s New Era.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η πριγκίπισσα της Ουαλίας κράτησε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση σε σύγκριση με τον σύζυγό της».

«Η Κέιτ είχε λιγότερο ενδιαφέρον από τον σύζυγό της στο να προσπαθήσει να πείσει τον Χάρι να παραμείνει στον τρέχοντα ρόλο του», σημειώνει ο Μάγιερς στο βιβλίο του.

Η στάση αυτή δεν πήγαζε από αδιαφορία, αλλά από μια βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας του Χάρι. Η ίδια πίστευε ότι οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στον «διάδοχο» και τον «αναπληρωματικό» είχαν καταστήσει αναπόφευκτη την επιθυμία του Χάρι να αναζητήσει κάτι περισσότερο από έναν δευτερεύοντα ρόλο στη βασιλική ιεραρχία.

Σε αντίθεση με τη ρεαλιστική προσέγγιση της συζύγου του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια οδυνηρή πραγματικότητα. Η αποχώρηση του αδελφού του δεν ήταν απλώς μια θεσμική κρίση, αλλά η οριστική ρήξη ενός δεσμού που σφυρηλατήθηκε μέσα από κοινές τραγωδίες.

«Ο Γουίλιαμ ήταν έντονα θλιμμένος από την απόφαση του αδελφού του να παραιτηθεί», αναφέρει το βιβλίο. «Γνώριζε βαθιά μέσα του ότι δεν θα υπήρχε γυρισμός».

O Χάρι από τη δική του πλευρά είπε δημόσια πως η σχέση του με τον αδελφό του έγινε μια μάχη για το ποια θα επικρατήσει, η Μέγκαν ή η Κέιτ:

@news.com.au The royal tea is spilling ☕ #princeharry #meghanmarkle #katemiddleton #harryandmeghan #royalfamily #fyp ♬ Where Have You Been x The Hills – DJ L BEATS

Κανένας συμβιβασμός

Οι αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας, από την κοινή διαχείριση του θανάτου της μητέρας τους μέχρι την ενηλικίωση υπό το άγρυπνο βλέμμα της δημοσιότητας, αμαυρώθηκαν οριστικά από τη διχόνοια στην καρδιά της οικογένειας. Παρά την ελπίδα του Χάρι και της Μέγκαν για μια «μέση λύση», η περίφημη Σύνοδος του Σάντριγχαμ υπό την βασίλισσα Ελισάβετ κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρχε χώρος για ημιτελείς δεσμεύσεις -κάτι που η Μίντλετον φρόντισε να ισχύσει μέχρι τέλους.

Από τη μετακόμιση των Σάσεξ στην Καλιφόρνια το 2020 μέχρι σήμερα, το χάσμα μεταξύ των δύο αδελφών έχει βαθύνει επικίνδυνα. Οι δημόσιες αποκαλύψεις μέσω συνεντεύξεων και απομνημονευμάτων έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που πολλοί ειδικοί θεωρούν μη αναστρέψιμη χωρίς μια γενναία υποχώρηση.

«Το χάσμα είναι πολύ βαθύ και μακροχρόνιο», τονίζει ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι. «Δεν πρόκειται να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη».

Παρόλο που υπήρξαν σύντομες στιγμές επικοινωνίας, όπως η συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο τον Σεπτέμβριο του 2025, η σχέση με τον Γουίλιαμ παραμένει παγωμένη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν, «όλοι θέλουν η συμφιλίωση να γίνει με τους δικούς τους όρους, και αυτό είναι που την καθιστά αδύνατη».

Είναι η «γλυκιά Κέιτ» μια παίκτρια με εξαιρετική στρατηγική που ξέρει να επιβάλλει τη θέλησή της παίζοντας ένα παιχνίδι του θρόνου; Η θεωρία κερδίζει έδαφος σε όλους όσοι δεν συγκινούνται από την εικόνα της Μίντλετον.

Η υπόθεση πως η Κέιτ Μίντλετον είναι μια παθητική σύζυγος που απλώς ακολουθεί τον Γουίλιαμ καταρρέει κάτω από το βάρος των νέων αποκαλύψεων. Η απόφασή της να μην προσπαθήσει στο ελάχιστο να κρατήσει τον Χάρι στο Παλάτι δείχνει μια γυναίκα που παίρνει αποφάσεις με βάση την ισχύ και όχι το συναίσθημα.

«Η Κάθριν είναι συχνά η κινητήριος δύναμη πίσω από τις πιο σκληρές αποφάσεις του Γουίλιαμ, λειτουργώντας ως ο απόλυτος φρουρός της εικόνας του Στέμματος», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στο Παλάτι. Αυτή η «απάθεια» προς τον Χάρι δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια στρατηγική κίνηση για να καθαρίσει το τοπίο από κάθε πηγή αστάθειας, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε τη διάλυση ενός αδελφικού δεσμού.

«Σιδηρά Πριγκίπισσα»

Η θεωρία ότι ο Γουίλιαμ λειτουργεί ως το «πρόσωπο» ενώ η Κέιτ είναι ο «εγκέφαλος» κερδίζει έδαφος στους κύκλους των αναλυτών που βλέπουν πέρα από τα επίσημα δελτία τύπου.

Η Κέιτ κατάφερε να μετατρέψει τον κάποτε απρόβλεπτο Γουίλιαμ σε έναν πειθαρχημένο μελλοντικό μονάρχη, συχνά απομονώνοντάς τον από επιρροές που η ίδια θεωρούσε επικίνδυνες – με πρώτη και καλύτερη αυτή του Χάρι.

«Ουδείς πρέπει να υποτιμά την ικανότητα της Κάθριν να κατευθύνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που επιθυμεί, χωρίς ποτέ να χάνει το χαμόγελό της μπροστά στις κάμερες», σημειώνει ο Ράσελ Μάγιερς.

Η στάση της στο Megxit δείχνει ότι δεν την ενδιέφερε η οικογενειακή επανένωση, αλλά η εξάλειψη του ανταγωνισμού.

Ο Χάρι ήταν ένα πρόβλημα που έπρεπε να απομακρυνθεί, και η Κέιτ ήταν εκείνη που έδωσε το πράσινο φως στον Ουίλιαμ να σκληρύνει τη στάση του.

Στην πραγματικότητα, η Μίντλετον έπαιξε το μακρύ παιχνίδι της επιβίωσης. Κατάλαβε ότι για να κυριαρχήσει, έπρεπε να γίνει ο απαραίτητος σύμβουλος του Ουίλιαμ, ο άνθρωπος που παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις που εκείνος δυσκολευόταν να πάρει λόγω συναισθηματικών δεσμών.

«Στη βασιλική σκακιέρα, η Κάθριν δεν είναι το πιόνι, αλλά η βασίλισσα που προστατεύει τον βασιλιά της, εξολοθρεύοντας όποιον απειλεί τη σταθερότητα του δικού της μέλλοντος», τονίζει η Αμάντα Φόρμαν.

Η «γλυκύτητα» είναι το τέλειο προπέτασμα καπνού σημειώνουν οι πολέμιοι της. «Κάτω από αυτό, κρύβεται μια γυναίκα που δεν δίστασε να αφήσει τον κουνιάδο της στην τύχη του, εξασφαλίζοντας ότι ο δικός της δρόμος προς τον θρόνο θα είναι ελεύθερος από εσωτερικούς εχθρούς» υποστηρίζουν όσοι βλέπουν στην Μίντλετον όχι μια ειρηνοποιό, αλλά τη γυναίκα που οικοδόμησε την απομόνωση του Χάρι κομμάτι-κομμάτι.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το «έριξαν» ΟΠΑΠ, ΔΕΗ και τράπεζες

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Όταν ο ένας αποταμιεύει και ο άλλος ξοδεύει: Δοκιμάζουν τελικά τα οικονομικά τον έρωτα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

Υδρογονάνθρακες: Επενδύσεις 790 εκατ. ευρώ ανοίγουν στην Ελλάδα Chevron και ExxonMobil

inWellness
inTown
Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη
Παρτάρα 16.02.26
Παρτάρα 16.02.26

Αυτό δεν ήταν γάμος, αλλά reunion του Stranger Things: Μάγια Χοκ και Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν στη Νέα Υόρκη

Έχοντας δίπλα της τους διάσημους γονείς της Ούμα Θέρμαν και Ίθαν Χοκ, αλλά και σχεδόν όλους τους σταρ της σειράς Stranger Things, η Μάγια Χοκ και ο Κρίστιαν Λι Χάτσον παντρεύτηκαν ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου.

Σύνταξη
Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26
«Η αλήθεια έχει σημασία» 16.02.26

Η Γκισλέιν Μάξγουελ ζητά προεδρική χάρη για να μιλήσει – Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι, λέει ο δικηγόρος της

Ο δικηγόρος της Γκισλέιν Μάξγουελ δήλωσε μεταξύ άλλων πως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπιλ Κλίντον είναι αθώοι για οποιαδήποτε παρανομία, λέγοντας πως «μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει το γιατί και το κοινό δικαιούται αυτή την εξήγηση».

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση
Μαγεία 16.02.26
Μαγεία 16.02.26

Ο σεναριογράφος των Simpsons αποκαλύπτει τον διάσημο που θέλουν για μια guest star εμφάνιση

Η σειρά «The Simpsons» έχει φιλοξενήσει διάσημους καλεσμένους από την πρώτη της προβολή στο FOX το 1989, μερικοί από τους οποίους είναι η Lady Gaga, η Μέριλ Στρίπ και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ,

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26
Ποιος θα το πίστευε 15.02.26

Αν μοιάζεις με την Carrie και δηλώνεις ερωτευμένη με έναν εκκεντρικό άνδρα σαν τον Mr. Big σου έχουμε άσχημα νέα

Η σχέση της Carrie και του Mr. Big από το «Sex and the City» είναι ο ορισμός της τοξικότητας - και στον πραγματικό κόσμο δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει.

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26
«Δυσβάσταχτο» 15.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Γιατί ένας superstar πέθανε απένταρος; – Ο καρκίνος, το κόστος, η πτώχευση για ζωή

Αν ο διάσημος και υποθετικά εύπορος Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ δεν μπορούσε να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα, τι σημαίνει αυτό για τους άσημους καρκινοπαθείς στις ΗΠΑ;

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»
Φούμαρα 14.02.26
Φούμαρα 14.02.26

Μάργκο Ρόμπι-Τζέικομπ Ελόρντι: Το διαφημιστικό ειδύλλιο για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη κούρασε – «Όχι άλλο Showmance»

Η προωθητική καμπάνια για τη νέα μεταφορά του κλασικού έργου της Έμιλι Μπροντέ Ανεμοδαρμένα Ύψη φαίνεται να τεστάρει τις αντοχές των θαυμαστών και του σινεφίλ κοινού με το cringe ψέμα του σημειώνει το BBC

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26
Γλώσσα αλήθειας 14.02.26

Η Charli xcx είναι μία από εμάς – «Έχω πάθει νευρικό κλονισμό καπνίζοντας ένα εκατομμύριο τσιγάρα»

Η Charli xcx βρέθηκε στην Berlinale, όπου παρουσιάζεται η ταινία της «The Moment» και μίλησε για το «Brat», την εμπειρία της από τη μουσική βιομηχανία αλλά και για το φεστιβάλ.

Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 18:52
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 18:52

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» στην πληγωμένη Θεσσαλία - Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.

Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Ο Μακέλι ορίστηκε να σφυρίξει στα πλέι οφ του Champions League, ενώ η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό, μέσω σεναρίων, και με μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Λούτσα: «Το είχαν ξανακάνει» – Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα
Ελλάδα 16.02.26
Ελλάδα 16.02.26

«Το είχαν ξανακάνει» - Τι αποκαλύπτει συμμαθητής των παιδιών για το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Η μητέρα του 15χρονου που υπέδειξαν ως τον οδηγό οι Αρχές, μίλησε στο MEGA και αρνήθηκε ότι οδηγούσε ο γιος της το αυτοκίνητο όπου έγινε το τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία όλης της ομάδας – Η ομιλία του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα είπαν από πλευράς παικτών Ρέτσος και Ποντένσε.

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»
Ελλάδα 16.02.26
Ελλάδα 16.02.26

Ντάνα Έντεν: Βρέθηκε απαγχονισμένη από τον αδερφό της – Ήταν στην Αθήνα για τα γυρίσματα του 4ου κύκλου της «Τεχεράνης»

Από τη σούπερ επιτυχημένη τηλεοπτική «Τεχεράνη» που προβλήθηκε σε 130 χώρες και καθήλωσε το κοινό, μέχρι την απονομή του βραβείου Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά, η Ισραηλινή παραγωγός της σειράς, Ντάνα Έντεν, βρισκόταν στην κορυφή του κόσμου.

Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

