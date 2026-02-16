Αληθινό παιχνίδι του Στέμματος: «Γoυίλιαμ εναντίον Χάρι και στη μέση η απρόθυμη να συμφιλιώσει Μίντλετον»

Ίσως η Κέιτ Μίντλετον είναι πολλά περισσότερα από την χαμογελαστή, καρκινοπαθή, υπερασπίστρια της Μητέρας Φύσης μελλοντικής βασίλισσας υποστηρίζει νέο βιβλίο που φέρνει στο φως το ρόλο της στο Megxit που άλλαξε τα πάντα στην οικογένεια των Γουίνσδορ.

Η απόφαση του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ να εγκαταλείψουν τα βασιλικά τους καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2020 συγκλόνισε τα θεμέλια της μοναρχίας, όμως οι αντιδράσεις μέσα στους κόλπους της οικογένειας δεν ήταν ενιαίες γράφει ο Ράσελ Μάγιερς στο William and Catherine: The Monarchy’s New Era.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η πριγκίπισσα της Ουαλίας κράτησε μια πιο αποστασιοποιημένη στάση σε σύγκριση με τον σύζυγό της».

«Η Κέιτ είχε λιγότερο ενδιαφέρον από τον σύζυγό της στο να προσπαθήσει να πείσει τον Χάρι να παραμείνει στον τρέχοντα ρόλο του», σημειώνει ο Μάγιερς στο βιβλίο του.

Η στάση αυτή δεν πήγαζε από αδιαφορία, αλλά από μια βαθιά κατανόηση της ψυχολογίας του Χάρι. Η ίδια πίστευε ότι οι θεμελιώδεις διαφορές ανάμεσα στον «διάδοχο» και τον «αναπληρωματικό» είχαν καταστήσει αναπόφευκτη την επιθυμία του Χάρι να αναζητήσει κάτι περισσότερο από έναν δευτερεύοντα ρόλο στη βασιλική ιεραρχία.

Σε αντίθεση με τη ρεαλιστική προσέγγιση της συζύγου του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ βρέθηκε αντιμέτωπος με μια οδυνηρή πραγματικότητα. Η αποχώρηση του αδελφού του δεν ήταν απλώς μια θεσμική κρίση, αλλά η οριστική ρήξη ενός δεσμού που σφυρηλατήθηκε μέσα από κοινές τραγωδίες.

«Ο Γουίλιαμ ήταν έντονα θλιμμένος από την απόφαση του αδελφού του να παραιτηθεί», αναφέρει το βιβλίο. «Γνώριζε βαθιά μέσα του ότι δεν θα υπήρχε γυρισμός».

O Χάρι από τη δική του πλευρά είπε δημόσια πως η σχέση του με τον αδελφό του έγινε μια μάχη για το ποια θα επικρατήσει, η Μέγκαν ή η Κέιτ:

Κανένας συμβιβασμός

Οι αναμνήσεις της παιδικής τους ηλικίας, από την κοινή διαχείριση του θανάτου της μητέρας τους μέχρι την ενηλικίωση υπό το άγρυπνο βλέμμα της δημοσιότητας, αμαυρώθηκαν οριστικά από τη διχόνοια στην καρδιά της οικογένειας. Παρά την ελπίδα του Χάρι και της Μέγκαν για μια «μέση λύση», η περίφημη Σύνοδος του Σάντριγχαμ υπό την βασίλισσα Ελισάβετ κατέστησε σαφές ότι δεν υπήρχε χώρος για ημιτελείς δεσμεύσεις -κάτι που η Μίντλετον φρόντισε να ισχύσει μέχρι τέλους.

Από τη μετακόμιση των Σάσεξ στην Καλιφόρνια το 2020 μέχρι σήμερα, το χάσμα μεταξύ των δύο αδελφών έχει βαθύνει επικίνδυνα. Οι δημόσιες αποκαλύψεις μέσω συνεντεύξεων και απομνημονευμάτων έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση που πολλοί ειδικοί θεωρούν μη αναστρέψιμη χωρίς μια γενναία υποχώρηση.

«Το χάσμα είναι πολύ βαθύ και μακροχρόνιο», τονίζει ο ιστορικός Ρόμπερτ Λέισι. «Δεν πρόκειται να αλλάξει, κατά τη γνώμη μου, μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη».

Παρόλο που υπήρξαν σύντομες στιγμές επικοινωνίας, όπως η συνάντηση του Χάρι με τον βασιλιά Κάρολο τον Σεπτέμβριο του 2025, η σχέση με τον Γουίλιαμ παραμένει παγωμένη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν, «όλοι θέλουν η συμφιλίωση να γίνει με τους δικούς τους όρους, και αυτό είναι που την καθιστά αδύνατη».

Είναι η «γλυκιά Κέιτ» μια παίκτρια με εξαιρετική στρατηγική που ξέρει να επιβάλλει τη θέλησή της παίζοντας ένα παιχνίδι του θρόνου; Η θεωρία κερδίζει έδαφος σε όλους όσοι δεν συγκινούνται από την εικόνα της Μίντλετον.

Η υπόθεση πως η Κέιτ Μίντλετον είναι μια παθητική σύζυγος που απλώς ακολουθεί τον Γουίλιαμ καταρρέει κάτω από το βάρος των νέων αποκαλύψεων. Η απόφασή της να μην προσπαθήσει στο ελάχιστο να κρατήσει τον Χάρι στο Παλάτι δείχνει μια γυναίκα που παίρνει αποφάσεις με βάση την ισχύ και όχι το συναίσθημα.

«Η Κάθριν είναι συχνά η κινητήριος δύναμη πίσω από τις πιο σκληρές αποφάσεις του Γουίλιαμ, λειτουργώντας ως ο απόλυτος φρουρός της εικόνας του Στέμματος», αναφέρει χαρακτηριστικά πηγή κοντά στο Παλάτι. Αυτή η «απάθεια» προς τον Χάρι δεν ήταν τυχαία. Ήταν μια στρατηγική κίνηση για να καθαρίσει το τοπίο από κάθε πηγή αστάθειας, ακόμα κι αν αυτό σήμαινε τη διάλυση ενός αδελφικού δεσμού.

«Σιδηρά Πριγκίπισσα»

Η θεωρία ότι ο Γουίλιαμ λειτουργεί ως το «πρόσωπο» ενώ η Κέιτ είναι ο «εγκέφαλος» κερδίζει έδαφος στους κύκλους των αναλυτών που βλέπουν πέρα από τα επίσημα δελτία τύπου.

Η Κέιτ κατάφερε να μετατρέψει τον κάποτε απρόβλεπτο Γουίλιαμ σε έναν πειθαρχημένο μελλοντικό μονάρχη, συχνά απομονώνοντάς τον από επιρροές που η ίδια θεωρούσε επικίνδυνες – με πρώτη και καλύτερη αυτή του Χάρι.

«Ουδείς πρέπει να υποτιμά την ικανότητα της Κάθριν να κατευθύνει τα πράγματα προς την κατεύθυνση που επιθυμεί, χωρίς ποτέ να χάνει το χαμόγελό της μπροστά στις κάμερες», σημειώνει ο Ράσελ Μάγιερς.

Η στάση της στο Megxit δείχνει ότι δεν την ενδιέφερε η οικογενειακή επανένωση, αλλά η εξάλειψη του ανταγωνισμού.

Ο Χάρι ήταν ένα πρόβλημα που έπρεπε να απομακρυνθεί, και η Κέιτ ήταν εκείνη που έδωσε το πράσινο φως στον Ουίλιαμ να σκληρύνει τη στάση του.

Στην πραγματικότητα, η Μίντλετον έπαιξε το μακρύ παιχνίδι της επιβίωσης. Κατάλαβε ότι για να κυριαρχήσει, έπρεπε να γίνει ο απαραίτητος σύμβουλος του Ουίλιαμ, ο άνθρωπος που παίρνει τις δύσκολες αποφάσεις που εκείνος δυσκολευόταν να πάρει λόγω συναισθηματικών δεσμών.

«Στη βασιλική σκακιέρα, η Κάθριν δεν είναι το πιόνι, αλλά η βασίλισσα που προστατεύει τον βασιλιά της, εξολοθρεύοντας όποιον απειλεί τη σταθερότητα του δικού της μέλλοντος», τονίζει η Αμάντα Φόρμαν.

Η «γλυκύτητα» είναι το τέλειο προπέτασμα καπνού σημειώνουν οι πολέμιοι της. «Κάτω από αυτό, κρύβεται μια γυναίκα που δεν δίστασε να αφήσει τον κουνιάδο της στην τύχη του, εξασφαλίζοντας ότι ο δικός της δρόμος προς τον θρόνο θα είναι ελεύθερος από εσωτερικούς εχθρούς» υποστηρίζουν όσοι βλέπουν στην Μίντλετον όχι μια ειρηνοποιό, αλλά τη γυναίκα που οικοδόμησε την απομόνωση του Χάρι κομμάτι-κομμάτι.