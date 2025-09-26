magazin
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:40

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Δύο εβδομάδες μετά την πρώτη συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τον πρίγκιπα Χάρι έπειτα από 19 μήνες, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ πραγματοποίησε ένα διακριτικό ταξίδι στη Σκωτία για να περάσει ιδιωτικό χρόνο με τον πατέρα του

Ο διάδοχος του θρόνου, πρίγκιπας Γουίλιαμ, 43, πέταξε στις 23 Σεπτεμβρίου στο Αμπερντίν για ένα «mini-break» με τον 76χρονο βασιλιά Κάρολο, με προορισμό το αγαπημένο σκωτσέζικο καταφύγιο του μονάρχη, το Μπέρκχολ (Birkhall), που βρίσκεται στην ευρύτερη έκταση του Μπαλμόραλ.

Η επίσκεψη του πρίγκιπα της Ουαλίας στον πατέρα του, διάρκειας λίγων ημερών, φαίνεται να αποτελεί πλέον παράδοση για τους δυο τους, οι οποίοι καθιέρωσαν τις «μικρές αποδράσεις» στη Σκωτία μετά την άνοδο του Καρόλου στον θρόνο το 2022.

Ενώ το Κάστρο του Μπαλμόραλ φιλοξενεί τις παραδοσιακές οικογενειακές διακοπές των τέλους του καλοκαιριού, το Μπέρκχολ, που ο Κάρολος κληρονόμησε  το 2002, χρησιμεύει ως η πιο προσωπική του, απομονωμένη κατοικία.

Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν στη Daily Mail έδειξαν τον Ουίλιαμ να αποβιβάζεται από ιδιωτικό τζετ στο Αμπερντίν, φορώντας ακόμα το κοστούμι από την επίσημη εμφάνισή του νωρίτερα την ίδια ημέρα στο Σάουθπορτ με τη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Η κοινή εμφάνιση του πριγκιπικού ζεύγους στο Σάουθπορτ, όπου επισκέφθηκαν την κοινότητα μετά το θάνατο τριών νεαρών κοριτσιών σε μάθημα χορού με θέμα την Τέιλορ Σουίφτ τον Ιούλιο του 2024, ήταν η πρώτη τους κοινή έξοδος μετά τον ρόλο τους στην υποδοχή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την κρατική του επίσκεψη στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Καρόλος και Χάρι βγάζουν Γουίλιαμ εκτός;

Το ταξίδι του Γουίλιαμ στη Σκωτία έρχεται σε συνέχεια μιας άκρως συμβολικής συνάντησης που είχε ο βασιλιάς Κάρολος με τον μικρότερο γιο του, πρίγκιπα Χάρι, στις 10 Σεπτεμβρίου στο Κλάρενς Χάουζ του Λονδίνου.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε ορόσημο, καθώς ήταν το πρώτο τετ-α-τετ πατέρα και γιου έπειτα από 19 μήνες.

Ο Πρίγκιπας Κάρολος, ο Πρίγκιπας Χάρι, ο Κόμης Σπένσερ, ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ και ο Δούκας του Εδιμβούργου παρακολουθούν τη μεταφορά του φέρετρου με τη σορό της Πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Αββαείο του Γουέστμινστερ για την κηδεία της στις 6 Σεπτεμβρίου

Ο Δούκας του Σάσεξ, 40 ετών, πέρασε περίπου 55 λεπτά στην κατοικία του πατέρα του, πίνοντας τσάι, με το Μπάκιγχαμ και εκπρόσωπο του Χάρι να επιβεβαιώνουν τη συνάντηση, χωρίς να δίνουν άλλες λεπτομέρειες.

Η επανένωση αυτή αναζωπύρωσε τις ελπίδες για μία σταδιακή συμφιλίωση ανάμεσα στον Χάρι και την οικογένειά του, μετά την αποχώρησή του, μαζί με τη Μέγκαν Μαρκλ, από τα βασιλικά τους καθήκοντα και τη μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια το 2020.

Ο Χάρι έχει εκφράσει την επιθυμία του για προσέγγιση, δηλώνοντας τον Μάιο στο BBC News ότι θα ήθελε «πολύ» μια συμφιλίωση, ενώ αποκάλυψε στην The Guardian ότι το πρόσφατο ταξίδι του στην Αγγλία τον έφερε «πιο κοντά» στο να φέρει τα παιδιά του, τον Πρίγκιπα Άρτσι, 6 ετών, και την Πριγκίπισσα Λίλιμπετ, 4 ετών, στη γενέτειρά τους.

«Βαθύ ρήγμα»

Ωστόσο, παρά τη φαινομενική βελτίωση στις σχέσεις πατέρα και μικρότερου γιου, η ένταση μεταξύ των δύο αδελφών, Χάρι και Γουίλιαμ παραμένει ισχυρή και δεν δείχνει σημάδια εξομάλυνσης -άλλωστε η ηχηρή απουσία του Γουίλιαμ από τη συνάντηση της 10ης Σεπτεμβρίου δεν πέρασε απαρατήρητη.

Όπως σχολίασε πρόσφατα στο περιοδικό PEOPLE ο Ρόμπερτ Λέισι, συγγραφέας του βιβλίου Battle of Brothers («Μάχη των Αδελφών»), «Το ρήγμα είναι πολύ βαθύ και πολύ μακροχρόνιο. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα αλλάξει μέχρι ο Χάρι να κάνει μια κίνηση και να ζητήσει συγγνώμη».

YouTube thumbnail

Η ιστορικός Αμάντα Φόρμαν πρόσθεσε: «Όλοι θέλουν να γίνει η συμφιλίωση με τους δικούς τους όρους, αλλά αυτό είναι που την καθιστά αδύνατη».

Η ιδιωτική «απομόνωση» του Γουίλιαμ με τον Βασιλιά στη Σκωτία, λίγες μόνο ημέρες μετά τη συνάντηση του μονάρχη με τον Χάρι, υποδηλώνει την ανάγκη του Διαδόχου για προσωπική επαφή με τον πατέρα του, εν μέσω των συνεχιζόμενων ενδοοικογενειακών αναταράξεων που παραμένουν ανοιχτές πληγές για το Παλάτι.

