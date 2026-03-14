Νταϊάνα: Κρυφή επιθυμία να δει τον Χάρι Βασιλιά – «Ο Γουίλιαμ είναι ντροπαλός»

Μια νέα μαρτυρία από το στενό περιβάλλον της πριγκίπισσας Νταϊάνα ανατρέπει όσα γνωρίζαμε για το μέλλον της βρετανικής μοναρχίας.

Σύμφωνα με τον έμπιστο φίλο της και δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Κέι, η Νταϊάνα ανησυχούσε για την εσωστρέφεια του Γουίλιαμ και προετοίμαζε αθόρυβα το έδαφος για μια ιστορική υπέρβαση. Η πριγκίπισσα του Λαού έβλεπε στον δευτερότοκο γιο της, Χάρι, τον ιδανικό διάδοχο του θρόνου.

Οι αποκαλύψεις του βασιλικού εμπειρογνώμονα Κέι φέρνουν στο φως την πεποίθηση της Νταϊάνα ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν επιθυμούσε ποτέ να φορέσει το στέμμα.

Ο διακεκριμένος βασιλικός ανταποκριτής και στενός φίλος της αείμνηστης πριγκίπισσας υποστηρίζει πως η Νταϊάνα είχε διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη άποψη για το μέλλον των γιων της.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πίστευε ότι ο πρίγκιπας Γουίλιαμ δεν ένιωθε άνετα με την προοπτική να γίνει βασιλιάς, χαρακτηρίζοντάς τον ως έναν «ντροπαλό νεαρό» που δεν επιθυμούσε αυτό που η ίδια αποκαλούσε «κορυφαία δουλειά».

Αντίθετα, θεωρούσε ότι ο Χάρι διέθετε το απαραίτητο ταμπεραμέντο και την ενέργεια για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του στέμματος.

«Καλός Βασιλιάς Χάρι»

Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις αφορά το υποκοριστικό που χρησιμοποιούσε η Νταϊάνα για τον μικρότερο γιο της.

Τον αποκαλούσε συχνά «Καλός Βασιλιάς Χάρι», μια αναφορά που παρέπεμπε σε παλαιότερες, ένδοξες εποχές της αγγλικής μοναρχίας. Ο Κέι είναι ξεκάθαρος.

Η Νταϊάνα προετοίμαζε το έδαφος για την πιθανότητα να διαδεχθεί ο Χάρι τον πατέρα του, καθώς διέκρινε στον δωδεκάχρονο τότε Πρίγκιπα μια μεγαλύτερη προθυμία να αναλάβει δημόσια καθήκοντα σε σχέση με τον πιο εσωστρεφή αδελφό του.

Ιδανική εξέλιξη

Παρά τις ανησυχίες της μητέρας του, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ φαίνεται πως διέψευσε τις προβλέψεις της. Ο Ρίτσαρντ Κέι παραδέχεται ότι ο σημερινός πρίγκιπας της Ουαλίας αποτέλεσε μια θετική έκπληξη, καθώς ωρίμασε και αποδέχθηκε πλήρως τον ρόλο του, επιδεικνύοντας αφοσίωση και την ικανότητα να εκσυγχρονίσει τον θεσμό.

«Τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως πίστευε η Νταϊάνα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε μάλλον ευγνώμονες για αυτό», σημείωσε ο δημοσιογράφος, τονίζοντας ότι ο Γουίλιαμ είναι πλέον ο κατάλληλος άνθρωπος για να οδηγήσει τη μοναρχία στη νέα εποχή.

Καθόλου «εφεδρικός»

Οι αποκαλύψεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα που παρουσίασε ο ίδιος ο Χάρι στα απομνημονεύματά του.

Ενώ ο Χάρι περιέγραψε τη ζωή του στη σκιά του διαδόχου, οι μαρτυρίες του Κέι υποδηλώνουν ότι στα μάτια της μητέρας του δεν ήταν ποτέ «εφεδρικός» (Spare, ο τίτλος των απομνημονευμάτων του που έφεραν ρήξη στην οικογένεια), αλλά ένας εν δυνάμει ηγέτης.

Η σύγκρουση ανάμεσα στο πώς ένιωθε ο ίδιος ο πρίγκιπας Χάρι και στο πώς τον οραματιζόταν η Νταϊάνα προσθέτει ένα ακόμα επίπεδο τραγικότητας στη σχέση των δύο αδελφών, η οποία παραμένει τεταμένη καθώς ο Γουίλιαμ προετοιμάζεται για τη δική του μελλοντική στέψη σημειώνει το Page Six.