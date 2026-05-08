Η Πλαίσιο στην κορυφή των Best Workplaces στην Ελλάδα

Η Πλαίσιο κατέκτησε την 1η θέση στη λίστα Best Workplaces™ στην Ελλάδα, στην κατηγορία εταιρειών με περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους – μια διάκριση που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αντικατοπτρίζει τη φωνή των ίδιων των ανθρώπων της.

Τα τελευταία χρόνια, η Πλαίσιο έχει καθιερωθεί ως μια εταιρεία που εξελίσσεται δυναμικά, με σταθερή παρουσία σε διακρίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, τις επιδόσεις και την εμπειρία πελάτη. Η συγκεκριμένη αναγνώριση, όμως, ξεχωρίζει γιατί αποτυπώνει κάτι πιο ουσιαστικό: την καθημερινή εμπειρία μέσα στην εταιρεία. Τη συνεργασία που χτίζεται στην πράξη, την εμπιστοσύνη που καλλιεργείται με συνέπεια και τη νοοτροπία ότι όλοι προχωρούν μαζί, με κοινό στόχο. Είναι μια επιβεβαίωση ότι η πορεία της εταιρείας δεν καθορίζεται μόνο από τα αποτελέσματα, αλλά από τους ανθρώπους που τη διαμορφώνουν καθημερινά. Ενδεικτικά, το 87% των εργαζομένων δηλώνει ότι μπορεί να είναι ο εαυτός του στο εργασιακό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας την κουλτούρα εμπιστοσύνης και αποδοχής που έχει καλλιεργηθεί.

Στην Πλαίσιο, η εργασιακή εμπειρία δεν αντιμετωπίζεται ως κάτι στατικό. Αντίθετα, εξελίσσεται διαρκώς, μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη, την εκπαίδευση και την καθημερινή υποστήριξη των ανθρώπων της. Η εταιρεία επενδύει σε ένα σύγχρονο και ανοιχτό περιβάλλον εργασίας, όπου η συνεργασία και η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελούν βασικά στοιχεία της κουλτούρας της και δίνεται έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών εξέλιξης, επιτρέποντας σε κάθε εργαζόμενο να αναπτύσσει τις δεξιότητές του και να διαμορφώνει τη δική του πορεία μέσα στον οργανισμό. Μόνο την τελευταία χρονιά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 44.000 ώρες εκπαίδευσης, ενώ 128 άνθρωποι ανέλαβαν νέα καθήκοντα, ενισχύοντας έμπρακτα την εσωτερική εξέλιξη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και την έκφραση. Οι άνθρωποι της Πλαίσιο έχουν ενεργό ρόλο, η γνώμη τους ακούγεται και λαμβάνεται υπόψη, ενώ η καθημερινή εμπειρία διαμορφώνεται μέσα από έναν συνεχή διάλογο. Αυτό ενισχύει ουσιαστικά το αίσθημα του «ανήκειν» και δημιουργεί μια κουλτούρα όπου η διαφορετικότητα γίνεται δύναμη και η συμπερίληψη πράξη. Η σταθερή παρουσία της εταιρείας στις λίστες Best Workplaces™ επιβεβαιώνει αυτή τη φιλοσοφία. Παράλληλα, η φετινή κατάκτηση της 2ης θέσης στη λίστα Best Workplaces™ for Women Hellas αναδεικνύει τη συνεπή δέσμευση της Πλαίσιο στην ισότητα, τη συμπερίληψη και την ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων της, ανεξαρτήτως φύλου ή ρόλου. Άλλωστε, το ποσοστό γυναικείας εκπροσώπησης στην εταιρεία ανέρχεται στο 48%, ενώ το 37,5% των διοικητικών θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες.

Η διάκριση αυτή απονέμεται από τον οργανισμό Great Place to Work και βασίζεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση των εργαζομένων. Γι’ αυτό και αποτελεί μια από τις πιο ουσιαστικές αναγνωρίσεις για την εταιρεία – αφού αντικατοπτρίζει την πραγματική εμπειρία των ανθρώπων της, την καθημερινότητά τους και το πώς νιώθουν μέσα στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Για την Πλαίσιο, η κορυφή δεν αποτελεί τελικό προορισμό, αλλά μια διαρκή πρόκληση: να αξίζει, κάθε μέρα, τη θέση που της δίνουν οι άνθρωποί της.

