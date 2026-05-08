«Emily in Paris»: Πότε ξεκινούν τα γυρίσματα στη Μύκονο – σε ποια σημεία του νησιού

Μετά από το Παρίσι και τη Ρώμη, η «Emily in Paris» έρχεται και στη χώρα μας. Οι πρωταγωνιστές και υπόλοιποι συντελεστές της πολύ επιτυχημένης σειράς του Netflix θα επισκεφθούν τη Μύκονο όπου θα μείνουν για 8 ημέρες.

Στο φινάλε της 5ης σεζόν, ο Gabriel καλεί την Emily (Lily Collins) να τον συναντήσει στην Ελλάδα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η ιστορία να συνεχιστεί εκεί.

«Emily in Paris»: Πού θα γίνουν τα γυρίσματα

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στη Μικρή Βενετία, τους Ανεμόμυλους και τις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης, αλλά και σε κεντρικούς δρόμους, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως, η Μητροπόλεων και στη γωνία των οδών Ενόπλων Δυνάμεων και Ματογιάννη.

Emily in Paris: Σε εγρήγορση το νησί για τα γυρίσματα

Στο χθεσινό δημοτικό συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο νησί αποφασίστηκαν όλα τα διαδικαστικά για τη ομαλή πραγματοποίηση των γυρισμάτων. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τους μόνιμους κατοίκους του νησιού να αποφεύγουν συγκεκριμένα σημεία, καθώς αρκετοί δρόμοι και τοποθεσίες θα κλείσουν προσωρινά για τις ανάγκες της παραγωγής.

Ο δήμαρχος της Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου, δήλωσε πως το νησί είναι σε ετοιμότητα για να υποδεχτεί τα συνεργεία και το καστ.

«Είναι όπως ξέρετε μία παραγωγή που τη βλέπουν εκατομμύρια θεατές και αυτή τη στιγμή το να γυρίζεται στην Ελλάδα μας και συγκεκριμένα στη Μύκονο, είναι κάτι που προβάλει πολύ και τη Μύκονο ως παγκόσμιο τουριστικό προορισμό αλλά και την Ελλάδα, όταν δίπλα μας στην Ασία γίνονται διάφορα πράγματα».

«Την πρώτη μέρα τα γυρίσματα θα γίνουν μετά τον Πάνορμο, στην παραλία του Αγίου Σώστη. Τη δεύτερη μέρα τα γυρίσματα θα είναι στη Χώρα, στη μικρή Βενετία, στους Μύλους, στον Γυαλό…» συμπλήρωσε σημειώνοντας πως «έρχεται μεγάλο συνεργείο, είναι πολύ οργανωμένοι».